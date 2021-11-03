https://uz.sputniknews.ru/20211103/tsb-razrabotal-dva-stsenariya-makroekonomicheskogo-razvitiya-uzbekistana-21210248.html

Центробанк озвучил два сценария развития макроэкономики Узбекистана

Центробанк озвучил два сценария развития макроэкономики Узбекистана

Две модели среднесрочного экономического развития страны разработал ЦБ Узбекистана

2021-11-03T12:47+0500

2021-11-03T12:47+0500

2021-11-03T13:32+0500

экономика

экономика

цб

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Центральный банк разработал предварительный концептуальный проект "Основных направлений денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023-2024 годов".В нем аналитики расписали два пути, по которым может развиваться макроэкономика Узбекистана. В частности, в денежно-кредитной сфере. В документе также перечислены меры, которые примет Центробанк в случае изменения внешних и внутренних экономических условий.Цель — обеспечить ценовую и финансовую стабильность в экономике и снизить инфляцию до целевого уровня 5% к концу 2023 года. Основной сценарийОсновной сценарий предполагает постепенное улучшение внешних и внутренних экономических условий. Ситуация с пандемией нормализуется, власти не вводят долгосрочные ограничения на миграцию человеческих ресурсов и трансграничные перемещения. Главными движущими силами экономического роста станут частные внутренние и иностранные инвестиции и структурные реформы, осуществляемые в различных секторах экономики.Прогнозируется сокращение общего фискального дефицита до 2-3% в 2023-2024 годах. А уровень инфляции составит 8-9% в 2022 году и снизится до 5% в 2023-2024 годы.Альтернативный сценарийДанный сценарий основан на таких предположениях, как неблагоприятное формирование внешних экономических условий в результате сохранения напряженной ситуации с пандемией и замедление экономической активности.Реальный рост объемов валового внутреннего продукта может составить 3-4% в 2022 году. С переходом ситуации в нормальную фазу будет наблюдаться восстановление экономической активности и валового спроса с 2023 года. Реальный рост ВВП в 2023 году составит 4,8-5,8%, а в 2024-м — 5,5-6,5%.С 2023-го начнется фискальная консолидация для обеспечения макроэкономической стабильности и прогнозируется сокращение фискального дефицита до 3-4% в 2023 году и до 2-2,5% к ВВП в 2024 году.Кроме того, потребуется отложить либерализацию регулируемых цен. В результате прогнозируется уровень общей инфляции 7,5-8,5% в 2022-м и около 5,6-6,6% в 2023 году.ЦБ также планирует в ближайшие годы:Ожидается, что успешная реализация структурных реформ после достижения целевого уровня инфляции позволит постепенно перевести денежно-кредитные условия в нейтральные.

https://uz.sputniknews.ru/20211006/ekonomika-uzbekistana-obeschaet-rost-s-48-do-62--prognoz-vb-20794137.html

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экономика, цб, узбекистан