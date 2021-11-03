https://uz.sputniknews.ru/20211103/politolog-raskryl-podopleku-uprekov-baydena-v-adres-putina-21213147.html
Политолог раскрыл подоплеку "упреков" Байдена в адрес Путина
Политолог раскрыл подоплеку "упреков" Байдена в адрес Путина
Байден заявил, что у Путина "горит тундра, но он молчит относительно желания что-либо делать".
2021-11-03T16:27+0500
2021-11-03T16:27+0500
2021-11-03T16:27+0500
в мире
владимир путин
джо байден
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В конце октября в Риме прошел ежегодный саммит G20 по вопросам изменения климата. На мероприятие приехали главы многих государств за исключением лидеров России и Китая. Владимир Путин и Си Цзиньпин общались с участниками конференции по видеосвязи. Американский лидер Джо Байден между тем упрекнул президентов России и Китая "неявкой" на саммит.По его словам, нет никакой информации о том, как Владимир Путин планирует решать климатические проблемы, а Китай вообще не участвует в таких форумах, при этом претендует на роль мирового лидера.При этом, выступая по видеосвязи, Путин объяснил участникам саммита, какие меры по сохранению лесов предпринимаются в России. У Байдена свои интересыЗаявление президента США было продиктовано совсем другими мотивами, считает кандидат политических наук Александр Шатилов. По его мнению, цель простая: упрекнуть Россию и Китай в том, что они якобы не уделяют внимания теме климатаТем самым Байден рассчитывает нанести удар имиджу обеих стран в глазах западного общества, которое сейчас очень обеспокоено экологической проблемой. Впрочем, тема, которой был посвящен саммит, сейчас не самая насущная для России, считает Шатилов. Есть более важные проблемы. В Кремле уже ответили на критику БайденаПресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера о лесных пожарах в России.Представитель Кремля отметил, что такая проблема действительно есть. Однако с подобными вызовами часто сталкиваются и сами США, и другие страны мира. По его словам, Россия не только борется с пожарами, но и диверсифицирует энергобаланс. Это уже дало результат, убежден Песков.
https://uz.sputniknews.ru/20211103/globalnoe-poteplenie-i-zaschita-lesov-putin-vystupil-na-klimaticheskom-sammite-v-glazgo-21208746.html
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владимир путин, джо байден
Политолог раскрыл подоплеку "упреков" Байдена в адрес Путина
Байден заявил, что у Путина "горит тундра, но он молчит относительно желания что-либо делать".
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В конце октября в Риме прошел ежегодный саммит G20 по вопросам изменения климата. На мероприятие приехали главы многих государств за исключением лидеров России и Китая.
Владимир Путин и Си Цзиньпин общались с участниками конференции по видеосвязи.
Американский лидер Джо Байден между тем упрекнул президентов России и Китая "неявкой" на саммит.
"Разочарование касается того факта, что Россия и не только Россия, но и Китай де-факто не явились для обсуждения обязательств по вопросам изменения климата", — сказал Байден.
По его словам, нет никакой информации о том, как Владимир Путин планирует решать климатические проблемы, а Китай вообще не участвует в таких форумах, при этом претендует на роль мирового лидера.
"То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать", — заявил Байден.
При этом, выступая по видеосвязи, Путин объяснил участникам саммита, какие меры по сохранению лесов предпринимаются в России.
У Байдена свои интересы
Заявление президента США было продиктовано совсем другими мотивами, считает кандидат политических наук Александр Шатилов.
По его мнению, цель простая: упрекнуть Россию и Китай в том, что они якобы не уделяют внимания теме климата
Тем самым Байден рассчитывает нанести удар имиджу обеих стран в глазах западного общества, которое сейчас очень обеспокоено экологической проблемой.
Впрочем, тема, которой был посвящен саммит, сейчас не самая насущная для России, считает Шатилов. Есть более важные проблемы.
"Кроме того, на саммите предполагалось подвергнуть Россию жесткой критике с точки зрения ее статуса энергетической сверхдержавы. Запад провалил программу перехода к зеленой энергетике, возникли проблемы с ценами и поставками на энергетическом рынке. Но это не наши проблемы. … Поэтому Россия, особенно в условиях очень жесткого геополитического давления и противостояния США, может политес и не сохранять", — заявил Шатилов в эфире Радио Sputnik.
В Кремле уже ответили на критику Байдена
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера о лесных пожарах в России.
Представитель Кремля отметил, что такая проблема действительно есть. Однако с подобными вызовами часто сталкиваются и сами США, и другие страны мира.
"Это как раз в том числе те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся", — добавил Песков.
По его словам, Россия не только борется с пожарами, но и диверсифицирует энергобаланс.
Это уже дало результат, убежден Песков.