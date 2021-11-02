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В силах ли армия Узбекистана защитить свои границы?
В силах ли армия Узбекистана защитить свои границы?
Армия Узбекистана заняла первое место в Центральной Азии и 51 в мире по мощи в обновленном рейтинге Global Firepower Index – 2021. Как ей это удалось? Какой в... 02.11.2021, Sputnik Узбекистан
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Обо всем этом корреспонденту и ведущей Sputnik Узбекистан Анне Черкасовой рассказывает эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин.
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа , видео

В силах ли армия Узбекистана защитить свои границы?

21:57 02.11.2021
© Sputnik
Анна Черкасова
Все материалы
Армия Узбекистана заняла первое место в Центральной Азии и 51 в мире по мощи в обновленном рейтинге Global Firepower Index – 2021. Как ей это удалось? Какой в этом вклад России и насколько это поможет стране защитить свои рубежи от существующих угроз?
Обо всем этом корреспонденту и ведущей Sputnik Узбекистан Анне Черкасовой рассказывает эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин.
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