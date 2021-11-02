https://uz.sputniknews.ru/20211102/operativniki-presekli-nezakonnuyu-prodaju-psixotropnyx-preparatov-21192921.html

Оперативники пресекли незаконную продажу психотропных препаратов

Оперативники пресекли незаконную продажу психотропных препаратов

Сотрудники СГБ и таможенного комитета провели несколько оперативных мероприятий в разных районах Ташкента.

2021-11-02T12:13+0500

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происшествия

задержание

государственный таможенный комитет узбекистана

лекарства

сгб

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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В Ташкенте пытались незаконно продать около 26 тысяч упаковок психотропных препаратов. В дело вмешались сотрудники СГБ, подозреваемые в правонарушении были задержаны, лекарства изъяты.В пресс-службе ведомства рассказали детали оперативных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками таможни. Первых двоих злоумышленников задержали 26 октября в Ташкенте. Во время проверки при них было обнаружено 7504 таблеток препарата "Регапен". А в их домах - еще 1650 флаконов "Тропикамида", 5617 таблеток "Селофена" и 756 таблеток "Регапена". Все препараты изъяты оперативниками.Через два дня - еще трое подозреваемых и 1310 флаконов "Тропикамида", 2100 таблеток "Регапена" и 510 таблеток "Селофена", найденных при их задержании.Оперативные мероприятия по пресечению незаконного оборота сильнодействующих препаратов провели и 30 октября. Правоохранители обнаружили запрещенные лекарственные вещества в салонах автомобилей двух граждан. Было найдено и изъято порядка 2000 флаконов "Тропикамида", 4070 таблеток "Селофена" и 300 таблеток "Зардекса".В общей сложности, в эти дни оперативники пресекли незаконный оборот почти 26 тысяч единиц сильнодействующих препаратов. По выявленным фактам проводится доследственная проверка.

https://uz.sputniknews.ru/20210227/Tamozhenniki-izyali-iz-oborota-bolee-500-upakovok-zapreschennogo-preparata-16089432.html

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задержание, государственный таможенный комитет узбекистана, лекарства, сгб