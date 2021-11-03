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Аграрному сектору выделят 100 миллионов долларов
Аграрному сектору выделят 100 миллионов долларов
Власти страны намерены усовершенствовать реформы в сельском хозяйстве
2021-11-03T11:00+0500
2021-11-03T13:23+0500
экономика
сельское хозяйство
аграрный комплекс
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Реформы в сельском хозяйстве Узбекистана продолжаются.Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "Об обеспечении непрерывности финансирования расходов государственной поддержки сельского хозяйства".По мнению властей, сельскому хозяйству нужны новые реформы, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны. Для этого необходимо создать систему непрерывного финансирования всех звеньев и этапов производства сельскохоз продукции.Средства поступят за счет Фонда реконструкции и развития сроком на 5 лет. Эти деньги предоставят на беспроцентной основе для финансирования расходов, связанных с государственной поддержкой сельского хозяйства.Средства направят на производство, переработку сельхозпродукции, а также обновление парка сельскохозяйственной техники.Напомним: согласно указу президента, с урожая 2022 года финансирование расходов на выращивание хлопка-сырца начинается с 1 ноября года, предшествующего соответствующему финансовому году.Кроме того, выплата компенсации на покрытие части процентной ставки по кредитам, выделенным коммерческими банками для уборки хлопка, производится за счет фонда.
https://uz.sputniknews.ru/20210818/agrarnyy-ekspress-i-novye-marshruty-tranzitnye-perspektivy-uzbekistana-i-tsa-20129481.html
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сельское хозяйство, аграрный комплекс

Аграрному сектору выделят 100 миллионов долларов

11:00 03.11.2021 (обновлено: 13:23 03.11.2021)
© Sputnik / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкУборка урожая сои, архивное фото
Уборка урожая сои, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2021
© Sputnik / Игорь Агеенко
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Власти страны намерены усовершенствовать реформы в сельском хозяйстве
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Реформы в сельском хозяйстве Узбекистана продолжаются.
Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "Об обеспечении непрерывности финансирования расходов государственной поддержки сельского хозяйства".
По мнению властей, сельскому хозяйству нужны новые реформы, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны.
Для этого необходимо создать систему непрерывного финансирования всех звеньев и этапов производства сельскохоз продукции.

Фонду государственной поддержки сельского хозяйства выделят 100 миллионов долларов в нацвалюте.

Средства поступят за счет Фонда реконструкции и развития сроком на 5 лет.
Эти деньги предоставят на беспроцентной основе для финансирования расходов, связанных с государственной поддержкой сельского хозяйства.
Средства направят на производство, переработку сельхозпродукции, а также обновление парка сельскохозяйственной техники.
Напомним: согласно указу президента, с урожая 2022 года финансирование расходов на выращивание хлопка-сырца начинается с 1 ноября года, предшествующего соответствующему финансовому году.
Кроме того, выплата компенсации на покрытие части процентной ставки по кредитам, выделенным коммерческими банками для уборки хлопка, производится за счет фонда.
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