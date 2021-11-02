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Лавров: США сделают все ради военного присутствия в Центральной Азии — видео
Лавров: США сделают все ради военного присутствия в Центральной Азии — видео
Глава МИД России Сергей Лавров дал большое интервью телеканалу "Россия 24". 02.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-02T09:57+0500
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Он ответил на ряд самых острых вопросов как российской, так и международной повестки.Одной из тем, которую прокомментировал министр, стали США и их планы на Центральную Азию.Лавров подчеркнул, что государства региона не хотят, чтобы американцы размещали на их территории свои военные базы. Впрочем, Вашингтон, вероятно, будет всеми способами пытаться создать в соседних с Афганистаном странах свою военную инфраструктуру. Лавров также упомянул о встрече президента России Владимира Путина со своим американским коллегой Джо Байденом. Переговоры состоялись в июне в Женеве. Тогда российский лидер предостерегал Байдена от попыток создать военные базы в Центральной Азии. Между тем известно, что США обращались с таким предложением не только к центральноазиатским соседям Афганистана, но и другим странам.Смотрите полное видеоинтервью главы МИД России.
https://uz.sputniknews.ru/20211101/lavrov-vajno-ne-dopustit-pereliva-v-tsentralnuyu-aziyu-terrorizma-iz-afganistana-21177704.html
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мультимедиа , сергей лавров, мид рф, центральная азия
Лавров: США сделают все ради военного присутствия в Центральной Азии — видео
09:57 02.11.2021 (обновлено: 10:00 02.11.2021)
Глава МИД России Сергей Лавров дал большое интервью телеканалу "Россия 24".
Он ответил на ряд самых острых вопросов как российской, так и международной повестки.
Одной из тем, которую прокомментировал министр, стали США и их планы на Центральную Азию.
Лавров подчеркнул, что государства региона не хотят, чтобы американцы размещали на их территории свои военные базы. Впрочем, Вашингтон, вероятно, будет всеми способами пытаться создать в соседних с Афганистаном странах свою военную инфраструктуру.
"Зная назойливость американцев, я не исключаю, что они будут продолжать заходить с разных сторон с одной и той же темой", — заявил глава российского МИД.
Лавров также упомянул о встрече президента России Владимира Путина со своим американским коллегой Джо Байденом. Переговоры состоялись в июне в Женеве.
Тогда российский лидер предостерегал Байдена от попыток создать военные базы в Центральной Азии.
Между тем известно, что США обращались с таким предложением не только к центральноазиатским соседям Афганистана, но и другим странам.
"Обращения такие были и к пакистанцам, они отказались, Узбекистан публично заявил, что их Конституция не предусматривает подобного рода действий с размещением военных баз на своей территории, ну и киргизы публично устами президента заявили о том, что они не хотят этого", — добавил Лавров.
Смотрите полное видеоинтервью главы МИД России.