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https://uz.sputniknews.ru/20211103/mirziyoev-uvolil-chinovnika-zablokirovavshego-v-strane-vse-sotsseti-21220149.html
Мирзиёев уволил чиновника, заблокировавшего в стране все соцсети
Мирзиёев уволил чиновника, заблокировавшего в стране все соцсети
Начальник "Узкомназорат" уволен "за ошибочные и несогласованные действия" по блокировке в стране зарубежных соцсетей. По данному факту будет проведено расследование.
2021-11-03T22:58+0500
2021-11-03T23:00+0500
общество
шавкат мирзиёев
чиновники
блокировка
соцсети
увольнение
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана освободил от должности начальника Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникациям Голибшера Зияева, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.В сообщении уточняется, что чиновник уволен "за ошибочные и несогласованные действия". Ранее в среду возглавляемое Зияевым ведомство ограничило работу в Узбекистане Telegram, Facebook, "Одноклассников" и YouTube из-за хранения и обработки персональных данных узбекистанцев за пределами республики.Однако в сообщении пресс-секретаря главы государства отмечается, что данные действия "Узкомназорат" являются "односторонними" и "не продуманными до конца".В понедельник Мирзиёев подписал указ о штрафах для интернет-ресурсов, которые нарушают закон о хранении данных пользователей.Ранее регулятор уведомил ряд зарубежных компаний – Facebook, Google, Mail. ru, Microsoft Skype, Telegram, Tencent Wechat, TikTok, Twitter, Yandex о необходимости выполнять требования закона.В июле надзорный орган уже ограничивал работу Skype, Twitter, TikTok, "ВКонтакте" и WeChat до устранения ими нарушений.
https://uz.sputniknews.ru/20210630/rossiya-ne-planiruet-blokirovat-zarubejnye-sotsseti---putin-19481810.html
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шавкат мирзиёев, чиновники, блокировка, соцсети, увольнение

Мирзиёев уволил чиновника, заблокировавшего в стране все соцсети

22:58 03.11.2021 (обновлено: 23:00 03.11.2021)
© Sputnik / Рамиль СитдиковИконки мессенджеров Viber, WhatsApp и Telegram на экране смартфона.
Иконки мессенджеров Viber, WhatsApp и Telegram на экране смартфона. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Начальник "Узкомназорат" уволен "за ошибочные и несогласованные действия" по блокировке в стране зарубежных соцсетей. По данному факту будет проведено расследование.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана освободил от должности начальника Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникациям Голибшера Зияева, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
В сообщении уточняется, что чиновник уволен "за ошибочные и несогласованные действия".
Ранее в среду возглавляемое Зияевым ведомство ограничило работу в Узбекистане Telegram, Facebook, "Одноклассников" и YouTube из-за хранения и обработки персональных данных узбекистанцев за пределами республики.
Однако в сообщении пресс-секретаря главы государства отмечается, что данные действия "Узкомназорат" являются "односторонними" и "не продуманными до конца".
Социальные сети - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2021
Россия
Россия не планирует блокировать зарубежные соцсети — Путин
30 июня, 16:49
"По произошедшему факту будут проведены следственные действия. По итогам расследования в отношении всех ответственных руководителей, виновных в произошедшем, будут применены соответствующие меры ответственности", — написал Асадов, выразив уверенность, что в скором времени доступ ко всем соцсетям в стране восстановят.
В понедельник Мирзиёев подписал указ о штрафах для интернет-ресурсов, которые нарушают закон о хранении данных пользователей.
Ранее регулятор уведомил ряд зарубежных компаний – Facebook, Google, Mail. ru, Microsoft Skype, Telegram, Tencent Wechat, TikTok, Twitter, Yandex о необходимости выполнять требования закона.
В июле надзорный орган уже ограничивал работу Skype, Twitter, TikTok, "ВКонтакте" и WeChat до устранения ими нарушений.
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