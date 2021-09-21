https://uz.sputniknews.ru/20210921/v-kazaxstane-nachalis-ucheniya-spasateley-tsentralnoaziatskix-stran-20587500.html

В Казахстане начались учения спасателей Центральноазиатских стран

В Казахстане начались учения спасателей Центральноазиатских стран

На учениях отрабатываются маневры по ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Они проходят на учебно-тренировочном полигоне "Скальный город ... 21.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-21T16:11+0500

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ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. В Алма-Атинской области начались командно-штабные учения "Жер-2021" с участием спасителей Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу казахского МЧС.По данным ведомства, на учениях отрабатываются маневры по ликвидации последствий землетрясения. Они начались во вторник 21 сентября на учебно-тренировочном полигоне "Скальный город - Астана". В ходе учений планируется повысить эффективность государственной системы гражданской защиты по реагированию на угрозу и возникновение разрушительного землетрясения, а также усовершенствовать слаженность взаимодействия центральных и местных исполнительных органов при предупреждении и ликвидации ЧС. В ходе тренировки будут также проверены готовность систем оповещения и связи, материально-технические, продовольственные и медицинские резервы, уточнены и скорректированы планы действий по ликвидации ЧС.

https://uz.sputniknews.ru/20210814/k-zemletryaseniyam-gotovy-na-tashkentskoy-telebashne-proshli-ucheniya-mchs-20076541.html

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