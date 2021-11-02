https://uz.sputniknews.ru/20211102/lavrov-ssha-sdelayut-vse-radi-voennogo-prisutstviya-v-tsentralnoy-azii--video-21190165.html

Лавров: США сделают все ради военного присутствия в Центральной Азии — видео

Лавров: США сделают все ради военного присутствия в Центральной Азии — видео

Глава МИД России Сергей Лавров дал большое интервью телеканалу "Россия 24". 02.11.2021, Sputnik Узбекистан

2021-11-02T09:57+0500

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видео

мультимедиа

сергей лавров

мид рф

центральная азия

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Он ответил на ряд самых острых вопросов как российской, так и международной повестки.Одной из тем, которую прокомментировал министр, стали США и их планы на Центральную Азию.Лавров подчеркнул, что государства региона не хотят, чтобы американцы размещали на их территории свои военные базы. Впрочем, Вашингтон, вероятно, будет всеми способами пытаться создать в соседних с Афганистаном странах свою военную инфраструктуру. Лавров также упомянул о встрече президента России Владимира Путина со своим американским коллегой Джо Байденом. Переговоры состоялись в июне в Женеве. Тогда российский лидер предостерегал Байдена от попыток создать военные базы в Центральной Азии. Между тем известно, что США обращались с таким предложением не только к центральноазиатским соседям Афганистана, но и другим странам.Смотрите полное видеоинтервью главы МИД России.

https://uz.sputniknews.ru/20211101/lavrov-vajno-ne-dopustit-pereliva-v-tsentralnuyu-aziyu-terrorizma-iz-afganistana-21177704.html

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мультимедиа , сергей лавров, мид рф, центральная азия