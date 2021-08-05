https://uz.sputniknews.ru/20210805/bez-vody-na-solonchakax-pochemu-razvedenie-oliv-v-uzbekistane-ne-fantastika-a-zolotaya-jila-19968323.html
Без воды на солончаках: почему разведение олив в Узбекистане не фантастика, а золотая жила
Без воды на солончаках: почему разведение олив в Узбекистане не фантастика, а золотая жила
Узбекистан и Центральная Азия никогда не славились оливковыми плантациями, но республика готова выращивать эту культуру, в том числе в промышленных масштабах... 05.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-05T20:49+0500
2021-08-05T20:49+0500
2021-08-05T21:09+0500
видео
узбекистан
сельское хозяйство
растительное масло
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"Олива Узбекская", морозоустойчивая…Узбекистан планирует стать оливковым производителем. В начале августа президент республики подписал закон о присоединении страны к Международному соглашению по оливковому маслу и столовым оливкам, которое поддерживают 44 страны. Это открывает Узбекистану широкие возможности в получении инвестиций, но говорить о масштабном производстве еще рано.Будут ли расти масличные деревья в республике, сможет ли она конкурировать с крупнейшими производителями оливок в мире — Испанией и Грецией, отведают ли узбекистанцы оливкового масла или все будет идти на экспорт, корреспондент Sputnik выяснял в беседе с доктором экономических наук, в прошлом заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонидом Холодом.Олива, не считая морозов, идеальное плодовое дерево для Узбекистана: она не требовательна к почвам и их увлажнению, может расти на каменистых и засоленных почвах. Первый опыт возделывания саженцев оливы в Сурхандарьинской области в начале 2000-х оказался неудачным, потому что вечнозеленая олива плохо переносит отрицательные температуры. Но этот эксперимент помог вывести акклиматизированный и адаптированный к местным условиям сорт.Сколько денег можно "стрясти" с одной оливыОтрасль вполне перспективная, особенно с учетом востребованности на мировом рынке, считает эксперт, хотя исторически на территории Центральной Азии олива не культивировалась. Из соседей Узбекистана опыт выращивания масличных имеется только в Туркменистане, причем, ведется оно на малопродуктивных и засоленных почвах.Из ближайших соседей крупнейшим производителем оливок остается Иран, где получают около 100 тысяч тонн урожая в год. На постсоветском пространстве оливки в промышленных целях и масштабах выращиваются в Азербайджане, Армении и Грузии. Республика может использовать опыт этих стран в развитии области.Производство оливок и продукции из них – выгодное занятие, и оно вполне способно конкурировать по доходности с другими выращиваемыми в Узбекистане теплолюбивыми культурами. При хорошем уходе и соблюдении технологических приемов с каждой оливы можно получать до 50 кг оливок в год, а с одного гектара - до полутора тонн.Оливковое масла с национальным акцентом — для себя и на экспортЕсли рассуждать о том, куда пойдет готовая продукция, то тут два пути: привить любовь к оливковому маслу среди местных жителей и выйти на экспортный рынок с крупнейшими производителями оливок в мире – Испанией, Италией и Грецией. И республика вполне на это способна, тем более что оливки проще чем плоды и овощи с точки зрения рыночного продвижения – их проще перевозить.По первому пункту Леонид Холод уточняет, что в республике следует поддерживать домашнее производство и внедрять культуру потребления очень полезного, но относительно дорогого оливкового масла. В настоящее время оно практически не пользуется спросом у местного населения, привыкшего к подсолнечному, хлопковому и кунжутному маслам.Но развитие оливкового производства в Узбекистане невозможно без наличия налаженного и прогнозируемого сбыта. Для этого потребуется высокий уровень технологии переработки плодов, обеспечивающий конкурентное качество продукции на внешнем рынке.Сегодня оливки и маслины пользуются большим спросом на мировых рынках, а цены на оливковое масло, мыло, косметику растут. Например, в Европе они поднялись на 20-40% из-за снижения урожая в Греции и других южных странах. Но здесь может возникнуть проблема, которая стоит перед всеми узбекскими товарами – это продвижение на рынок.В любом случае, уверен он, начинание полезное и перспективное. Оливы сейчас выращивают в двух районах Сурхандарьинской и одном районе Ферганской областей на площади около 20 гектар. Если этот вид сельхозпроизводства получит поддержку государства, то вполне возможно, что потребители во всем мире получат еще одного поставщика "жидкого золота". Природные перспективы для этого есть, а значит, и инвесторы подтянутся.
https://uz.sputniknews.ru/20210803/v-uzbekistane-zaymutsya-proizvodstvom-olivkovogo-masla-19930311.html
https://uz.sputniknews.ru/20210328/rastitelnoe-slivochnoe-kokosovoe-kakoe-maslo--ne-ubivaet-a-lechit-17996426.html
https://uz.sputniknews.ru/20210429/ne-vse-kak-po-maslu-chto-budet-s-bazovym-produktom-v-uzbekistane--leonid-xolod-18561757.html
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узбекистан, сельское хозяйство, растительное масло
Без воды на солончаках: почему разведение олив в Узбекистане не фантастика, а золотая жила
20:49 05.08.2021 (обновлено: 21:09 05.08.2021)
Узбекистан и Центральная Азия никогда не славились оливковыми плантациями, но республика готова выращивать эту культуру, в том числе в промышленных масштабах. Идея только на первый взгляд выглядит странной, если разобраться, в стране для этого есть почти все условия.
"Олива Узбекская", морозоустойчивая…
Узбекистан планирует стать оливковым производителем. В начале августа президент республики подписал закон о присоединении страны к Международному соглашению по оливковому маслу и столовым оливкам, которое поддерживают 44 страны. Это открывает Узбекистану широкие возможности в получении инвестиций, но говорить о масштабном производстве еще рано.
Будут ли расти масличные деревья в республике, сможет ли она конкурировать с крупнейшими производителями оливок в мире — Испанией и Грецией, отведают ли узбекистанцы оливкового масла или все будет идти на экспорт, корреспондент Sputnik выяснял в беседе с доктором экономических наук, в прошлом заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонидом Холодом.
Олива, не считая морозов, идеальное плодовое дерево для Узбекистана: она не требовательна к почвам и их увлажнению, может расти на каменистых и засоленных почвах. Первый опыт возделывания саженцев оливы в Сурхандарьинской области в начале 2000-х оказался неудачным, потому что вечнозеленая олива плохо переносит отрицательные температуры. Но этот эксперимент помог вывести акклиматизированный и адаптированный к местным условиям сорт.
"Условная "Олива Узбекская" способна выдержать даже непродолжительные двадцатиградусные морозы. Первый небольшой урожай ягод был получен уже в 2011 году", - поясняет Леонид Холод.
Сколько денег можно "стрясти" с одной оливы
Отрасль вполне перспективная, особенно с учетом востребованности на мировом рынке, считает эксперт, хотя исторически на территории Центральной Азии олива не культивировалась. Из соседей Узбекистана опыт выращивания масличных имеется только в Туркменистане, причем, ведется оно на малопродуктивных и засоленных почвах.
Из ближайших соседей крупнейшим производителем оливок остается Иран, где получают около 100 тысяч тонн урожая в год. На постсоветском пространстве оливки в промышленных целях и масштабах выращиваются в Азербайджане, Армении и Грузии. Республика может использовать опыт этих стран в развитии области.
Производство оливок и продукции из них – выгодное занятие, и оно вполне способно конкурировать по доходности с другими выращиваемыми в Узбекистане теплолюбивыми культурами. При хорошем уходе и соблюдении технологических приемов с каждой оливы можно получать до 50 кг оливок в год, а с одного гектара - до полутора тонн.
"С экономической точки зрения с одного гектара оливковой плантации в год можно получать плодов на 15-17 тысяч долларов или продуктов их переработки на 45-50 тысяч долларов. Можно говорить об исключительной перспективности и выгодности оливкового производства, в том числе для фермерских хозяйств", — уверен Леонид Холод.
Оливковое масла с национальным акцентом — для себя и на экспорт
Если рассуждать о том, куда пойдет готовая продукция, то тут два пути: привить любовь к оливковому маслу среди местных жителей и выйти на экспортный рынок с крупнейшими производителями оливок в мире – Испанией, Италией и Грецией. И республика вполне на это способна, тем более что оливки проще чем плоды и овощи с точки зрения рыночного продвижения – их проще перевозить.
По первому пункту Леонид Холод уточняет, что в республике следует поддерживать домашнее производство и внедрять культуру потребления очень полезного, но относительно дорогого оливкового масла. В настоящее время оно практически не пользуется спросом у местного населения, привыкшего к подсолнечному, хлопковому и кунжутному маслам.
Но развитие оливкового производства в Узбекистане невозможно без наличия налаженного и прогнозируемого сбыта. Для этого потребуется высокий уровень технологии переработки плодов, обеспечивающий конкурентное качество продукции на внешнем рынке.
Сегодня оливки и маслины пользуются большим спросом на мировых рынках, а цены на оливковое масло, мыло, косметику растут. Например, в Европе они поднялись на 20-40% из-за снижения урожая в Греции и других южных странах. Но здесь может возникнуть проблема, которая стоит перед всеми узбекскими товарами – это продвижение на рынок.
"Все знают испанское масло. Все узнают итальянское масло. Тут вдруг появляется впервые на рынке узбекское оливковое масло. Потребитель может не понять, что это за продукт и отказаться его покупать", — пояснил Леонид Холод.
В любом случае, уверен он, начинание полезное и перспективное. Оливы сейчас выращивают в двух районах Сурхандарьинской и одном районе Ферганской областей на площади около 20 гектар. Если этот вид сельхозпроизводства получит поддержку государства, то вполне возможно, что потребители во всем мире получат еще одного поставщика "жидкого золота". Природные перспективы для этого есть, а значит, и инвесторы подтянутся.