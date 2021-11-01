https://uz.sputniknews.ru/20211101/lavrov-vajno-ne-dopustit-pereliva-v-tsentralnuyu-aziyu-terrorizma-iz-afganistana-21177704.html
Лавров: важно не допустить "перелива" в Центральную Азию терроризма из Афганистана
Лавров: важно не допустить "перелива" в Центральную Азию терроризма из Афганистана
Министр иностранных дел РФ назвал главную задачу для России в настоящий момент. 01.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-01T09:46+0500
2021-11-01T09:46+0500
2021-11-01T09:46+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
сергей лавров
афганистан
мид рф
центральная азия
талибан
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Важно не допустить дестабилизации соседних с Афганистаном государств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, для России ситуация в странах Центральной Азии имеет принципиальное значение.Западные военные базы в Центральной АзииРанее издание Politico со ссылкой на источники в Конгрессе сообщило, что представители Пентагона обсудят в Узбекистане в октябре возможность размещения контртеррористических сил США.Однако в Минобороны Узбекистана заявили, что ничего не знают о визите делегации Пентагона.Позднее глава МИД РУз Абдулазиз Камилов подчеркнул, что вопрос возможного размещения ВС США в Узбекистане не обсуждается.Свою позицию также высказала Россия.Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва категорически против переноса военной инфраструктуры США и Запада из Афганистана в страны Центральной Азии.Министр подчеркнул, что "центральноазиатские соседи, союзники, стратегические партнеры подтверждают, что для них неприемлемы подобные заходы".Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20211018/ssha-natravyat-talibov-na-tsentralnuyu-aziyu-s-pomoschyu-voennyx-baz--mid-rf-20943917.html
https://uz.sputniknews.ru/20211027/lavrov-zayavil-chto-terroristami-v-afganistane-upravlyayut-izvne-21117172.html
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сергей лавров, афганистан, мид рф, центральная азия, талибан
Лавров: важно не допустить "перелива" в Центральную Азию терроризма из Афганистана
Министр иностранных дел РФ назвал главную задачу для России в настоящий момент.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Важно не допустить дестабилизации соседних с Афганистаном государств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Прежде всего, это необходимость не допустить дестабилизации соседних стран, не допустить "перелива" террористической и наркоугрозы из Афганистана; необходимость подавлять эти угрозы внутри самого Афганистана", — сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия-24"
.
По его словам, для России ситуация в странах Центральной Азии имеет принципиальное значение.
"Для нас самое главное — это их стабильность, потому что с центральноазиатскими союзниками у нас нет никакой границы, практически со всеми безвизовый режим", — добавил министр.
Западные военные базы в Центральной Азии
Ранее издание Politico со ссылкой на источники в Конгрессе сообщило
, что представители Пентагона обсудят в Узбекистане в октябре возможность размещения контртеррористических сил США.
Однако в Минобороны Узбекистана заявили
, что ничего не знают о визите делегации Пентагона.
Позднее глава МИД РУз Абдулазиз Камилов подчеркнул
, что вопрос возможного размещения ВС США в Узбекистане не обсуждается.
Свою позицию также высказала Россия.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил
, что Москва категорически против переноса военной инфраструктуры США и Запада из Афганистана в страны Центральной Азии.
Министр подчеркнул, что "центральноазиатские соседи, союзники, стратегические партнеры подтверждают, что для них неприемлемы подобные заходы".
Захват талибами власти в Афганистане
В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав
временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран