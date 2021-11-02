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На границе Узбекистана остановили транзит почти 156 кг наркотиков
На границе Узбекистана остановили транзит почти 156 кг наркотиков
Нарушителей обнаружили на пограничном посту "Ойбек" в Ташкентской области на узбекско-таджикской границе. Т
2021-11-02T19:09+0500
2021-11-02T19:09+0500
происшествия
государственный таможенный комитет узбекистана
наркотики
таможенники
транзит
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. На таможенном посту Узбекистана пресекли транзит из Таджикистана в Россию почти 156 килограммов гашиша, опия и героина. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.Нарушителей обнаружили на пограничном посту "Ойбек" в Ташкентской области на узбекско-таджикской границе. Таможенники досмотрели грузовик DAF, на котором, согласно документам, из Таджикистана в Россию везли виноград. Однако сотрудники ведомства обнаружили в фургоне места тайной закладки. Вскрыв напольное покрытие, правоохранители нашли 141 полиэтиленовый сверток с неизвестным порошком.Провели анализ опасной "находки" и установили, что в свертках находился гашиш общим весом 149 килограммов 760 граммов, героин весом 1 килограмм 520 граммов, и опий весом 4 килограмма 440 граммов.Так, в общей сложности, изъяли 155,72 килограмма наркотиков. Возбуждено уголовное дело.По данным ГТК, в прошлом году в Узбекистане было изъято 1,543 тонны наркотиков, что почти на треть больше, чем в 2019 году. Тревогу вызывает рост контрабанды каннабиноидов (гашиша и марихуаны) из Афганистана, наряду с транзитом опиатов. Через Узбекистан проходит так называемый "северный маршрут" - путь поставки наркотиков из Афганистана в Россию и далее в страны Европы.
https://uz.sputniknews.ru/20210821/uzbekskiy-isirik-zapretili-vvozit-v-belarus-priznav-narkotikom-20180088.html
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государственный таможенный комитет узбекистана, наркотики, таможенники, транзит

На границе Узбекистана остановили транзит почти 156 кг наркотиков

19:09 02.11.2021
© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкИзъятые в ходе рейдов наркотики
Изъятые в ходе рейдов наркотики - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2021
© Sputnik / Андрей Стенин
/
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Провели анализ опасной "находки" и установили, что в свертках находился гашиш общим весом 149 килограммов 760 граммов, героин весом 1 килограмм 520 граммов, и опий весом 4 килограмма 440 граммов.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. На таможенном посту Узбекистана пресекли транзит из Таджикистана в Россию почти 156 килограммов гашиша, опия и героина. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
Нарушителей обнаружили на пограничном посту "Ойбек" в Ташкентской области на узбекско-таджикской границе. Таможенники досмотрели грузовик DAF, на котором, согласно документам, из Таджикистана в Россию везли виноград. Однако сотрудники ведомства обнаружили в фургоне места тайной закладки. Вскрыв напольное покрытие, правоохранители нашли 141 полиэтиленовый сверток с неизвестным порошком.
Провели анализ опасной "находки" и установили, что в свертках находился гашиш общим весом 149 килограммов 760 граммов, героин весом 1 килограмм 520 граммов, и опий весом 4 килограмма 440 граммов.
Так, в общей сложности, изъяли 155,72 килограмма наркотиков. Возбуждено уголовное дело.
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По данным ГТК, в прошлом году в Узбекистане было изъято 1,543 тонны наркотиков, что почти на треть больше, чем в 2019 году. Тревогу вызывает рост контрабанды каннабиноидов (гашиша и марихуаны) из Афганистана, наряду с транзитом опиатов.
Через Узбекистан проходит так называемый "северный маршрут" - путь поставки наркотиков из Афганистана в Россию и далее в страны Европы.
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