https://uz.sputniknews.ru/20211103/politolog-raskryl-podopleku-uprekov-baydena-v-adres-putina-21213147.html

Политолог раскрыл подоплеку "упреков" Байдена в адрес Путина

Политолог раскрыл подоплеку "упреков" Байдена в адрес Путина

Байден заявил, что у Путина "горит тундра, но он молчит относительно желания что-либо делать".

2021-11-03T16:27+0500

2021-11-03T16:27+0500

2021-11-03T16:27+0500

в мире

владимир путин

джо байден

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В конце октября в Риме прошел ежегодный саммит G20 по вопросам изменения климата. На мероприятие приехали главы многих государств за исключением лидеров России и Китая. Владимир Путин и Си Цзиньпин общались с участниками конференции по видеосвязи. Американский лидер Джо Байден между тем упрекнул президентов России и Китая "неявкой" на саммит.По его словам, нет никакой информации о том, как Владимир Путин планирует решать климатические проблемы, а Китай вообще не участвует в таких форумах, при этом претендует на роль мирового лидера.При этом, выступая по видеосвязи, Путин объяснил участникам саммита, какие меры по сохранению лесов предпринимаются в России. У Байдена свои интересыЗаявление президента США было продиктовано совсем другими мотивами, считает кандидат политических наук Александр Шатилов. По его мнению, цель простая: упрекнуть Россию и Китай в том, что они якобы не уделяют внимания теме климатаТем самым Байден рассчитывает нанести удар имиджу обеих стран в глазах западного общества, которое сейчас очень обеспокоено экологической проблемой. Впрочем, тема, которой был посвящен саммит, сейчас не самая насущная для России, считает Шатилов. Есть более важные проблемы. В Кремле уже ответили на критику БайденаПресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера о лесных пожарах в России.Представитель Кремля отметил, что такая проблема действительно есть. Однако с подобными вызовами часто сталкиваются и сами США, и другие страны мира. По его словам, Россия не только борется с пожарами, но и диверсифицирует энергобаланс. Это уже дало результат, убежден Песков.

https://uz.sputniknews.ru/20211103/globalnoe-poteplenie-i-zaschita-lesov-putin-vystupil-na-klimaticheskom-sammite-v-glazgo-21208746.html

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владимир путин, джо байден