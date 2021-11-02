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Спасатели стран ЦА обсудят в Ташкенте инновации в предотвращении ЧС
Спасатели стран ЦА обсудят в Ташкенте инновации в предотвращении ЧС
Участники обсудят, в том числе внедрение инновационных технологий в процесс защиты территорий и населения от стихийных бедствий.
2021-11-02T14:26+0500
2021-11-02T14:26+0500
2021-11-02T14:26+0500
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В ближайшие дни в Ташкент прибудут главы чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии для участия в традиционном региональном форуме, передает пресс-служба МЧС Узбекистана.В ходе предстоящих дискуссий участники обсудят, в том числе совместные проекты, реализация которых позволит повысить эффективность работы по предупреждению ЧС трансграничного характера. В числе планируемых для обсуждения инициатив — внедрение инновационных технологий в процесс защиты территорий и населения от стихийных бедствий. Речь, в частности, об использовании дронов для разведки селевых сходов и предотвращения возможных ЧС. Спасатели стран Центральной Азии намерены также на регулярной основе проводить совместные семинары, сборы и учения.Для справки: последний раз подобный региональный форум проводился в 2019 году в Бишкеке. В прошлом году от его проведения отказались из-за нестабильной эпидемической обстановки по всему миру.
https://uz.sputniknews.ru/20210921/v-kazaxstane-nachalis-ucheniya-spasateley-tsentralnoaziatskix-stran-20587500.html
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форум, центральная азия, мчс
Спасатели стран ЦА обсудят в Ташкенте инновации в предотвращении ЧС
В числе планируемых для обсуждения инициатив — внедрение инновационных технологий в процесс защиты территорий и населения от стихийных бедствий.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik.
В ближайшие дни в Ташкент прибудут главы чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии для участия в традиционном региональном форуме, передает
пресс-служба МЧС Узбекистана.
В ходе предстоящих дискуссий участники обсудят, в том числе совместные проекты, реализация которых позволит повысить эффективность работы по предупреждению ЧС трансграничного характера.
В числе планируемых для обсуждения инициатив — внедрение инновационных технологий в процесс защиты территорий и населения от стихийных бедствий. Речь, в частности, об использовании дронов для разведки селевых сходов и предотвращения возможных ЧС. Спасатели стран Центральной Азии намерены также на регулярной основе проводить совместные семинары, сборы и учения.
Для справки: последний раз подобный региональный форум проводился в 2019 году в Бишкеке. В прошлом году от его проведения отказались из-за нестабильной эпидемической обстановки по всему миру.