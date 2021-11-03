https://uz.sputniknews.ru/20211103/jurnal-lancet-opublikoval-statyu-o-sputnik-layt-21214827.html
Журнал Lancet опубликовал статью о "Спутник Лайт"
Журнал Lancet опубликовал статью о "Спутник Лайт"
Статья в международном медицинском издании подтверждает безопасность российской вакцины.
2021-11-03T16:41+0500
2021-11-03T16:41+0500
2021-11-03T16:41+0500
россия
вакцина
медицина
статья
журнал
вакцина "спутник лайт"
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ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. Статью Центра имени Гамалеи о безопасности однокомпонентной российской вакцины "Спутник Лайт" опубликовал международный медицинский журнал The Lancet, сообщает РИА Новости.Нерандомизированное испытание вакцины показало, что "Спутник Лайт" вызывает сильный иммунный ответ как у тех, кто переболел COVID-19, так и у тех, кто коронавирус еще не перенес. Нежелательных последствий вакцинации ученые не зафиксировали, а побочные эффекты в большинстве случаев были легкими и умеренными.Ранее Центр Гамалеи провел исследование, основанное на вакцинации 28 тысяч человек в Москве. Тестирование показало, что однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" на 70% эффективна против штамма дельта в течение трех месяцев. В группе людей до 60 лет этот показатель еще выше – 75%.Как бустерная вакцина после других препаратов "Спутник Лайт" показала эффективность более 83% против заражения и более 94% против госпитализации.По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, подавляющее большинство пациентов в стационарах – непривитые, а доля привитых среди тяжелобольных составляет менее 0,03 %. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от вакцинации.На днях глава Санитарно-эпидемиологической службы Узбекистана Баходир Юсупалиев заявил о том, что власти рассматривают возможность использовать однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" на территории страны.В настоящее время в республике доступны следующие вакцины: российская "Спутник V", узбекско-китайская ZF-UZ-VAC 2001, шведско-британская AstraZeneca, американская Moderna, американо-немецкая Pfizer/BioNTech и китайская CoronaVac.
https://uz.sputniknews.ru/20211102/v-rossii-nazvali-glavnoe-russkoyazychnoe-slovo-goda-21193566.html
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вакцина, медицина, статья, журнал, вакцина "спутник лайт"
Журнал Lancet опубликовал статью о "Спутник Лайт"
Статья в международном медицинском издании подтверждает безопасность российской вакцины.
ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik
. Статью Центра имени Гамалеи о безопасности однокомпонентной российской вакцины "Спутник Лайт" опубликовал международный медицинский журнал The Lancet, сообщает РИА Новости
.
"Российский фонд прямых инвестиций объявляет о публикации НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи в ведущем рецензируемом медицинском журнале The Lancet исследования однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт", по данным которого препарат продемонстрировал высокую безопасность и формирование сильного гуморального и клеточного иммунитета", — говорится в пресс-релизе РФПИ.
Нерандомизированное испытание вакцины показало, что "Спутник Лайт" вызывает сильный иммунный ответ как у тех, кто переболел COVID-19, так и у тех, кто коронавирус еще не перенес. Нежелательных последствий вакцинации ученые не зафиксировали, а побочные эффекты в большинстве случаев были легкими и умеренными.
Ранее Центр Гамалеи провел исследование, основанное на вакцинации 28 тысяч человек в Москве. Тестирование показало, что однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" на 70% эффективна против штамма дельта в течение трех месяцев. В группе людей до 60 лет этот показатель еще выше – 75%.
Как бустерная вакцина после других препаратов "Спутник Лайт" показала эффективность более 83% против заражения и более 94% против госпитализации.
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, подавляющее большинство пациентов в стационарах – непривитые, а доля привитых среди тяжелобольных составляет менее 0,03 %. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от вакцинации.
На днях глава Санитарно-эпидемиологической службы Узбекистана Баходир Юсупалиев заявил о том, что власти рассматривают возможность использовать однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" на территории страны.
В настоящее время в республике доступны следующие вакцины: российская "Спутник V", узбекско-китайская ZF-UZ-VAC 2001, шведско-британская AstraZeneca, американская Moderna, американо-немецкая Pfizer/BioNTech и китайская CoronaVac.