Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211102/v-tashkente-svyshe-trex-tysyach-domov-vremenno-ostanutsya-bez-gaza-21189871.html
В Ташкенте свыше трех тысяч домов временно останутся без газа
В Ташкенте свыше трех тысяч домов временно останутся без газа
Снабжение природным газом будет приостановлено в двух районах столицы с 10.00 до 18.00 из-за ремонтных работ. 02.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-02T09:25+0500
2021-11-02T09:28+0500
общество
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/18/15470594_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_ea6994e610e4f2f528918d8efb9013ff.jpg
ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. В Учтепинском и Сергелийском районах столицы временно отключат газ из-за проводимых ремонтно-восстановительных работ, сообщает пресс-служба "Худудгаз пойтахт".Снабжение природным газом в двух районах будет приостановлено сегодня, 2 ноября, с 10.00 до 18.00. Отмечается, что в Учтепинском районе планируется произвести замену устаревшего газораспределительного пункта, в связи с чем 2 771 жилой дом и 118 оптовых потребителей в махаллях "Бешкайрагоч", "Куркабад", "Ходжиабад", "Латифгузар", "Такачи" останется без газа.В Сергелийском районе запланирован ремонт и подключение наземных газопроводов среднего и низкого давления Д-76 мм, проходящих по улице Саватчи. Здесь без газа останутся 387 жилых домов, расположенных в одноименной махалле.
https://uz.sputniknews.ru/20210929/v-uzbekistane-abonentov-nachnut-zaranee-preduprejdat-ob-otklyuchenii-gaza--20691130.html
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/18/15470594_0:768:2048:2304_1920x0_80_0_0_a9f3e83fa704309c98a6d8eea2f6c99d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент

В Ташкенте свыше трех тысяч домов временно останутся без газа

09:25 02.11.2021 (обновлено: 09:28 02.11.2021)
CC0 / Unsplash / Pruthvi Sagar A R / Газовая конфорка
Газовая конфорка - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2021
CC0 / Unsplash / Pruthvi Sagar A R /
Снабжение природным газом будет приостановлено в двух районах столицы с 10.00 до 18.00 из-за ремонтных работ.
ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. В Учтепинском и Сергелийском районах столицы временно отключат газ из-за проводимых ремонтно-восстановительных работ, сообщает пресс-служба "Худудгаз пойтахт".
Снабжение природным газом в двух районах будет приостановлено сегодня, 2 ноября, с 10.00 до 18.00.
Газовая конфорка - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2021
Общество
В Узбекистане абонентов начнут заранее предупреждать об отключении газа
29 сентября, 11:33
Отмечается, что в Учтепинском районе планируется произвести замену устаревшего газораспределительного пункта, в связи с чем 2 771 жилой дом и 118 оптовых потребителей в махаллях "Бешкайрагоч", "Куркабад", "Ходжиабад", "Латифгузар", "Такачи" останется без газа.
В Сергелийском районе запланирован ремонт и подключение наземных газопроводов среднего и низкого давления Д-76 мм, проходящих по улице Саватчи. Здесь без газа останутся 387 жилых домов, расположенных в одноименной махалле.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:32Женщина и ее двое детей погибли во сне из-за домашней печи
11:11Мирзиёев обозначил параметры госбюджета на 2022 год
11:00Ритуальное убийство не избавит Францию от вины за преступления
10:40Зачем Африке кормить Россию: у нас будет база в Красном море
09:57В Узбекистане временно отключат вещание телеканалов в ночное время
09:57Лавров: США сделают все ради военного присутствия в Центральной Азии — видео
09:25В Ташкенте свыше трех тысяч домов временно останутся без газа
09:09В РПЦ просят помочь сохранить русские кладбища в Узбекистане
08:36Как решить проблему нехватки трудовых мигрантов в Москве — три меры
08:12Президента Узбекистана ждут с визитом в Венгрии в 2022 году
07:00Проще договориться: что ждет российско-узбекский текстиль
ВчераВоенные Узбекистана и Казахстана проводят совместные учения
ВчераВоенная провокация: сможет ли Россия противостоять США и НАТО — эксперт
ВчераОксфордский словарь назвал главное слово 2021 года
ВчераЗа принуждение к труду оштрафованы 65 чиновников — какова общая сумма выплат
ВчераВ Каракалпакстане появятся куранты за 1,8 млрд сумов — фото
ВчераС 1 декабря в Узбекистане снизятся госпошлины за отдельные госуслуги
ВчераХлопок дорожает — в чем выгода Узбекистану
ВчераВ аэропорт Соха осуществлен первый рейс из Ферганы
ВчераНаездники из Узбекистана завоевали две золотые медали на турнире по конкуру в Москве