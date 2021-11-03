https://uz.sputniknews.ru/20211103/agrarnyy-sektor-podderjat-na-eto-vydeleno-100-millionov-dollarov-21207949.html

Аграрному сектору выделят 100 миллионов долларов

Аграрному сектору выделят 100 миллионов долларов

Власти страны намерены усовершенствовать реформы в сельском хозяйстве

2021-11-03T11:00+0500

2021-11-03T11:00+0500

2021-11-03T13:23+0500

экономика

сельское хозяйство

аграрный комплекс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/03/21208160_333:413:2975:1899_1920x0_80_0_0_bf5853c2af125fe8930525524c6497f1.jpg

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Реформы в сельском хозяйстве Узбекистана продолжаются.Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "Об обеспечении непрерывности финансирования расходов государственной поддержки сельского хозяйства".По мнению властей, сельскому хозяйству нужны новые реформы, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны. Для этого необходимо создать систему непрерывного финансирования всех звеньев и этапов производства сельскохоз продукции.Средства поступят за счет Фонда реконструкции и развития сроком на 5 лет. Эти деньги предоставят на беспроцентной основе для финансирования расходов, связанных с государственной поддержкой сельского хозяйства.Средства направят на производство, переработку сельхозпродукции, а также обновление парка сельскохозяйственной техники.Напомним: согласно указу президента, с урожая 2022 года финансирование расходов на выращивание хлопка-сырца начинается с 1 ноября года, предшествующего соответствующему финансовому году.Кроме того, выплата компенсации на покрытие части процентной ставки по кредитам, выделенным коммерческими банками для уборки хлопка, производится за счет фонда.

https://uz.sputniknews.ru/20210818/agrarnyy-ekspress-i-novye-marshruty-tranzitnye-perspektivy-uzbekistana-i-tsa-20129481.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сельское хозяйство, аграрный комплекс