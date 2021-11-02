https://uz.sputniknews.ru/20211102/vzryvy-u-bolnitsy-v-kabule-pogibli-23-cheloveka-okolo-50-postradavshix-21199657.html
Взрывы у больницы в Кабуле: погибли 23 человека, около 50 пострадавших
Взрывы у больницы в Кабуле: погибли 23 человека, около 50 пострадавших
Все нападавшие в госпиталь боевики ликвидированы, один из них совершил самоподрыв.
2021-11-02T17:52+0500
2021-11-02T17:52+0500
2021-11-02T17:52+0500
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Во вторник у госпиталя в Кабуле прогремели два мощных взрыва, передает РИА Новости со ссылкой на источник. Позже представитель министерства внутренних дел Афганистана Кари Саида Хости заявил, что на место происшествия прибыл спецназ.По сообщениям очевидцев, группа террористов вошла в здание госпиталя в Кабуле, у которого произошли взрывы, после этого начались столкновения с членами движения "Талибан"*.Все напавшие боевики были ликвидированы, один из них совершил самоподрыв."Первый злоумышленник взорвался перед входной дверью, а трое других были убиты бойцами Исламского Эмирата (самоназвание политической системы талибов - ред.) в ходе столкновения", - заявил медицинский источник.По словам врача из военного госпиталя, на который было совершено нападение, сейчас ситуация уже нормализовалась. По последним данным, из-за теракта погибли 23 человека, около 50 пострадали.Ответственность за нападение взяли на себя боевики террористической группировки "Исламское государство"*. * - запрещенные в России и других странах террористические организации.
https://uz.sputniknews.ru/20211008/v-afganskoy-mecheti-progremel-vzryv-20830698.html
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взрыв, игил, погибшие, кабул, атака
Взрывы у больницы в Кабуле: погибли 23 человека, около 50 пострадавших
Все напавшие боевики были ликвидированы, один из них совершил самоподрыв.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik.
Во вторник у госпиталя в Кабуле прогремели два мощных взрыва, передает РИА Новости
со ссылкой на источник. Позже представитель министерства внутренних дел Афганистана Кари Саида Хости заявил, что на место происшествия прибыл спецназ.
По сообщениям очевидцев, группа террористов вошла в здание госпиталя в Кабуле, у которого произошли взрывы, после этого начались столкновения с членами движения "Талибан"*.
Все напавшие боевики были ликвидированы, один из них совершил самоподрыв.
"Первый злоумышленник взорвался перед входной дверью, а трое других были убиты бойцами Исламского Эмирата (самоназвание политической системы талибов - ред.) в ходе столкновения", - заявил медицинский источник.
По словам врача из военного госпиталя, на который было совершено нападение, сейчас ситуация уже нормализовалась. По последним данным, из-за теракта погибли 23 человека, около 50 пострадали.
Ответственность за нападение взяли на себя боевики террористической группировки "Исламское государство"*.
* - запрещенные в России и других странах террористические организации.