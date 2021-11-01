https://uz.sputniknews.ru/20211101/lavrov-vajno-ne-dopustit-pereliva-v-tsentralnuyu-aziyu-terrorizma-iz-afganistana-21177704.html

Лавров: важно не допустить "перелива" в Центральную Азию терроризма из Афганистана

Лавров: важно не допустить "перелива" в Центральную Азию терроризма из Афганистана

Министр иностранных дел РФ назвал главную задачу для России в настоящий момент. 01.11.2021, Sputnik Узбекистан

2021-11-01T09:46+0500

2021-11-01T09:46+0500

2021-11-01T09:46+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

сергей лавров

афганистан

мид рф

центральная азия

талибан

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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Важно не допустить дестабилизации соседних с Афганистаном государств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, для России ситуация в странах Центральной Азии имеет принципиальное значение.Западные военные базы в Центральной АзииРанее издание Politico со ссылкой на источники в Конгрессе сообщило, что представители Пентагона обсудят в Узбекистане в октябре возможность размещения контртеррористических сил США.Однако в Минобороны Узбекистана заявили, что ничего не знают о визите делегации Пентагона.Позднее глава МИД РУз Абдулазиз Камилов подчеркнул, что вопрос возможного размещения ВС США в Узбекистане не обсуждается.Свою позицию также высказала Россия.Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва категорически против переноса военной инфраструктуры США и Запада из Афганистана в страны Центральной Азии.Министр подчеркнул, что "центральноазиатские соседи, союзники, стратегические партнеры подтверждают, что для них неприемлемы подобные заходы".Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20211018/ssha-natravyat-talibov-na-tsentralnuyu-aziyu-s-pomoschyu-voennyx-baz--mid-rf-20943917.html

https://uz.sputniknews.ru/20211027/lavrov-zayavil-chto-terroristami-v-afganistane-upravlyayut-izvne-21117172.html

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сергей лавров, афганистан, мид рф, центральная азия, талибан