https://uz.sputniknews.ru/20211103/tamojenniki-ne-pustili-v-uzbekistan-partiyu-kontrabandnoy-pirotexniki-21212445.html

Таможенники не пустили в Узбекистан партию контрабандной пиротехники

Таможенники не пустили в Узбекистан партию контрабандной пиротехники

Сотрудники областного таможенного управления и ДПС провели обыск, в ходе которого обнаружили партию нелегальной пиротехники в багажнике автомобиля Lacetti.

2021-11-03T14:47+0500

2021-11-03T14:47+0500

2021-11-03T14:47+0500

происшествия

узбекистан

контрабанда

пиротехника

джизак

таможенники

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Правоохранители пресекли попытку незаконного оборота пиротехнической продукции, сообщает информационная служба Джизакского областного УВД.Сотрудники областного таможенного управления и ДПС провели обыск, в ходе которого обнаружили партию нелегальной пиротехники в багажнике автомобиля Lacetti. В результате изъято 29 558 пиротехнических изделий пяти видов. Все они произведены за рубежом и перевозились без соответствующих документов.По данным ведомства, стоимость контрабанды составила 16 млн 580 тыс сумов (порядка 1650 долларов).Запрет на ввоз, производство, перевозку, хранение, реализацию и использование пиротехнических средств действует в Узбекистане в конце 2009 года. Нарушителям грозит административная ответственность в виде штрафа от 5 до 20 базовых расчетных величин (БРВ).За повторные действия, совершенные после применения административного наказания, предусмотрена уголовная ответственность — от штрафа в 50 БРВ вплоть до лишения свободы сроком до трех лет.

https://uz.sputniknews.ru/20201206/V-Tashkente-ot-vzryva-pirotekhniki-serezno-postradal-rebenok-15544667.html

https://uz.sputniknews.ru/20210104/Skolko-chelovek-postradalo-ot-pirotekhniki-v-Uzbekistane-v-Novyy-god-15724173.html

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узбекистан, контрабанда, пиротехника, джизак, таможенники