https://uz.sputniknews.ru/20211102/v-oae-zaderjan-terrorist-iz-uzbekistana-skryvavshiysya-16-let-21194346.html

В ОАЭ задержан террорист из Узбекистана, скрывавшийся 16 лет

В ОАЭ задержан террорист из Узбекистана, скрывавшийся 16 лет

Мужчина, обвиненный в терроризме, организации преступной группировки и призывам к беспорядкам, много лет скрывался в Америке. 02.11.2021, Sputnik Узбекистан

2021-11-02T13:30+0500

2021-11-02T13:30+0500

2021-11-02T13:30+0500

общество

узбекистан

оаэ

арест

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ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Спецслужбы Узбекистана и Арабских эмиратов задержали в Абу-Даби узбекского гражданина, 16 лет назад объявленного в международный розыск за терроризм, сообщает РИА Новости.Еще в 2005 году власти Узбекистана объявили задержанного в международный розыск по статьям "терроризм", "диверсия", "организация преступного сообщества" и "публичный призыв или организация массовых беспорядков". С 2006 года узбекистанец скрывался в США.Как сообщил сотрудник МВД, около месяца назад узбекские правоохранители получили информацию, что разыскиваемый выехал из Америки в Арабские Эмираты. Спецслужбы Узбекистана совместно с правоохранительными органами ОАЭ арестовали мужчину, в настоящее время рассматривается вопрос о его экстрадиции.На днях сообщалось о доставке в Узбекистан еще одного гражданина страны, несколько лет воевавшего в Сирии и Ираке на стороне "Исламского государства"*.* - экстремистская организация, запрещенная в России и ряде других стран.

https://uz.sputniknews.ru/20211031/v-kashkadare--zaderjany-12-chelovek-po-podozreniyu-v-religioznom-ekstremizme-21173807.html

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узбекистан, оаэ, арест