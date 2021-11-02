https://uz.sputniknews.ru/20211102/v-silax-li-armiya-uzbekistana-zaschitit-svoi-granitsy-21204042.html
В силах ли армия Узбекистана защитить свои границы?
В силах ли армия Узбекистана защитить свои границы?
Армия Узбекистана заняла первое место в Центральной Азии и 51 в мире по мощи в обновленном рейтинге Global Firepower Index – 2021. Как ей это удалось? Какой в... 02.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-02T21:57+0500
2021-11-02T21:57+0500
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Обо всем этом корреспонденту и ведущей Sputnik Узбекистан Анне Черкасовой рассказывает эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , видео
В силах ли армия Узбекистана защитить свои границы?
Армия Узбекистана заняла первое место в Центральной Азии и 51 в мире по мощи в обновленном рейтинге Global Firepower Index – 2021. Как ей это удалось? Какой в этом вклад России и насколько это поможет стране защитить свои рубежи от существующих угроз?
Обо всем этом корреспонденту и ведущей Sputnik Узбекистан Анне Черкасовой рассказывает эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин.