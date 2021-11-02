https://uz.sputniknews.ru/20211102/v-uzbekistane-sozdana-mobilnaya-poliklinika-v-avtobuse-21200165.html
В Узбекистане создана мобильная поликлиника в автобусе
В Узбекистане создана мобильная поликлиника в автобусе
Необычный медпункт будет оказывать помощь отдаленным районам области.
2021-11-02T18:13+0500
2021-11-02T18:13+0500
2021-11-02T18:37+0500
общество
узбекистан
поликлиника
автобус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/02/21199853_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_8e39b1fe0cce6dbde35738ce60327414.jpg
ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. В Кашкадарьинской области начала работу мобильная поликлиника. Презентацию специально оборудованного автобуса для обслуживания отдаленных районов провело Кашкадарьинское областное управление здравоохранения, сообщила пресс-служба Минздрава республики.Презентацию мобильной поликлиники провели в центре семейного здоровья "Таджикистан" в Миришкорском районе. Данный район является отдаленным от административного центра Янги Миришкор.Мобильная поликлиника рассчитана на всестороннее обследование местных жителей. Вместе с медицинским автобусом сюда приехал целый караван передвижных кабинетов по проверке зрения областного офтальмологического госпиталя и передвижной флюорографический аппарат областного военного госпиталя.Разработали мобильную поликлинику на Самаркандском автомобильном заводе с помощью специалистов Туринского политехнического университета в Ташкенте.Мобильная поликлиника поможет решить проблему доступности медицинского обслуживания в отдаленных районах республики.В этом году в таких районах созданы также мобильные дошкольные группы на базе переоборудованных автобусов ISUZU.
https://uz.sputniknews.ru/20211009/meditsina-uzbekistana-perexodit-na-elektronnye-relsy-20838248.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/02/21199853_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_86211bd57d467ffc3d80d988b92d7193.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, поликлиника, автобус
В Узбекистане создана мобильная поликлиника в автобусе
18:13 02.11.2021 (обновлено: 18:37 02.11.2021)
Необычный медпункт будет оказывать помощь отдаленным районам области.
ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik.
В Кашкадарьинской области начала работу мобильная поликлиника. Презентацию специально оборудованного автобуса для обслуживания отдаленных районов провело Кашкадарьинское областное управление здравоохранения, сообщила пресс-служба Минздрава республики
.
Презентацию мобильной поликлиники провели в центре семейного здоровья "Таджикистан" в Миришкорском районе. Данный район является отдаленным от административного центра Янги Миришкор.
Мобильная поликлиника рассчитана на всестороннее обследование местных жителей. Вместе с медицинским автобусом сюда приехал целый караван передвижных кабинетов по проверке зрения областного офтальмологического госпиталя и передвижной флюорографический аппарат областного военного госпиталя.
Разработали мобильную поликлинику на Самаркандском автомобильном заводе с помощью специалистов Туринского политехнического университета в Ташкенте.
"Оснащена она простым оборудованием для антропометрии (измерения роста и веса), самым современным оборудованием для лабораторных анализов с высокой степенью точности, мобильным аппаратом ультразвуковой диагностики, сенсорным электрокардиографом, оборудованием для гинекологического осмотра", - сказал Равшан Тулаков, глава областного управления здравоохранения.
Мобильная поликлиника поможет решить проблему доступности медицинского обслуживания в отдаленных районах республики.
В этом году в таких районах созданы также мобильные дошкольные группы на базе переоборудованных автобусов ISUZU.