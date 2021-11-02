https://uz.sputniknews.ru/20211102/v-uzbekistane-sozdana-mobilnaya-poliklinika-v-avtobuse-21200165.html

В Узбекистане создана мобильная поликлиника в автобусе

В Узбекистане создана мобильная поликлиника в автобусе

Необычный медпункт будет оказывать помощь отдаленным районам области.

2021-11-02T18:13+0500

2021-11-02T18:13+0500

2021-11-02T18:37+0500

общество

узбекистан

поликлиника

автобус

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ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. В Кашкадарьинской области начала работу мобильная поликлиника. Презентацию специально оборудованного автобуса для обслуживания отдаленных районов провело Кашкадарьинское областное управление здравоохранения, сообщила пресс-служба Минздрава республики.Презентацию мобильной поликлиники провели в центре семейного здоровья "Таджикистан" в Миришкорском районе. Данный район является отдаленным от административного центра Янги Миришкор.Мобильная поликлиника рассчитана на всестороннее обследование местных жителей. Вместе с медицинским автобусом сюда приехал целый караван передвижных кабинетов по проверке зрения областного офтальмологического госпиталя и передвижной флюорографический аппарат областного военного госпиталя.Разработали мобильную поликлинику на Самаркандском автомобильном заводе с помощью специалистов Туринского политехнического университета в Ташкенте.Мобильная поликлиника поможет решить проблему доступности медицинского обслуживания в отдаленных районах республики.В этом году в таких районах созданы также мобильные дошкольные группы на базе переоборудованных автобусов ISUZU.

https://uz.sputniknews.ru/20211009/meditsina-uzbekistana-perexodit-na-elektronnye-relsy-20838248.html

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узбекистан, поликлиника, автобус