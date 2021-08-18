https://uz.sputniknews.ru/20210818/agrarnyy-ekspress-i-novye-marshruty-tranzitnye-perspektivy-uzbekistana-i-tsa-20129481.html

Аграрный экспресс и новые маршруты: транзитные перспективы Узбекистана и ЦА

Аграрный экспресс и новые маршруты: транзитные перспективы Узбекистана и ЦА

Владимир Путин поручил нарастить объемы поставок сельхозпродукции из стран Центральной Азии. Россия и Узбекистан дорабатывают проект "Агроэкспресс" по запуску... 18.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-18T17:21+0500

2021-08-18T17:21+0500

2021-08-18T17:21+0500

аналитика

узбекистан

афганистан

еаэс

транзит

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Что даст Узбекистану и РФ запуск "Агроэкспресса", как это поможет снизить издержки при ж/д поставках сельхозпродукции, какие выгоды получит Узбекистан вследствие интеграции с ЕАЭС, а также что ждет трансафганский коридор в свете прихода к власти талибов, корреспондент Sputnik выясняла с руководителем Проектного офиса "РЖД Логистика", доктором технических наук Алевтиной Кирилловой."Агроэкспресс" выходит на финишную прямуюПо словам Алевтины Кирилловой, транспортный коридор "Россия – Узбекистан" является одним из перспективных внешнеторговых маршрутов с точки зрения организации канала экспорта российской продукции агропромышленного комплекса высокой степени передела и иных промышленных товаров на рынки стран Центральной Азии.По данному маршруту АО "РЖД Логистика" совместно с АО "Российский Экспортный Центр" прорабатывает проект запуска ускоренного рефконтейнерного поезда "Агроэкспресс". Предусматривается перспектива ежемесячной отправки не менее одного полносоставного грузового контейнерного поезда. На пилотном этапе объемы составят порядка 60-100 тыс. тонн в год, далее – с прогнозом прироста по 100 тыс. тонн ежегодно.Проект позволит освоить новые потребительские ниши в Узбекистане и расширить номенклатуру поставляемой продукции, включая обладающие большим экспортным потенциалом грузы непрерывной "холодовой цепи", которые в настоящее время практически не экспортируются в республику из РФ. Республика Казахстан также принимает участие в проекте, обеспечивая транзитное проследование агроэкспрессов.Доставка продукции ж/д транспортом по коридору "Россия – Узбекистан" займет не более 5-7 дней, что сопоставимо со скоростью перевозок автотранспортом. При этом организация прямого ж/д маршрута позволит экспортерам снизить логистические потери, сохранить товарный вид продукции, а также обеспечить ритмичность поставок с высокой скоростью оформления товаров.Расширение возможностей этого перспективного коридора привлечет дополнительные грузопотоки центральноазиатских рынков на маршруты "Агроэкспресса" и дополнительно стимулирует прирост российского экспорта агропромышленной продукции."При успешном старте экспортного коридора "Россия – Узбекистан" к нему можно подключить впоследствии и доставку агропромышленных грузов в Таджикистан и в обратном направлении. Это возможно сделать с использованием автотранспорта по маршруту "Чукурсай/Нукус – Душанбе", – предполагает Кириллова.По данным Минсельхоза России и ФГБУ "Агроэкспорт", Россия ежегодно увеличивает экспорт агропродукции в Узбекистан. За период с 2018 по 2020 гг. данный показатель вырос практически в 2 раза. По объемам экспорта сельхозпродукции в Узбекистан Россия занимает второе место (29,9% от общего объема импорта) после Казахстана (38,0%).Интеграция с ЕАЭС: что получит транспортно-логистическая сфера УзбекистанаСегодня часто поднимается вопрос о необходимости объединения транспортных услуг в Евразийском экономическом союзе, в том числе идут разговоры о создании единого транспортного пространства к 2025 году.Интегрированное использование транспортной инфраструктуры между участниками ЕАЭС и сопредельными странами, в том числе внутри ЦА с выходом на Европу, позволит снизить затраты на логистику и откроет новые возможности для привлечения инвестиций в трансграничные транспортные проекты союза.Алевтина Кириллова обращает внимание на длительные сроки морской доставки и недавнюю форс-мажорную ситуацию с перекрытием Суэцкого канала. Исходя из этих реалий, в рамках проекта "Агроэкспресс" идет обсуждение с заинтересованными участниками рынка, включая железные дороги стран ЕАЭС, о переориентации экспортных грузопотоков на сухопутные ж/д маршруты.Если говорить о преференциях, которые может получить транспортно-логистическая сфера Узбекистана в результате интеграции с ЕАЭС, то их достаточно много: от подъема инвестиционной и инновационной активности до создания новых транзитных маршрутов, в том числе с увеличением контейнерных грузопотоков.Что ждет "кабульский коридор"Государства ЦА и Афганистан не имеют прямого выхода к международным морским портам, из-за чего несут транспортно-транзитные расходы, в 2-3 раза превышающие аналогичные затраты стран с доступом к морю. Эта проблема особо актуализировалась в период пандемии Covid-19, когда возникли существенные ограничения на международные грузовые перевозки.В этих условиях строительство железной дороги "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар", в которой заинтересован Узбекистан, позволило бы существенно сократить сроки и стоимость транспортировки грузов между странами Южной Азии и Европы через Центральную Азию.Развитие торговых отношений Узбекистана и стран ЦА – что дальшеВ период 2016-2020 гг. товарооборот Узбекистана со странами Центральной Азии вырос почти в два раза (с $2,4 до $5 млрд), число зарегистрированных совместных предприятий с увеличилось в 5 раз (с 312 до 1 600). Активизировалось инвестиционное сотрудничество, формируется режим свободной торговли и справедливой конкурентной среды.Страны ЦА имеют большие перспективы по наращиванию объемов внутрирегиональной торговли, особенно готовой продукции, считает Алевтина Кириллова. А для дальнейшего развития внешней торговли центральноазиатских республик с Узбекистаном нужен взаимный доступ на внутренние рынки.Кроме этого, при осуществлении торговых операций внутри региона довольно короткие расстояния по доставке товаров, что дает участникам рынка преимущества в экономии на транспортных расходах.Учитывая, что в настоящее время основные торговые маршруты в ЦА проложены в северном направлении, в целях диверсификации внешней торговли, перспективным для экономического сотрудничества становится южные маршруты — в Южную Азию, к которой географически относятся Афганистан, Бангладеш, Бутан, Мальдивы, Непал, Пакистан, Индия и Шри-Ланка.Следует отметить, что все центральноазиатские республики заинтересованы в наращивании объемов экспорта и диверсификации своей внешней торговли, для выхода на новые внешние рынки, а также в создании и использовании новых транспортных маршрутов, что обуславливает решение вопросов модернизации и формирования новой транспортной инфраструктуры в качестве ключевых задач региона на ближайший период.Более подробно о транзитном потенциале Узбекистана и региона в целом смотрите в видеоинтервью.

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