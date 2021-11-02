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В РПЦ просят помочь сохранить русские кладбища в Узбекистане
В РПЦ просят помочь сохранить русские кладбища в Узбекистане
Число заброшенных русских кладбищ в Узбекистане исчисляется десятками. В основном, там похоронены православные христиане. 02.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-02T09:09+0500
2021-11-02T09:22+0500
общество
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россотрудничество
рпц
кладбище
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Уехавшие из Узбекистана соотечественники могли бы помочь финансово в восстановлении и сохранении русских кладбищ в республике. Об этом РИА Новости заявил руководитель пресс-службы Ташкентской епархии иеромонах Михаил Столяров.Он отметил, что в Узбекистане к моменту распада СССР проживало порядка 4,5 миллиона русскоязычных людей, сейчас же — около 650 тысяч.Столяров подчеркнул: средства нужны, чтобы восстановить ограждения, убирать территорию, ухаживать за памятниками, нанять сторожей.В Узбекистане, по его словам, количество заброшенных русских кладбищ исчисляется десятками. В основном, там похоронены православные христиане.Он рассказал, что в Ташкентской епархии уже не первый год действует волонтерский проект "Верните память" по восстановлению русских православных кладбищ в Узбекистане. Неравнодушные граждане помогают привести в порядок территории кладбищ, однако активистов все же немного. Ранее пользователи соцсетей сообщили о разрушении памятников на Боткинском кладбище — старейшем русском кладбище в Ташкенте.Люди на своих страницах обратились с призывом к властям России о придании ему мемориального статуса. Представители "Россотрудничества" между тем уже собрали необходимые данные для систематизации и сохранения около 150 памятников и захоронений на русском Боткинском кладбище, представляющих культурно-историческую ценность.
https://uz.sputniknews.ru/20211029/diplomaty-rf-pomogut-soxranit-pamyatniki-na-russkom-kladbische-v-tashkente-21144716.html
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узбекистан, ташкент, россотрудничество, рпц, кладбище

В РПЦ просят помочь сохранить русские кладбища в Узбекистане

09:09 02.11.2021 (обновлено: 09:22 02.11.2021)
CC BY 2.0 / Cat_collector / Smolensky CemeteryПравославное кладбище, иллюстративное фото
Православное кладбище, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2021
CC BY 2.0 / Cat_collector / Smolensky Cemetery
Число заброшенных русских кладбищ в Узбекистане исчисляется десятками. В основном, там похоронены православные христиане.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Уехавшие из Узбекистана соотечественники могли бы помочь финансово в восстановлении и сохранении русских кладбищ в республике.
Об этом РИА Новости заявил руководитель пресс-службы Ташкентской епархии иеромонах Михаил Столяров.
Он отметил, что в Узбекистане к моменту распада СССР проживало порядка 4,5 миллиона русскоязычных людей, сейчас же — около 650 тысяч.

"Мы бы хотели, чтобы уехавшие из Узбекистана подключились к проекту, чтобы заботились о тех, кого они покинули. Покинувшие страну тоже должны принимать активное участие в восстановлении русских кладбищ. Мы надеемся сформировать специальный фонд, будем выстраивать работу с "Россотрудничеством", которое играет одну из ключевых ролей в этом процессе".

Михаил Столяров
Руководитель пресс-службы Ташкентской епархии
Столяров подчеркнул: средства нужны, чтобы восстановить ограждения, убирать территорию, ухаживать за памятниками, нанять сторожей.
В Узбекистане, по его словам, количество заброшенных русских кладбищ исчисляется десятками. В основном, там похоронены православные христиане.
"Захоронения нуждаются в восстановлении, уходе. На некоторых кладбищах нет даже забора, там выгуливают домашних животных. Многие памятники находятся в бедственном положении".
Михаил Столяров
Руководитель пресс-службы Ташкентской епархии
Он рассказал, что в Ташкентской епархии уже не первый год действует волонтерский проект "Верните память" по восстановлению русских православных кладбищ в Узбекистане.
Неравнодушные граждане помогают привести в порядок территории кладбищ, однако активистов все же немного.
Ранее пользователи соцсетей сообщили о разрушении памятников на Боткинском кладбище — старейшем русском кладбище в Ташкенте.
Люди на своих страницах обратились с призывом к властям России о придании ему мемориального статуса.
Представители "Россотрудничества" между тем уже собрали необходимые данные для систематизации и сохранения около 150 памятников и захоронений на русском Боткинском кладбище, представляющих культурно-историческую ценность.
Кладбище, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.10.2021
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