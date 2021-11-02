Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20211102/operativniki-presekli-nezakonnuyu-prodaju-psixotropnyx-preparatov-21192921.html
Оперативники пресекли незаконную продажу психотропных препаратов
Оперативники пресекли незаконную продажу психотропных препаратов
Сотрудники СГБ и таможенного комитета провели несколько оперативных мероприятий в разных районах Ташкента.
2021-11-02T12:13+0500
2021-11-02T12:15+0500
происшествия
задержание
государственный таможенный комитет узбекистана
лекарства
сгб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/17/19381349_0:178:3071:1905_1920x0_80_0_0_45811b8e99c8ccebaa1bc0d4bf0f9a90.jpg
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В Ташкенте пытались незаконно продать около 26 тысяч упаковок психотропных препаратов. В дело вмешались сотрудники СГБ, подозреваемые в правонарушении были задержаны, лекарства изъяты.В пресс-службе ведомства рассказали детали оперативных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками таможни. Первых двоих злоумышленников задержали 26 октября в Ташкенте. Во время проверки при них было обнаружено 7504 таблеток препарата "Регапен". А в их домах - еще 1650 флаконов "Тропикамида", 5617 таблеток "Селофена" и 756 таблеток "Регапена". Все препараты изъяты оперативниками.Через два дня - еще трое подозреваемых и 1310 флаконов "Тропикамида", 2100 таблеток "Регапена" и 510 таблеток "Селофена", найденных при их задержании.Оперативные мероприятия по пресечению незаконного оборота сильнодействующих препаратов провели и 30 октября. Правоохранители обнаружили запрещенные лекарственные вещества в салонах автомобилей двух граждан. Было найдено и изъято порядка 2000 флаконов "Тропикамида", 4070 таблеток "Селофена" и 300 таблеток "Зардекса".В общей сложности, в эти дни оперативники пресекли незаконный оборот почти 26 тысяч единиц сильнодействующих препаратов. По выявленным фактам проводится доследственная проверка.
https://uz.sputniknews.ru/20210227/Tamozhenniki-izyali-iz-oborota-bolee-500-upakovok-zapreschennogo-preparata-16089432.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/17/19381349_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_914656ccdfd89a00c68c83e9cf54e2d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
задержание, государственный таможенный комитет узбекистана, лекарства, сгб

Оперативники пресекли незаконную продажу психотропных препаратов

12:13 02.11.2021 (обновлено: 12:15 02.11.2021)
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПроизводство лекарственных препаратов
Производство лекарственных препаратов - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
/
Перейти в фотобанк
Сотрудники СГБ и таможенного комитета провели несколько оперативных мероприятий в разных районах Ташкента. По итогам этой работы задержаны семь человек. По каждому случаю проводится проверка.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В Ташкенте пытались незаконно продать около 26 тысяч упаковок психотропных препаратов. В дело вмешались сотрудники СГБ, подозреваемые в правонарушении были задержаны, лекарства изъяты.
В пресс-службе ведомства рассказали детали оперативных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками таможни.

Первых двоих злоумышленников задержали 26 октября в Ташкенте. Во время проверки при них было обнаружено 7504 таблеток препарата "Регапен". А в их домах - еще 1650 флаконов "Тропикамида", 5617 таблеток "Селофена" и 756 таблеток "Регапена". Все препараты изъяты оперативниками.
Лекарственный препарат - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.02.2021
Таможенники изъяли из оборота более 500 упаковок запрещенного препарата
27 февраля, 17:50
Через два дня - еще трое подозреваемых и 1310 флаконов "Тропикамида", 2100 таблеток "Регапена" и 510 таблеток "Селофена", найденных при их задержании.

Оперативные мероприятия по пресечению незаконного оборота сильнодействующих препаратов провели и 30 октября. Правоохранители обнаружили запрещенные лекарственные вещества в салонах автомобилей двух граждан. Было найдено и изъято порядка 2000 флаконов "Тропикамида", 4070 таблеток "Селофена" и 300 таблеток "Зардекса".
В общей сложности, в эти дни оперативники пресекли незаконный оборот почти 26 тысяч единиц сильнодействующих препаратов. По выявленным фактам проводится доследственная проверка.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:30В Узбекистане донорами органов могут стать не только родственники пациента
14:30Россияне вложили $42 млн в модернизацию бумажной фабрики в Узбекистане
14:26Спасатели стран ЦА обсудят в Ташкенте инновации в предотвращении ЧС
14:18Кыргызстан предупредил соседей о надвигающемся водном кризисе
13:36Скандальную песню Юлдуз Усмановой удалят со всех площадок — подробности
13:33Узбекистан экспортировал свыше 25 тысяч автомобилей в 2021 году
13:30В ОАЭ задержан террорист из Узбекистана, скрывавшийся 16 лет
13:29Узбекистанцев предупредили о резком похолодании — ударит мороз
13:15Узбекские мультфильмы получили награды международного фестиваля
12:37В России назвали главное русскоязычное слово года
12:13Оперативники пресекли незаконную продажу психотропных препаратов
12:12В Узбекистане начнут продавать рынки: что будет на их месте?
11:32Женщина и ее двое детей погибли во сне из-за домашней печи
11:11Мирзиёев обозначил параметры госбюджета на 2022 год
11:00Ритуальное убийство не избавит Францию от вины за преступления
10:40Зачем Африке кормить Россию: у нас будет база в Красном море
09:57В Узбекистане временно отключат вещание телеканалов в ночное время
09:57Лавров: США сделают все ради военного присутствия в Центральной Азии — видео
09:25В Ташкенте свыше трех тысяч домов временно останутся без газа
09:09В РПЦ просят помочь сохранить русские кладбища в Узбекистане