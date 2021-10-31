https://uz.sputniknews.ru/20211031/v-kashkadare--zaderjany-12-chelovek-po-podozreniyu-v-religioznom-ekstremizme-21173807.html
В Кашкадарье задержаны 12 человек по подозрению в религиозном экстремизме
В Кашкадарье задержаны 12 человек по подозрению в религиозном экстремизме
Согласно данным СГБ республики, среди задержанных лиц значатся: глава одного из местных сходов граждан, школьный учитель, заместитель имама мечети, частный... 31.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-31T16:49+0500
2021-10-31T16:49+0500
2021-10-31T16:54+0500
общество
кашкадарьинская область
борьба с экстремизмом
сгб
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ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Сотрудники спецслужб СГБ и МВД Узбекистана задержали в Кашкадарьинской области 12 человек по подозрению в создании ячейки запрещенного религиозно-экстремистского течения, сообщает пресс-служба СГБ."В Дехканабадском районе Кашкадарьинской области в результате совместных оперативных мероприятий сотрудников областных СГБ и УВД задержана группа из 12 сторонников религиозно-экстремистского течения "Джихадизм"*, деятельность которого запрещена на территории Республики Узбекистан", - информируется в релизе.Согласно данным силового ведомства, среди задержанных лиц значатся: глава одного из местных сходов граждан, школьный учитель, заместитель имама мечети, частный предприниматель и сезонные рабочие. Во время проведения оперативно-следственных мероприятий установлено, что участники незаконной группировки пропагандировали идеи религиозного экстремизма, а также планировали выехать за рубеж и примкнуть к боевикам-террористам, воюющим за рубежом.Во время обыска в местах проживания задержанных были найдены и изъяты в качестве вещественных доказательств компьютерная техника, электронные носители, а также литература религиозного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Узбекистана. Ведется следствие.* - экстремистское движение, запрещенное в России и в других странах мира
https://uz.sputniknews.ru/20210817/v-tashoblasti-zaderjali-djixadistov-sobiravshixsya-uexat-v-siriyu-20116493.html
https://uz.sputniknews.ru/20210121/V-RUz-zaderzhany-dzhikhadisty--dengi-na-mecheti-v-Sardobe-oni-otsylali-v-Siriyu-15833830.html
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кашкадарьинская область, борьба с экстремизмом, сгб
В Кашкадарье задержаны 12 человек по подозрению в религиозном экстремизме
16:49 31.10.2021 (обновлено: 16:54 31.10.2021)
Согласно данным СГБ республики, среди задержанных лиц значатся: глава одного из местных сходов граждан, школьный учитель, заместитель имама мечети, частный предприниматель и сезонные рабочие.
ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik.
Сотрудники спецслужб СГБ и МВД Узбекистана задержали в Кашкадарьинской области 12 человек по подозрению в создании ячейки запрещенного религиозно-экстремистского течения, сообщает
пресс-служба СГБ.
"В Дехканабадском районе Кашкадарьинской области в результате совместных оперативных мероприятий сотрудников областных СГБ и УВД задержана группа из 12 сторонников религиозно-экстремистского течения "Джихадизм"*, деятельность которого запрещена на территории Республики Узбекистан", - информируется в релизе.
Согласно данным силового ведомства, среди задержанных лиц значатся: глава одного из местных сходов граждан, школьный учитель, заместитель имама мечети, частный предприниматель и сезонные рабочие.
Во время проведения оперативно-следственных мероприятий установлено, что участники незаконной группировки пропагандировали идеи религиозного экстремизма, а также планировали выехать за рубеж и примкнуть к боевикам-террористам, воюющим за рубежом.
Во время обыска в местах проживания задержанных были найдены и изъяты в качестве вещественных доказательств компьютерная техника, электронные носители, а также литература религиозного содержания.
По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Узбекистана. Ведется следствие.
* - экстремистское движение, запрещенное в России и в других странах мира