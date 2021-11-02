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В Ташкенте свыше трех тысяч домов временно останутся без газа
В Ташкенте свыше трех тысяч домов временно останутся без газа
Снабжение природным газом будет приостановлено в двух районах столицы с 10.00 до 18.00 из-за ремонтных работ. 02.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-02T09:25+0500
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ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. В Учтепинском и Сергелийском районах столицы временно отключат газ из-за проводимых ремонтно-восстановительных работ, сообщает пресс-служба "Худудгаз пойтахт".Снабжение природным газом в двух районах будет приостановлено сегодня, 2 ноября, с 10.00 до 18.00. Отмечается, что в Учтепинском районе планируется произвести замену устаревшего газораспределительного пункта, в связи с чем 2 771 жилой дом и 118 оптовых потребителей в махаллях "Бешкайрагоч", "Куркабад", "Ходжиабад", "Латифгузар", "Такачи" останется без газа.В Сергелийском районе запланирован ремонт и подключение наземных газопроводов среднего и низкого давления Д-76 мм, проходящих по улице Саватчи. Здесь без газа останутся 387 жилых домов, расположенных в одноименной махалле.
https://uz.sputniknews.ru/20210929/v-uzbekistane-abonentov-nachnut-zaranee-preduprejdat-ob-otklyuchenii-gaza--20691130.html
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ташкент
В Ташкенте свыше трех тысяч домов временно останутся без газа
09:25 02.11.2021 (обновлено: 09:28 02.11.2021)
Снабжение природным газом будет приостановлено в двух районах столицы с 10.00 до 18.00 из-за ремонтных работ.
ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik.
В Учтепинском и Сергелийском районах столицы временно отключат газ из-за проводимых ремонтно-восстановительных работ, сообщает
пресс-служба "Худудгаз пойтахт".
Снабжение природным газом в двух районах будет приостановлено сегодня, 2 ноября, с 10.00 до 18.00.
Отмечается, что в Учтепинском районе планируется произвести замену устаревшего газораспределительного пункта, в связи с чем 2 771 жилой дом и 118 оптовых потребителей в махаллях "Бешкайрагоч", "Куркабад", "Ходжиабад", "Латифгузар", "Такачи" останется без газа.
В Сергелийском районе запланирован ремонт и подключение наземных газопроводов среднего и низкого давления Д-76 мм, проходящих по улице Саватчи. Здесь без газа останутся 387 жилых домов, расположенных в одноименной махалле.