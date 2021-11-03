https://uz.sputniknews.ru/20211103/iran-zavoevyvaet-selxozrynok-uzbekistana-21213296.html

Иран завоевывает сельхозрынок Узбекистана

Иран завоевывает сельхозрынок Узбекистана

Поставки иранского картофеля в Узбекистан бьют рекорды. Увеличился импорт и другой плодоовощной продукции. При этом рынок самого Ирана для Узбекистана по-прежнему закрыт.

2021-11-03T16:09+0500

2021-11-03T16:09+0500

2021-11-03T16:09+0500

экономика

узбекистан

иран

рынок

рекорд

картофель

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Узбекистан в этом году резко увеличил импорт картофеля, овощей и фруктов из Ирана. На тенденцию обратили внимание аналитики платформы EastFruit.Как сообщается, в первые три квартала 2021-го года Иран поставил на узбекский рынок плодоовощной продукции на 30,3 млн долларов. С января по сентябрь прошлого года эта цифра составляла лишь 5,4 млн.При этом отмечается, что в предыдущие сезоны иранский картофель в Центральноазиатскую республику не поставлялся.Вместе с тем, в 5,4 раза Узбекистан нарастил поставки иранских финников, в два раза — киви, на 60 процентов — фисташек, на 20 процентов — яблок и в 2,2 раза — чеснока. Резкое расширение импорта произошло и по другим позициям. Это тепличные перец и томаты, арбузы, тыква, свежий салат, морковь, огурцы, баклажаны и даже изюм, и сушёные овощи.Правда, его объёмы сравнительно небольшие, за исключением сушёных овощей и перца, которых было поставлено более 100 тонн.А вот в обратном направлении, то есть из Узбекистана в Иран, овощи и фрукты по-прежнему не поставляются, отмечают аналитики.

https://uz.sputniknews.ru/20210527/banki-uzbekistana-i-rossii-dogovorilis-ob-eksporte-selxoztovarov-18941092.html

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узбекистан, иран, рынок, рекорд, картофель