https://uz.sputniknews.ru/20211102/v-uzbekistane-vremenno-otklyuchat-veschanie-telekanalov-v-nochnoe-vremya-21190361.html
В Узбекистане временно отключат вещание телеканалов в ночное время
В Узбекистане временно отключат вещание телеканалов в ночное время
В каждом регионе (за исключением Ташкента) поочередно будет приостановлено вещание в эфир государственных и негосударственных телеканалов с 1.00 до 6.00. 02.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-02T09:57+0500
2021-11-02T09:57+0500
2021-11-02T10:01+0500
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ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. В Узбекистане с 1 по 23 ноября этого года начнут временно отключать телевидение в ночное время из-за проводимых профилактических работ, сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.Отмечается, что в каждом регионе (за исключением Ташкента) поочередно будет приостановлено вещание в эфир государственных и негосударственных телеканалов с 1.00 до 6.00. В министерстве предупреждают, что во время пропадания соответствующих сигналов не рекомендуется менять настройки телевизора или тюнера.
https://uz.sputniknews.ru/20211020/v-uzbekistane-prezentovan-novyy-telekanal-renessans-tv-20978403.html
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В Узбекистане временно отключат вещание телеканалов в ночное время
09:57 02.11.2021 (обновлено: 10:01 02.11.2021)
В каждом регионе (за исключением Ташкента) поочередно будет приостановлено вещание в эфир государственных и негосударственных телеканалов с 1.00 до 6.00.
ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik.
В Узбекистане с 1 по 23 ноября этого года начнут временно отключать телевидение в ночное время из-за проводимых профилактических работ, сообщает
пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.
Отмечается, что в каждом регионе (за исключением Ташкента) поочередно будет приостановлено вещание в эфир государственных и негосударственных телеканалов с 1.00 до 6.00.
В министерстве предупреждают, что во время пропадания соответствующих сигналов не рекомендуется менять настройки телевизора или тюнера.