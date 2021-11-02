https://uz.sputniknews.ru/20211102/v-uzbekistane-nachnut-prodavat-rynki-chto-budet-na-ix-meste-21192777.html

В Узбекистане начнут продавать рынки: что будет на их месте?

В Узбекистане начнут продавать рынки: что будет на их месте?

Уже определен перечень из 61 базара с госдолей по всему Узбекистану, которые будут продаваться на первом этапе в качестве эксперимента.

2021-11-02T12:12+0500

2021-11-02T12:12+0500

2021-11-02T14:45+0500

общество

узбекистан

рынок

продажа

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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Согласно проекту проекта постановления "О мерах по совершенствованию системы управления рынками и торговыми центрами и постепенному сокращению государственного участия в них", государственная доля в рынках будет продаваться на основании решения госкомиссии по тендерным торгам.Уже определен перечень из 61 базара с госдолей по всей стране, которые будут продаваться на первом этапе в качестве эксперимента. Условием продажи будет создание на их базе торговых комплексов по принципу "все в одном месте".Для изучения и решения финансовых и имущественных проблем выставляемых на торги рынков создаются соответствующие территориальные комиссии. При необходимости они будут привлекать консалтинговые и аудиторские компании.Кроме того составлен перечень недействующих рыночных и торговых комплексов, подлежащих ликвидации в установленном законом порядке.В октябре 2020 года был принят указ президента "О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов". Были сформированы списки крупных госпредприятий, подлежащих трансформации, тех организаций, в которых внедряются корпоративное управление и финансовый аудит, а также госактивов, выставляемых на публичные торги посредством адресных программ предприватизационной подготовки и повышения инвестиционной привлекательности.

https://uz.sputniknews.ru/20210919/v-uzbekistane-zapuskaetsya-elektronnyy-portal-selxoztovarov-20552166.html

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