https://uz.sputniknews.ru/20211103/iran-zavoevyvaet-selxozrynok-uzbekistana-21213296.html
Иран завоевывает сельхозрынок Узбекистана
Иран завоевывает сельхозрынок Узбекистана
Поставки иранского картофеля в Узбекистан бьют рекорды. Увеличился импорт и другой плодоовощной продукции. При этом рынок самого Ирана для Узбекистана по-прежнему закрыт.
2021-11-03T16:09+0500
2021-11-03T16:09+0500
2021-11-03T16:09+0500
экономика
узбекистан
иран
рынок
рекорд
картофель
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Узбекистан в этом году резко увеличил импорт картофеля, овощей и фруктов из Ирана. На тенденцию обратили внимание аналитики платформы EastFruit.Как сообщается, в первые три квартала 2021-го года Иран поставил на узбекский рынок плодоовощной продукции на 30,3 млн долларов. С января по сентябрь прошлого года эта цифра составляла лишь 5,4 млн.При этом отмечается, что в предыдущие сезоны иранский картофель в Центральноазиатскую республику не поставлялся.Вместе с тем, в 5,4 раза Узбекистан нарастил поставки иранских финников, в два раза — киви, на 60 процентов — фисташек, на 20 процентов — яблок и в 2,2 раза — чеснока. Резкое расширение импорта произошло и по другим позициям. Это тепличные перец и томаты, арбузы, тыква, свежий салат, морковь, огурцы, баклажаны и даже изюм, и сушёные овощи.Правда, его объёмы сравнительно небольшие, за исключением сушёных овощей и перца, которых было поставлено более 100 тонн.А вот в обратном направлении, то есть из Узбекистана в Иран, овощи и фрукты по-прежнему не поставляются, отмечают аналитики.
https://uz.sputniknews.ru/20210527/banki-uzbekistana-i-rossii-dogovorilis-ob-eksporte-selxoztovarov-18941092.html
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узбекистан, иран, рынок, рекорд, картофель
Иран завоевывает сельхозрынок Узбекистана
Иран в этом году значительно увеличил поставки в Узбекистан плодоовощной продукции. Рекорды бьет картофель. При этом рынок Ирана для Узбекистана по-прежнему закрыт.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik.
Узбекистан в этом году резко увеличил импорт картофеля, овощей и фруктов из Ирана. На тенденцию обратили
внимание аналитики платформы EastFruit.
Как сообщается, в первые три квартала 2021-го года Иран поставил на узбекский рынок плодоовощной продукции на 30,3 млн долларов. С января по сентябрь прошлого года эта цифра составляла лишь 5,4 млн.
“Основной прирост импорта произошёл в сегменте товарного картофеля. Узбекистан ввёз 126,4 тыс тонн этого продукта на 17,6 млн долларов”, — уточняется в публикации.
При этом отмечается, что в предыдущие сезоны иранский картофель в Центральноазиатскую республику не поставлялся.
Вместе с тем, в 5,4 раза Узбекистан нарастил поставки иранских финников, в два раза — киви, на 60 процентов — фисташек, на 20 процентов — яблок и в 2,2 раза — чеснока.
Резкое расширение импорта произошло и по другим позициям. Это тепличные перец и томаты, арбузы, тыква, свежий салат, морковь, огурцы, баклажаны и даже изюм, и сушёные овощи.
Правда, его объёмы сравнительно небольшие, за исключением сушёных овощей и перца, которых было поставлено более 100 тонн.
А вот в обратном направлении, то есть из Узбекистана в Иран, овощи и фрукты по-прежнему не поставляются, отмечают аналитики.