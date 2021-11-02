https://uz.sputniknews.ru/20211102/spasateli-stran-tsa-obsudyat-v-tashkente-innovatsii-v-predotvraschenii-chs-21196196.html

Спасатели стран ЦА обсудят в Ташкенте инновации в предотвращении ЧС

Спасатели стран ЦА обсудят в Ташкенте инновации в предотвращении ЧС

Участники обсудят, в том числе внедрение инновационных технологий в процесс защиты территорий и населения от стихийных бедствий.

2021-11-02T14:26+0500

2021-11-02T14:26+0500

2021-11-02T14:26+0500

общество

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центральная азия

мчс

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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В ближайшие дни в Ташкент прибудут главы чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии для участия в традиционном региональном форуме, передает пресс-служба МЧС Узбекистана.В ходе предстоящих дискуссий участники обсудят, в том числе совместные проекты, реализация которых позволит повысить эффективность работы по предупреждению ЧС трансграничного характера. В числе планируемых для обсуждения инициатив — внедрение инновационных технологий в процесс защиты территорий и населения от стихийных бедствий. Речь, в частности, об использовании дронов для разведки селевых сходов и предотвращения возможных ЧС. Спасатели стран Центральной Азии намерены также на регулярной основе проводить совместные семинары, сборы и учения.Для справки: последний раз подобный региональный форум проводился в 2019 году в Бишкеке. В прошлом году от его проведения отказались из-за нестабильной эпидемической обстановки по всему миру.

https://uz.sputniknews.ru/20210921/v-kazaxstane-nachalis-ucheniya-spasateley-tsentralnoaziatskix-stran-20587500.html

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