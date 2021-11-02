https://uz.sputniknews.ru/20211102/v-rpts-prosyat-pomoch-soxranit-russkie-kladbischa-v-uzbekistane-21189455.html

В РПЦ просят помочь сохранить русские кладбища в Узбекистане

В РПЦ просят помочь сохранить русские кладбища в Узбекистане

Число заброшенных русских кладбищ в Узбекистане исчисляется десятками. В основном, там похоронены православные христиане. 02.11.2021, Sputnik Узбекистан

2021-11-02T09:09+0500

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общество

узбекистан

ташкент

россотрудничество

рпц

кладбище

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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Уехавшие из Узбекистана соотечественники могли бы помочь финансово в восстановлении и сохранении русских кладбищ в республике. Об этом РИА Новости заявил руководитель пресс-службы Ташкентской епархии иеромонах Михаил Столяров.Он отметил, что в Узбекистане к моменту распада СССР проживало порядка 4,5 миллиона русскоязычных людей, сейчас же — около 650 тысяч.Столяров подчеркнул: средства нужны, чтобы восстановить ограждения, убирать территорию, ухаживать за памятниками, нанять сторожей.В Узбекистане, по его словам, количество заброшенных русских кладбищ исчисляется десятками. В основном, там похоронены православные христиане.Он рассказал, что в Ташкентской епархии уже не первый год действует волонтерский проект "Верните память" по восстановлению русских православных кладбищ в Узбекистане. Неравнодушные граждане помогают привести в порядок территории кладбищ, однако активистов все же немного. Ранее пользователи соцсетей сообщили о разрушении памятников на Боткинском кладбище — старейшем русском кладбище в Ташкенте.Люди на своих страницах обратились с призывом к властям России о придании ему мемориального статуса. Представители "Россотрудничества" между тем уже собрали необходимые данные для систематизации и сохранения около 150 памятников и захоронений на русском Боткинском кладбище, представляющих культурно-историческую ценность.

https://uz.sputniknews.ru/20211029/diplomaty-rf-pomogut-soxranit-pamyatniki-na-russkom-kladbische-v-tashkente-21144716.html

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узбекистан, ташкент, россотрудничество, рпц, кладбище