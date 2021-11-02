https://uz.sputniknews.ru/20211102/kyrgyzstan-predupredil-sosedey-o-nadvigayuschemsya-vodnom-krizise-21195308.html

Кыргызстан предупредил соседей о надвигающемся водном кризисе

Кыргызстан предупредил соседей о надвигающемся водном кризисе

Снижение уровня воды в Токтогульском водохранилище на территории Кыргызстана может негативно сказаться на центральноазиатском регионе. Основной удар примет на... 02.11.2021, Sputnik Узбекистан

2021-11-02T14:18+0500

2021-11-02T14:18+0500

2021-11-02T14:18+0500

общество

кыргызстан

центральная азия

засуха

вода

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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Уровень воды в Токтогульском водохранилище может упасть до “горизонта мертвого объема”, заявил заместитель министра энергетики и промышленности Кыргызстана Таалайбек Ибраев.Выступая на заседании координационного совета Объединенной энергетической системы Центральной Азии, прошедшей в Бишкеке, замминистра отметил, что помешать этому не могут даже принятые правительством меры. При этом ситуация может негативно сказаться и на соседях Кыргызстана.По словам Ибраева, соседи могли бы помочь исправить ситуацию, оказав поддержку энергосистеме Кыргызстана.На заседании присутствовали руководители и специалисты энергетических компаний Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистан, а также АО “Системный оператор Единой энергетической системы” Российской Федерации, которое по итогам получило статус наблюдателя при Координационном электроэнергетическом совете Центральной Азии.Участники обсудили нехватку энергоресурсов и резкое удорожание их стоимости, а также энергетический кризис из-за нехватки воды в мире и в регионе.

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кыргызстан, центральная азия, засуха, вода