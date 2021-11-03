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https://uz.sputniknews.ru/20211103/minzdrav-predupredil-ob-opasnosti-samovolnogo-priema-antibiotikov-21206432.html
Минздрав предупредил об опасности самовольного приема антибиотиков
Минздрав предупредил об опасности самовольного приема антибиотиков
Антибиотики следует принимать только по рекомендации врача. Иначе могут быть ужасные последствия.
2021-11-03T10:10+0500
2021-11-03T10:10+0500
общество
минздрав узбекистана
антибиотики
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В Минздраве указали на опасность самовольного приема антибиотиков. В ведомстве отметили: проблема куда масштабнее, чем кажется, ведь ежегодно в мире от неправильного использования антибиотиков умирает 700 тысяч человек. Глава управления Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Минздраве Мухаббат Ибрагимова объяснила, что безрецептурный и нерегулярный прием антибиотиков приводит вырабатывает устойчивость организма к этим препаратам.И тогда организм попросту перестает реагировать на антибиотики тогда, когда они действительно нужны. Например, если у человека имеется печеночная или почечная недостаточность, есть вероятность развития анафилактического шока после самовольного приема антибиотиков. Иными словами, это аллергическая реакция. Довольно часто она приводит к смерти. На прошлой неделе в Ташкентской области после укола антибиотика скончалась 11-летняя девочка. Прокуратура уже начала проверку.
https://uz.sputniknews.ru/20211031/v-uzbekistane-nachali-proverku-po-delu-o-smerti-devochki-posle-ukola-antibiotika-21167616.html
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минздрав узбекистана, антибиотики

Минздрав предупредил об опасности самовольного приема антибиотиков

10:10 03.11.2021
© Pixabay / ds_30 Шприц, иллюстративное фото
Шприц, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2021
© Pixabay / ds_30
Антибиотики следует принимать только по рекомендации врача. Иначе могут быть ужасные последствия.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В Минздраве указали на опасность самовольного приема антибиотиков.
В ведомстве отметили: проблема куда масштабнее, чем кажется, ведь ежегодно в мире от неправильного использования антибиотиков умирает 700 тысяч человек.
Глава управления Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Минздраве Мухаббат Ибрагимова объяснила, что безрецептурный и нерегулярный прием антибиотиков приводит вырабатывает устойчивость организма к этим препаратам.
И тогда организм попросту перестает реагировать на антибиотики тогда, когда они действительно нужны.
Ибрагимова также подчеркнула: частое употребление антибиотиков может пагубно сказаться на работе многих органов.
Например, если у человека имеется печеночная или почечная недостаточность, есть вероятность развития анафилактического шока после самовольного приема антибиотиков. Иными словами, это аллергическая реакция.
Довольно часто она приводит к смерти. На прошлой неделе в Ташкентской области после укола антибиотика скончалась 11-летняя девочка.
Прокуратура уже начала проверку.
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Происшествия
В Узбекистане начали проверку по делу о смерти девочки после укола антибиотика
31 октября, 11:43
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