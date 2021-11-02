https://uz.sputniknews.ru/20211102/v-oae-zaderjan-terrorist-iz-uzbekistana-skryvavshiysya-16-let-21194346.html
В ОАЭ задержан террорист из Узбекистана, скрывавшийся 16 лет
В ОАЭ задержан террорист из Узбекистана, скрывавшийся 16 лет
Мужчина, обвиненный в терроризме, организации преступной группировки и призывам к беспорядкам, много лет скрывался в Америке. 02.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-02T13:30+0500
2021-11-02T13:30+0500
2021-11-02T13:30+0500
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ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Спецслужбы Узбекистана и Арабских эмиратов задержали в Абу-Даби узбекского гражданина, 16 лет назад объявленного в международный розыск за терроризм, сообщает РИА Новости.Еще в 2005 году власти Узбекистана объявили задержанного в международный розыск по статьям "терроризм", "диверсия", "организация преступного сообщества" и "публичный призыв или организация массовых беспорядков". С 2006 года узбекистанец скрывался в США.Как сообщил сотрудник МВД, около месяца назад узбекские правоохранители получили информацию, что разыскиваемый выехал из Америки в Арабские Эмираты. Спецслужбы Узбекистана совместно с правоохранительными органами ОАЭ арестовали мужчину, в настоящее время рассматривается вопрос о его экстрадиции.На днях сообщалось о доставке в Узбекистан еще одного гражданина страны, несколько лет воевавшего в Сирии и Ираке на стороне "Исламского государства"*.* - экстремистская организация, запрещенная в России и ряде других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20211031/v-kashkadare--zaderjany-12-chelovek-po-podozreniyu-v-religioznom-ekstremizme-21173807.html
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узбекистан, оаэ, арест
В ОАЭ задержан террорист из Узбекистана, скрывавшийся 16 лет
Мужчина, обвиненный в терроризме, организации преступной группировки и призывам к беспорядкам, много лет скрывался в Америке.
ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Спецслужбы Узбекистана и Арабских эмиратов задержали в Абу-Даби узбекского гражданина, 16 лет назад объявленного в международный розыск за терроризм, сообщает РИА Новости.
"В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками национальных бюро Интерпола Узбекистана и Объединенных Арабских Эмиратов, в Абу-Даби был арестован 49-летний гражданин Республики Узбекистан", - цитирует агентство представителя МВД.
Еще в 2005 году власти Узбекистана объявили задержанного в международный розыск по статьям "терроризм", "диверсия", "организация преступного сообщества" и "публичный призыв или организация массовых беспорядков". С 2006 года узбекистанец скрывался в США.
Как сообщил сотрудник МВД, около месяца назад узбекские правоохранители получили информацию, что разыскиваемый выехал из Америки в Арабские Эмираты. Спецслужбы Узбекистана совместно с правоохранительными органами ОАЭ арестовали мужчину, в настоящее время рассматривается вопрос о его экстрадиции.
На днях сообщалось о доставке в Узбекистан еще одного гражданина страны, несколько лет воевавшего в Сирии и Ираке на стороне "Исламского государства"*.
* - экстремистская организация, запрещенная в России и ряде других стран.