https://uz.sputniknews.ru/20211102/v-silax-li-armiya-uzbekistana-zaschitit-svoi-granitsy-21204042.html

В силах ли армия Узбекистана защитить свои границы?

В силах ли армия Узбекистана защитить свои границы?

Армия Узбекистана заняла первое место в Центральной Азии и 51 в мире по мощи в обновленном рейтинге Global Firepower Index – 2021. Как ей это удалось? Какой в... 02.11.2021, Sputnik Узбекистан

2021-11-02T21:57+0500

2021-11-02T21:57+0500

2021-11-02T21:57+0500

видео

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/02/21203982_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b512060b9e015e02d163788a7fea9dbd.jpg

Обо всем этом корреспонденту и ведущей Sputnik Узбекистан Анне Черкасовой рассказывает эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

мультимедиа , видео