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В Узбекистане начнут продавать рынки: что будет на их месте?
В Узбекистане начнут продавать рынки: что будет на их месте?
Уже определен перечень из 61 базара с госдолей по всему Узбекистану, которые будут продаваться на первом этапе в качестве эксперимента.
2021-11-02T12:12+0500
2021-11-02T14:45+0500
общество
узбекистан
рынок
продажа
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Согласно проекту проекта постановления "О мерах по совершенствованию системы управления рынками и торговыми центрами и постепенному сокращению государственного участия в них", государственная доля в рынках будет продаваться на основании решения госкомиссии по тендерным торгам.Уже определен перечень из 61 базара с госдолей по всей стране, которые будут продаваться на первом этапе в качестве эксперимента. Условием продажи будет создание на их базе торговых комплексов по принципу "все в одном месте".Для изучения и решения финансовых и имущественных проблем выставляемых на торги рынков создаются соответствующие территориальные комиссии. При необходимости они будут привлекать консалтинговые и аудиторские компании.Кроме того составлен перечень недействующих рыночных и торговых комплексов, подлежащих ликвидации в установленном законом порядке.В октябре 2020 года был принят указ президента "О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов". Были сформированы списки крупных госпредприятий, подлежащих трансформации, тех организаций, в которых внедряются корпоративное управление и финансовый аудит, а также госактивов, выставляемых на публичные торги посредством адресных программ предприватизационной подготовки и повышения инвестиционной привлекательности.
https://uz.sputniknews.ru/20210919/v-uzbekistane-zapuskaetsya-elektronnyy-portal-selxoztovarov-20552166.html
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узбекистан, рынок, продажа

В Узбекистане начнут продавать рынки: что будет на их месте?

12:12 02.11.2021 (обновлено: 14:45 02.11.2021)
© Sputnik / Рамиз Бахтияровна базарах праздничная атмосфера и наполненые продукатами ряды (Чорсу)
на базарах праздничная атмосфера и наполненые продукатами ряды (Чорсу) - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
На первом этапе будет продан 61 базар с государственной долей по всей стране.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Согласно проекту проекта постановления "О мерах по совершенствованию системы управления рынками и торговыми центрами и постепенному сокращению государственного участия в них", государственная доля в рынках будет продаваться на основании решения госкомиссии по тендерным торгам.
Уже определен перечень из 61 базара с госдолей по всей стране, которые будут продаваться на первом этапе в качестве эксперимента. Условием продажи будет создание на их базе торговых комплексов по принципу "все в одном месте".
Для изучения и решения финансовых и имущественных проблем выставляемых на торги рынков создаются соответствующие территориальные комиссии. При необходимости они будут привлекать консалтинговые и аудиторские компании.
Предусматривается:

- создание управляющих компаний по предпродажной подготовке рынков и торговых комплексов, исходя из их значимости;

- приведение торговых комплексов в современный вид с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований, формирование инфраструктуры, необходимой для деятельности рынков и торговых комплексов, имеющих государственную долю в уставном капитале, с учетом передового зарубежного опыта;

- обеспечение законных прав и интересов владельцев частной собственности, а также неприкосновенности частной собственности на рынках и в торговых комплексах.

Кроме того составлен перечень недействующих рыночных и торговых комплексов, подлежащих ликвидации в установленном законом порядке.
В октябре 2020 года был принят указ президента "О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов". Были сформированы списки крупных госпредприятий, подлежащих трансформации, тех организаций, в которых внедряются корпоративное управление и финансовый аудит, а также госактивов, выставляемых на публичные торги посредством адресных программ предприватизационной подготовки и повышения инвестиционной привлекательности.
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