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В Узбекистане создана мобильная поликлиника в автобусе
В Узбекистане создана мобильная поликлиника в автобусе
Необычный медпункт будет оказывать помощь отдаленным районам области.
2021-11-02T18:13+0500
2021-11-02T18:37+0500
общество
узбекистан
поликлиника
автобус
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ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. В Кашкадарьинской области начала работу мобильная поликлиника. Презентацию специально оборудованного автобуса для обслуживания отдаленных районов провело Кашкадарьинское областное управление здравоохранения, сообщила пресс-служба Минздрава республики.Презентацию мобильной поликлиники провели в центре семейного здоровья "Таджикистан" в Миришкорском районе. Данный район является отдаленным от административного центра Янги Миришкор.Мобильная поликлиника рассчитана на всестороннее обследование местных жителей. Вместе с медицинским автобусом сюда приехал целый караван передвижных кабинетов по проверке зрения областного офтальмологического госпиталя и передвижной флюорографический аппарат областного военного госпиталя.Разработали мобильную поликлинику на Самаркандском автомобильном заводе с помощью специалистов Туринского политехнического университета в Ташкенте.Мобильная поликлиника поможет решить проблему доступности медицинского обслуживания в отдаленных районах республики.В этом году в таких районах созданы также мобильные дошкольные группы на базе переоборудованных автобусов ISUZU.
https://uz.sputniknews.ru/20211009/meditsina-uzbekistana-perexodit-na-elektronnye-relsy-20838248.html
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узбекистан, поликлиника, автобус

В Узбекистане создана мобильная поликлиника в автобусе

18:13 02.11.2021 (обновлено: 18:37 02.11.2021)
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаВ Узбекистане создали мобильную поликлинику
В Узбекистане создали мобильную поликлинику - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2021
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Необычный медпункт будет оказывать помощь отдаленным районам области.
ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. В Кашкадарьинской области начала работу мобильная поликлиника. Презентацию специально оборудованного автобуса для обслуживания отдаленных районов провело Кашкадарьинское областное управление здравоохранения, сообщила пресс-служба Минздрава республики.
Презентацию мобильной поликлиники провели в центре семейного здоровья "Таджикистан" в Миришкорском районе. Данный район является отдаленным от административного центра Янги Миришкор.
Мобильная поликлиника рассчитана на всестороннее обследование местных жителей. Вместе с медицинским автобусом сюда приехал целый караван передвижных кабинетов по проверке зрения областного офтальмологического госпиталя и передвижной флюорографический аппарат областного военного госпиталя.
Разработали мобильную поликлинику на Самаркандском автомобильном заводе с помощью специалистов Туринского политехнического университета в Ташкенте.

"Оснащена она простым оборудованием для антропометрии (измерения роста и веса), самым современным оборудованием для лабораторных анализов с высокой степенью точности, мобильным аппаратом ультразвуковой диагностики, сенсорным электрокардиографом, оборудованием для гинекологического осмотра", - сказал Равшан Тулаков, глава областного управления здравоохранения.

Мобильная поликлиника поможет решить проблему доступности медицинского обслуживания в отдаленных районах республики.
В этом году в таких районах созданы также мобильные дошкольные группы на базе переоборудованных автобусов ISUZU.
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