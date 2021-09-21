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В Казахстане начались учения спасателей Центральноазиатских стран
В Казахстане начались учения спасателей Центральноазиатских стран
На учениях отрабатываются маневры по ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Они проходят на учебно-тренировочном полигоне "Скальный город ... 21.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-21T16:11+0500
2021-09-21T16:11+0500
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ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. В Алма-Атинской области начались командно-штабные учения "Жер-2021" с участием спасителей Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу казахского МЧС.По данным ведомства, на учениях отрабатываются маневры по ликвидации последствий землетрясения. Они начались во вторник 21 сентября на учебно-тренировочном полигоне "Скальный город - Астана". В ходе учений планируется повысить эффективность государственной системы гражданской защиты по реагированию на угрозу и возникновение разрушительного землетрясения, а также усовершенствовать слаженность взаимодействия центральных и местных исполнительных органов при предупреждении и ликвидации ЧС. В ходе тренировки будут также проверены готовность систем оповещения и связи, материально-технические, продовольственные и медицинские резервы, уточнены и скорректированы планы действий по ликвидации ЧС.
https://uz.sputniknews.ru/20210814/k-zemletryaseniyam-gotovy-na-tashkentskoy-telebashne-proshli-ucheniya-mchs-20076541.html
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узбекистан, казахстан, кыргызстан, учения, мчс

В Казахстане начались учения спасателей Центральноазиатских стран

16:11 21.09.2021
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© AP Photo / Rafiq MaqboolПожарные ликвидируют возгорание
Пожарные ликвидируют возгорание - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2021
© AP Photo / Rafiq Maqbool
На учениях отрабатываются маневры по ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Они проходят на учебно-тренировочном полигоне "Скальный город - Астана".
ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. В Алма-Атинской области начались командно-штабные учения "Жер-2021" с участием спасителей Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу казахского МЧС.
По данным ведомства, на учениях отрабатываются маневры по ликвидации последствий землетрясения. Они начались во вторник 21 сентября на учебно-тренировочном полигоне "Скальный город - Астана".
"В целях дальнейшего совершенствования государственной системы гражданской защиты к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также подготовки органов управления, сил и средств служб гражданской защиты к ликвидации ЧС при возникновении разрушительного землетрясения стартовало международное командно-штабное учение "Жер-2021", — говорится в пресс-релизе МЧС.
Сотрудники МЧС провели учения на Ташкентской телебашне - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.08.2021
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К землетрясениям готовы: на ташкентской телебашне прошли учения МЧС
14 августа, 14:15
664
В ходе учений планируется повысить эффективность государственной системы гражданской защиты по реагированию на угрозу и возникновение разрушительного землетрясения, а также усовершенствовать слаженность взаимодействия центральных и местных исполнительных органов при предупреждении и ликвидации ЧС.
В ходе тренировки будут также проверены готовность систем оповещения и связи, материально-технические, продовольственные и медицинские резервы, уточнены и скорректированы планы действий по ликвидации ЧС.
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