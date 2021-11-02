https://uz.sputniknews.ru/20211102/v-uzbekistane-vremenno-otklyuchat-veschanie-telekanalov-v-nochnoe-vremya-21190361.html

В Узбекистане временно отключат вещание телеканалов в ночное время

В Узбекистане временно отключат вещание телеканалов в ночное время

В каждом регионе (за исключением Ташкента) поочередно будет приостановлено вещание в эфир государственных и негосударственных телеканалов с 1.00 до 6.00. 02.11.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. В Узбекистане с 1 по 23 ноября этого года начнут временно отключать телевидение в ночное время из-за проводимых профилактических работ, сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.Отмечается, что в каждом регионе (за исключением Ташкента) поочередно будет приостановлено вещание в эфир государственных и негосударственных телеканалов с 1.00 до 6.00. В министерстве предупреждают, что во время пропадания соответствующих сигналов не рекомендуется менять настройки телевизора или тюнера.

https://uz.sputniknews.ru/20211020/v-uzbekistane-prezentovan-novyy-telekanal-renessans-tv-20978403.html

https://uz.sputniknews.ru/20210830/v-uzbekistane-zapustyat-novyy-telekanal-foreign-languages-20296969.html

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