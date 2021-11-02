Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20211102/lavrov-ssha-sdelayut-vse-radi-voennogo-prisutstviya-v-tsentralnoy-azii--video-21190165.html
Лавров: США сделают все ради военного присутствия в Центральной Азии — видео
Лавров: США сделают все ради военного присутствия в Центральной Азии — видео
Глава МИД России Сергей Лавров дал большое интервью телеканалу "Россия 24". 02.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-02T09:57+0500
2021-11-02T10:00+0500
видео
мультимедиа
сергей лавров
мид рф
центральная азия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/02/21190138_0:43:1189:712_1920x0_80_0_0_a8eb3c1bb852144433ff5e22f12fe268.png
Он ответил на ряд самых острых вопросов как российской, так и международной повестки.Одной из тем, которую прокомментировал министр, стали США и их планы на Центральную Азию.Лавров подчеркнул, что государства региона не хотят, чтобы американцы размещали на их территории свои военные базы. Впрочем, Вашингтон, вероятно, будет всеми способами пытаться создать в соседних с Афганистаном странах свою военную инфраструктуру. Лавров также упомянул о встрече президента России Владимира Путина со своим американским коллегой Джо Байденом. Переговоры состоялись в июне в Женеве. Тогда российский лидер предостерегал Байдена от попыток создать военные базы в Центральной Азии. Между тем известно, что США обращались с таким предложением не только к центральноазиатским соседям Афганистана, но и другим странам.Смотрите полное видеоинтервью главы МИД России.
https://uz.sputniknews.ru/20211101/lavrov-vajno-ne-dopustit-pereliva-v-tsentralnuyu-aziyu-terrorizma-iz-afganistana-21177704.html
центральная азия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/02/21190138_92:0:1097:754_1920x0_80_0_0_ca93418a1987fa9fe5ed8ffdd5320ad9.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа , сергей лавров, мид рф, центральная азия

Лавров: США сделают все ради военного присутствия в Центральной Азии — видео

09:57 02.11.2021 (обновлено: 10:00 02.11.2021)
© Sputnik
Глава МИД России Сергей Лавров дал большое интервью телеканалу "Россия 24".
Он ответил на ряд самых острых вопросов как российской, так и международной повестки.
Одной из тем, которую прокомментировал министр, стали США и их планы на Центральную Азию.
Лавров подчеркнул, что государства региона не хотят, чтобы американцы размещали на их территории свои военные базы. Впрочем, Вашингтон, вероятно, будет всеми способами пытаться создать в соседних с Афганистаном странах свою военную инфраструктуру.

"Зная назойливость американцев, я не исключаю, что они будут продолжать заходить с разных сторон с одной и той же темой", — заявил глава российского МИД.

Лавров также упомянул о встрече президента России Владимира Путина со своим американским коллегой Джо Байденом. Переговоры состоялись в июне в Женеве.
Тогда российский лидер предостерегал Байдена от попыток создать военные базы в Центральной Азии.
Между тем известно, что США обращались с таким предложением не только к центральноазиатским соседям Афганистана, но и другим странам.

"Обращения такие были и к пакистанцам, они отказались, Узбекистан публично заявил, что их Конституция не предусматривает подобного рода действий с размещением военных баз на своей территории, ну и киргизы публично устами президента заявили о том, что они не хотят этого", — добавил Лавров.

Смотрите полное видеоинтервью главы МИД России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Лавров: важно не допустить "перелива" в Центральную Азию терроризма из Афганистана
Вчера, 09:46
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:32Женщина и ее двое детей погибли во сне из-за домашней печи
11:11Мирзиёев обозначил параметры госбюджета на 2022 год
11:00Ритуальное убийство не избавит Францию от вины за преступления
10:40Зачем Африке кормить Россию: у нас будет база в Красном море
09:57В Узбекистане временно отключат вещание телеканалов в ночное время
09:57Лавров: США сделают все ради военного присутствия в Центральной Азии — видео
09:25В Ташкенте свыше трех тысяч домов временно останутся без газа
09:09В РПЦ просят помочь сохранить русские кладбища в Узбекистане
08:36Как решить проблему нехватки трудовых мигрантов в Москве — три меры
08:12Президента Узбекистана ждут с визитом в Венгрии в 2022 году
07:00Проще договориться: что ждет российско-узбекский текстиль
ВчераВоенные Узбекистана и Казахстана проводят совместные учения
ВчераВоенная провокация: сможет ли Россия противостоять США и НАТО — эксперт
ВчераОксфордский словарь назвал главное слово 2021 года
ВчераЗа принуждение к труду оштрафованы 65 чиновников — какова общая сумма выплат
ВчераВ Каракалпакстане появятся куранты за 1,8 млрд сумов — фото
ВчераС 1 декабря в Узбекистане снизятся госпошлины за отдельные госуслуги
ВчераХлопок дорожает — в чем выгода Узбекистану
ВчераВ аэропорт Соха осуществлен первый рейс из Ферганы
ВчераНаездники из Узбекистана завоевали две золотые медали на турнире по конкуру в Москве