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Кыргызстан предупредил соседей о надвигающемся водном кризисе
Кыргызстан предупредил соседей о надвигающемся водном кризисе
Снижение уровня воды в Токтогульском водохранилище на территории Кыргызстана может негативно сказаться на центральноазиатском регионе. Основной удар примет на... 02.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-02T14:18+0500
2021-11-02T14:18+0500
общество
кыргызстан
центральная азия
засуха
вода
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Уровень воды в Токтогульском водохранилище может упасть до “горизонта мертвого объема”, заявил заместитель министра энергетики и промышленности Кыргызстана Таалайбек Ибраев.Выступая на заседании координационного совета Объединенной энергетической системы Центральной Азии, прошедшей в Бишкеке, замминистра отметил, что помешать этому не могут даже принятые правительством меры. При этом ситуация может негативно сказаться и на соседях Кыргызстана.По словам Ибраева, соседи могли бы помочь исправить ситуацию, оказав поддержку энергосистеме Кыргызстана.На заседании присутствовали руководители и специалисты энергетических компаний Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистан, а также АО “Системный оператор Единой энергетической системы” Российской Федерации, которое по итогам получило статус наблюдателя при Координационном электроэнергетическом совете Центральной Азии.Участники обсудили нехватку энергоресурсов и резкое удорожание их стоимости, а также энергетический кризис из-за нехватки воды в мире и в регионе.
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кыргызстан, центральная азия, засуха, вода

Кыргызстан предупредил соседей о надвигающемся водном кризисе

14:18 02.11.2021
© Sputnik / Перейти в фотобанкГидроэлектростанции в Кыргызстане
Гидроэлектростанции в Кыргызстане - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2021
© Sputnik
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Снижение уровня воды в Токтогульском водохранилище на территории Кыргызстана может негативно сказаться на центральноазиатском регионе. Основной удар примет на себя сельское хозяйство.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Уровень воды в Токтогульском водохранилище может упасть до “горизонта мертвого объема”, заявил заместитель министра энергетики и промышленности Кыргызстана Таалайбек Ибраев.
Выступая на заседании координационного совета Объединенной энергетической системы Центральной Азии, прошедшей в Бишкеке, замминистра отметил, что помешать этому не могут даже принятые правительством меры. При этом ситуация может негативно сказаться и на соседях Кыргызстана.

“Такая ситуация не позволит региону успешно пройти вегетационный период в следующем году, и тогда, уровень воды в Токтогульском водохранилище негативно скажется и в Кыргызстане, и в соседних странах, где протекают реки на взаимосвязанных территориях”, — приводит слова чиновника информационная служба АО “Национальные электрические сети Узбекистана”, представленного на мероприятии.

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По словам Ибраева, соседи могли бы помочь исправить ситуацию, оказав поддержку энергосистеме Кыргызстана.
На заседании присутствовали руководители и специалисты энергетических компаний Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистан, а также АО “Системный оператор Единой энергетической системы” Российской Федерации, которое по итогам получило статус наблюдателя при Координационном электроэнергетическом совете Центральной Азии.
Участники обсудили нехватку энергоресурсов и резкое удорожание их стоимости, а также энергетический кризис из-за нехватки воды в мире и в регионе.
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