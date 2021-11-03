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Таможенники не пустили в Узбекистан партию контрабандной пиротехники
Таможенники не пустили в Узбекистан партию контрабандной пиротехники
Сотрудники областного таможенного управления и ДПС провели обыск, в ходе которого обнаружили партию нелегальной пиротехники в багажнике автомобиля Lacetti.
2021-11-03T14:47+0500
2021-11-03T14:47+0500
происшествия
узбекистан
контрабанда
пиротехника
джизак
таможенники
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Правоохранители пресекли попытку незаконного оборота пиротехнической продукции, сообщает информационная служба Джизакского областного УВД.Сотрудники областного таможенного управления и ДПС провели обыск, в ходе которого обнаружили партию нелегальной пиротехники в багажнике автомобиля Lacetti. В результате изъято 29 558 пиротехнических изделий пяти видов. Все они произведены за рубежом и перевозились без соответствующих документов.По данным ведомства, стоимость контрабанды составила 16 млн 580 тыс сумов (порядка 1650 долларов).Запрет на ввоз, производство, перевозку, хранение, реализацию и использование пиротехнических средств действует в Узбекистане в конце 2009 года. Нарушителям грозит административная ответственность в виде штрафа от 5 до 20 базовых расчетных величин (БРВ).За повторные действия, совершенные после применения административного наказания, предусмотрена уголовная ответственность — от штрафа в 50 БРВ вплоть до лишения свободы сроком до трех лет.
https://uz.sputniknews.ru/20201206/V-Tashkente-ot-vzryva-pirotekhniki-serezno-postradal-rebenok-15544667.html
https://uz.sputniknews.ru/20210104/Skolko-chelovek-postradalo-ot-pirotekhniki-v-Uzbekistane-v-Novyy-god-15724173.html
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узбекистан, контрабанда, пиротехника, джизак, таможенники

Таможенники не пустили в Узбекистан партию контрабандной пиротехники

14:47 03.11.2021
© Информационная служба Джизакского областного УВДПартия изъятой контрабандной пиротехники в Джизаке
Партия изъятой контрабандной пиротехники в Джизаке - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2021
© Информационная служба Джизакского областного УВД
В Джизаке пресекли попытку нелегального ввоза контрафактной пиротехники стоимостью свыше 16 млн сумов. Запрет на ввоз и использование таких изделий действует в республике с 2009 года.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Правоохранители пресекли попытку незаконного оборота пиротехнической продукции, сообщает информационная служба Джизакского областного УВД.
Сотрудники областного таможенного управления и ДПС провели обыск, в ходе которого обнаружили партию нелегальной пиротехники в багажнике автомобиля Lacetti. В результате изъято 29 558 пиротехнических изделий пяти видов. Все они произведены за рубежом и перевозились без соответствующих документов.
По данным ведомства, стоимость контрабанды составила 16 млн 580 тыс сумов (порядка 1650 долларов).
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Запрет на ввоз, производство, перевозку, хранение, реализацию и использование пиротехнических средств действует в Узбекистане в конце 2009 года. Нарушителям грозит административная ответственность в виде штрафа от 5 до 20 базовых расчетных величин (БРВ).
За повторные действия, совершенные после применения административного наказания, предусмотрена уголовная ответственность — от штрафа в 50 БРВ вплоть до лишения свободы сроком до трех лет.
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