Происшествия
Оперативники пресекли незаконную продажу психотропных препаратов
12:13 02.11.2021 (обновлено: 12:15 02.11.2021)
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Сотрудники СГБ и таможенного комитета провели несколько оперативных мероприятий в разных районах Ташкента. По итогам этой работы задержаны семь человек. По каждому случаю проводится проверка.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В Ташкенте пытались незаконно продать около 26 тысяч упаковок психотропных препаратов. В дело вмешались сотрудники СГБ, подозреваемые в правонарушении были задержаны, лекарства изъяты.
В пресс-службе ведомства рассказали детали оперативных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками таможни.
Первых двоих злоумышленников задержали 26 октября в Ташкенте. Во время проверки при них было обнаружено 7504 таблеток препарата "Регапен". А в их домах - еще 1650 флаконов "Тропикамида", 5617 таблеток "Селофена" и 756 таблеток "Регапена". Все препараты изъяты оперативниками.
Первых двоих злоумышленников задержали 26 октября в Ташкенте. Во время проверки при них было обнаружено 7504 таблеток препарата "Регапен". А в их домах - еще 1650 флаконов "Тропикамида", 5617 таблеток "Селофена" и 756 таблеток "Регапена". Все препараты изъяты оперативниками.
Через два дня - еще трое подозреваемых и 1310 флаконов "Тропикамида", 2100 таблеток "Регапена" и 510 таблеток "Селофена", найденных при их задержании.
Оперативные мероприятия по пресечению незаконного оборота сильнодействующих препаратов провели и 30 октября. Правоохранители обнаружили запрещенные лекарственные вещества в салонах автомобилей двух граждан. Было найдено и изъято порядка 2000 флаконов "Тропикамида", 4070 таблеток "Селофена" и 300 таблеток "Зардекса".
Оперативные мероприятия по пресечению незаконного оборота сильнодействующих препаратов провели и 30 октября. Правоохранители обнаружили запрещенные лекарственные вещества в салонах автомобилей двух граждан. Было найдено и изъято порядка 2000 флаконов "Тропикамида", 4070 таблеток "Селофена" и 300 таблеток "Зардекса".
В общей сложности, в эти дни оперативники пресекли незаконный оборот почти 26 тысяч единиц сильнодействующих препаратов. По выявленным фактам проводится доследственная проверка.