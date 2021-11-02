Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211102/v-uzbekistane-vremenno-otklyuchat-veschanie-telekanalov-v-nochnoe-vremya-21190361.html
В Узбекистане временно отключат вещание телеканалов в ночное время
В Узбекистане временно отключат вещание телеканалов в ночное время
В каждом регионе (за исключением Ташкента) поочередно будет приостановлено вещание в эфир государственных и негосударственных телеканалов с 1.00 до 6.00. 02.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-02T09:57+0500
2021-11-02T10:01+0500
общество
узбекистан
телеканал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/18/19387910_0:212:2886:1835_1920x0_80_0_0_1c0ff877f180dde3e666ae54a07f3122.jpg
ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. В Узбекистане с 1 по 23 ноября этого года начнут временно отключать телевидение в ночное время из-за проводимых профилактических работ, сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.Отмечается, что в каждом регионе (за исключением Ташкента) поочередно будет приостановлено вещание в эфир государственных и негосударственных телеканалов с 1.00 до 6.00. В министерстве предупреждают, что во время пропадания соответствующих сигналов не рекомендуется менять настройки телевизора или тюнера.
https://uz.sputniknews.ru/20211020/v-uzbekistane-prezentovan-novyy-telekanal-renessans-tv-20978403.html
https://uz.sputniknews.ru/20210830/v-uzbekistane-zapustyat-novyy-telekanal-foreign-languages-20296969.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/18/19387910_79:0:2808:2047_1920x0_80_0_0_98f0087e24f75efa21563901dfe03e57.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, телеканал

В Узбекистане временно отключат вещание телеканалов в ночное время

09:57 02.11.2021 (обновлено: 10:01 02.11.2021)
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкПульт от телевизора
Пульт от телевизора - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2021
© Sputnik / Стрингер
/
Перейти в фотобанк
В каждом регионе (за исключением Ташкента) поочередно будет приостановлено вещание в эфир государственных и негосударственных телеканалов с 1.00 до 6.00.
ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. В Узбекистане с 1 по 23 ноября этого года начнут временно отключать телевидение в ночное время из-за проводимых профилактических работ, сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.
Цифровое телевещание - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2021
Общество
В Узбекистане презентован новый телеканал Renessans TV
20 октября, 10:27
Отмечается, что в каждом регионе (за исключением Ташкента) поочередно будет приостановлено вещание в эфир государственных и негосударственных телеканалов с 1.00 до 6.00.
Телевизионный пульт - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2021
Общество
В Узбекистане запустят новый телеканал Foreign Languages
30 августа, 16:19
В министерстве предупреждают, что во время пропадания соответствующих сигналов не рекомендуется менять настройки телевизора или тюнера.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:32Женщина и ее двое детей погибли во сне из-за домашней печи
11:11Мирзиёев обозначил параметры госбюджета на 2022 год
11:00Ритуальное убийство не избавит Францию от вины за преступления
10:40Зачем Африке кормить Россию: у нас будет база в Красном море
09:57В Узбекистане временно отключат вещание телеканалов в ночное время
09:57Лавров: США сделают все ради военного присутствия в Центральной Азии — видео
09:25В Ташкенте свыше трех тысяч домов временно останутся без газа
09:09В РПЦ просят помочь сохранить русские кладбища в Узбекистане
08:36Как решить проблему нехватки трудовых мигрантов в Москве — три меры
08:12Президента Узбекистана ждут с визитом в Венгрии в 2022 году
07:00Проще договориться: что ждет российско-узбекский текстиль
ВчераВоенные Узбекистана и Казахстана проводят совместные учения
ВчераВоенная провокация: сможет ли Россия противостоять США и НАТО — эксперт
ВчераОксфордский словарь назвал главное слово 2021 года
ВчераЗа принуждение к труду оштрафованы 65 чиновников — какова общая сумма выплат
ВчераВ Каракалпакстане появятся куранты за 1,8 млрд сумов — фото
ВчераС 1 декабря в Узбекистане снизятся госпошлины за отдельные госуслуги
ВчераХлопок дорожает — в чем выгода Узбекистану
ВчераВ аэропорт Соха осуществлен первый рейс из Ферганы
ВчераНаездники из Узбекистана завоевали две золотые медали на турнире по конкуру в Москве