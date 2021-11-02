https://uz.sputniknews.ru/20211102/tyurkoyazychnye-strany-sozdali-sovet-genprokurorov-21202440.html
Тюркоязычные страны создали Совет генпрокуроров
Тюркоязычные страны создали Совет генпрокуроров
Тюркский совет намерен наладить тесное взаимодействие на уровне генпрокуроров. Это послужит устранению трансграничных угроз, в том числе экстремизма и незаконного оборота наркотиков.
2021-11-02T19:26+0500
2021-11-02T19:26+0500
2021-11-02T19:26+0500
политика
нигматилла юлдашев
генеральная прокуратура узбекистана
тюркский совет
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Участники первой встречи генпрокуроров стран Тюркского совета, завершившейся во вторник в Баку, подписали “Положение о создании Совета генеральных прокуроров тюркоязычных государств", сообщает информационное агентство МИД Узбекистана “Дунё”.В двухдневном мероприятии приняли участие представители Казахстана, Кыргызстана, Турции, посол Венгрии, заместитель генерального секретаря Тюркского совета Мирвохид Азимов и президент Международной ассоциации прокуроров Чеол-Кю Хванг. Делегацию Узбекистана возглавлял генпрокурор Нигматулла Юлдашев.Как сообщается, Совет генпрокуроров тюркоязычных государств поможет установлению тесных связей и оказанию правовой помощи посредством тесного сотрудничества, повышения эффективности деятельности прокуроров, обмена опытом и знаниями.По итогам мероприятия были организованы двусторонние встречи для обсуждения перспектив сотрудничества между надзорными ведомствами государств-членов Тюркского совета.Тюркский совет создан в октябре 2009 года. Международная организация объединяет современные тюркские государства. В ее состав входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. В качестве наблюдателя участвует Венгрия.Главной целью организации служит развитие всестороннего сотрудничества между этими странами.
https://uz.sputniknews.ru/20210401/mirziyoev-nazval-shest-vajnyx-zadach-stoyaschix-pered-tyurkskim-sovetom-18076909.html
https://uz.sputniknews.ru/20210624/kokand-obyavili-pervoy-turisticheskoy-stolitsey-tyurkskogo-soveta-19390259.html
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нигматилла юлдашев, генеральная прокуратура узбекистана, тюркский совет
Тюркоязычные страны создали Совет генпрокуроров
Тюркский совет намерен наладить тесное взаимодействие на уровне генпрокуроров. Это послужит устранению трансграничных угроз, в том числе экстремизма и незаконного оборота наркотиков.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik.
Участники первой встречи генпрокуроров стран Тюркского совета, завершившейся во вторник в Баку, подписали “Положение о создании Совета генеральных прокуроров тюркоязычных государств", сообщает
информационное агентство МИД Узбекистана “Дунё”.
В двухдневном мероприятии приняли участие представители Казахстана, Кыргызстана, Турции, посол Венгрии, заместитель генерального секретаря Тюркского совета Мирвохид Азимов и президент Международной ассоциации прокуроров Чеол-Кю Хванг. Делегацию Узбекистана возглавлял генпрокурор Нигматулла Юлдашев.
Как сообщается, Совет генпрокуроров тюркоязычных государств поможет установлению тесных связей и оказанию правовой помощи посредством тесного сотрудничества, повышения эффективности деятельности прокуроров, обмена опытом и знаниями.
“Отмечено, что для устранения трансграничных угроз, в том числе экстремизма, незаконного оборота наркотиков и других, координация и прямые контакты между ведомствами государств-членов имеют первостепенное значение”, — говорится в публикации.
По итогам мероприятия были организованы двусторонние встречи для обсуждения перспектив сотрудничества между надзорными ведомствами государств-членов Тюркского совета.
Тюркский совет создан в октябре 2009 года. Международная организация объединяет современные тюркские государства. В ее состав входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. В качестве наблюдателя участвует Венгрия.
Главной целью организации служит развитие всестороннего сотрудничества между этими странами.