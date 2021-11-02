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В России назвали главное русскоязычное слово года
В России назвали главное русскоязычное слово года
Государственный институт русского языка имени Пушкина назвал "Спутник" словом года
2021-11-02T12:37+0500
2021-11-02T12:38+0500
россия
институт имени пушкина
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Государственный институт русского языка имени Пушкина назвал "Спутник" словом года, его стали употреблять в девять раз чаще, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.Как заявил проректор института по науке, научный руководитель проекта "Слово года" Михаил Осадчий, второе и третье место заняли слова "Афганистан" и "Северный поток".На второй позиции расположилось слово "Афганистан", его использовали в 6,5 раз чаще из-за бурного обсуждения событий в этой стране.Третье место получило словосочетание "Северный поток", частота его употребления выросла в пять раз. Четвертое место досталось слову "перепись", а пятое - слову "импичмент". Помимо этого, в речевом обиходе стали встречаться слова "QR-код", "антипрививочник" и "антиваксер", их начали использовать в 4, 3 и 2,7 раза чаще.Слова "выборы", "нерабочий" и "смертность" замыкают список. Они признаны ключевыми в 2021 году, однако частота их употребления значительно ниже, чем у вышеупомянутых слов. Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина ежегодно подводит итоги исследования "Слово года". В качестве основных источников используются тексты российских и зарубежных СМИ на русском языке, а также публикации в социальных сетях.
https://uz.sputniknews.ru/20211101/oksfordskiy-slovar-nazval-glavnoe-slovo-2021-goda-21188099.html
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институт имени пушкина

В России назвали главное русскоязычное слово года

12:37 02.11.2021 (обновлено: 12:38 02.11.2021)
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКнига
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Как заявил проректор института по науке, научный руководитель проекта "Слово года" Михаил Осадчий, по результатам проведенного анализа на первое место вышло слово "Спутник". На втором и третьем расположились - "Афганистан" и "Северный поток".
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Государственный институт русского языка имени Пушкина назвал "Спутник" словом года, его стали употреблять в девять раз чаще, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.
Как заявил проректор института по науке, научный руководитель проекта "Слово года" Михаил Осадчий, второе и третье место заняли слова "Афганистан" и "Северный поток".

По результатам анализа на первое место вышло слово "Спутник", его в 2021 году стали употреблять в 9 раза чаще, чем раньше. Это слово прочно связано с названием российской вакцины, рост частотности употребления обусловлен широким обсуждением тем вакцинации и признания российской вакцины за рубежом.

Лингвист Михаил Осадчий - Sputnik Узбекистан
Михаил Осадчий
Проректор института по науке, научный руководитель проекта "Слово года"
На второй позиции расположилось слово "Афганистан", его использовали в 6,5 раз чаще из-за бурного обсуждения событий в этой стране.
Третье место получило словосочетание "Северный поток", частота его употребления выросла в пять раз.
Четвертое место досталось слову "перепись", а пятое - слову "импичмент". Помимо этого, в речевом обиходе стали встречаться слова "QR-код", "антипрививочник" и "антиваксер", их начали использовать в 4, 3 и 2,7 раза чаще.
Оксфордский словарь, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2021
В мире
Оксфордский словарь назвал главное слово 2021 года
Вчера, 20:33
Слова "выборы", "нерабочий" и "смертность" замыкают список. Они признаны ключевыми в 2021 году, однако частота их употребления значительно ниже, чем у вышеупомянутых слов.
Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина ежегодно подводит итоги исследования "Слово года". В качестве основных источников используются тексты российских и зарубежных СМИ на русском языке, а также публикации в социальных сетях.
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