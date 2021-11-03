https://uz.sputniknews.ru/20211103/tsb-razrabotal-dva-stsenariya-makroekonomicheskogo-razvitiya-uzbekistana-21210248.html
Центробанк озвучил два сценария развития макроэкономики Узбекистана
Центробанк озвучил два сценария развития макроэкономики Узбекистана
Две модели среднесрочного экономического развития страны разработал ЦБ Узбекистана
2021-11-03T12:47+0500
2021-11-03T12:47+0500
2021-11-03T13:32+0500
экономика
экономика
цб
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Центральный банк разработал предварительный концептуальный проект "Основных направлений денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023-2024 годов".В нем аналитики расписали два пути, по которым может развиваться макроэкономика Узбекистана. В частности, в денежно-кредитной сфере. В документе также перечислены меры, которые примет Центробанк в случае изменения внешних и внутренних экономических условий.Цель — обеспечить ценовую и финансовую стабильность в экономике и снизить инфляцию до целевого уровня 5% к концу 2023 года. Основной сценарийОсновной сценарий предполагает постепенное улучшение внешних и внутренних экономических условий. Ситуация с пандемией нормализуется, власти не вводят долгосрочные ограничения на миграцию человеческих ресурсов и трансграничные перемещения. Главными движущими силами экономического роста станут частные внутренние и иностранные инвестиции и структурные реформы, осуществляемые в различных секторах экономики.Прогнозируется сокращение общего фискального дефицита до 2-3% в 2023-2024 годах. А уровень инфляции составит 8-9% в 2022 году и снизится до 5% в 2023-2024 годы.Альтернативный сценарийДанный сценарий основан на таких предположениях, как неблагоприятное формирование внешних экономических условий в результате сохранения напряженной ситуации с пандемией и замедление экономической активности.Реальный рост объемов валового внутреннего продукта может составить 3-4% в 2022 году. С переходом ситуации в нормальную фазу будет наблюдаться восстановление экономической активности и валового спроса с 2023 года. Реальный рост ВВП в 2023 году составит 4,8-5,8%, а в 2024-м — 5,5-6,5%.С 2023-го начнется фискальная консолидация для обеспечения макроэкономической стабильности и прогнозируется сокращение фискального дефицита до 3-4% в 2023 году и до 2-2,5% к ВВП в 2024 году.Кроме того, потребуется отложить либерализацию регулируемых цен. В результате прогнозируется уровень общей инфляции 7,5-8,5% в 2022-м и около 5,6-6,6% в 2023 году.ЦБ также планирует в ближайшие годы:Ожидается, что успешная реализация структурных реформ после достижения целевого уровня инфляции позволит постепенно перевести денежно-кредитные условия в нейтральные.
https://uz.sputniknews.ru/20211006/ekonomika-uzbekistana-obeschaet-rost-s-48-do-62--prognoz-vb-20794137.html
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экономика, цб, узбекистан
Центробанк озвучил два сценария развития макроэкономики Узбекистана
12:47 03.11.2021 (обновлено: 13:32 03.11.2021)
Как будет развиваться экономика Узбекистана? Какие механизмы предусматривает денежно-кредитная политика? Подробности — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Центральный банк разработал предварительный концептуальный проект "Основных направлений денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023-2024 годов".
В нем аналитики расписали два пути, по которым может развиваться макроэкономика Узбекистана. В частности, в денежно-кредитной сфере.
В документе также перечислены меры, которые примет Центробанк в случае изменения внешних и внутренних экономических условий.
Цель — обеспечить ценовую и финансовую стабильность в экономике и снизить инфляцию до целевого уровня 5% к концу 2023 года.
Основной сценарий
Основной сценарий предполагает постепенное улучшение внешних и внутренних экономических условий. Ситуация с пандемией нормализуется, власти не вводят долгосрочные ограничения на миграцию человеческих ресурсов и трансграничные перемещения.
Объем валового внутреннего продукта в 2022 году достигнет своего потенциального уровня, реальные темпы экономического роста составят 5,5-6,5%, а в 2023-2024 годы около 6%.
Главными движущими силами экономического роста станут частные внутренние и иностранные инвестиции и структурные реформы, осуществляемые в различных секторах экономики.
Прогнозируется сокращение общего фискального дефицита до 2-3% в 2023-2024 годах. А уровень инфляции составит 8-9% в 2022 году и снизится до 5% в 2023-2024 годы.
Альтернативный сценарий
Данный сценарий основан на таких предположениях, как неблагоприятное формирование внешних экономических условий в результате сохранения напряженной ситуации с пандемией и замедление экономической активности.
Реальный рост объемов валового внутреннего продукта может составить 3-4% в 2022 году. С переходом ситуации в нормальную фазу будет наблюдаться восстановление экономической активности и валового спроса с 2023 года. Реальный рост ВВП в 2023 году составит 4,8-5,8%, а в 2024-м — 5,5-6,5%.
Для поддержки внутренней экономической активности в 2022 году будет продолжено фискальное стимулирование, и ожидаемый фискальный дефицит составит около 4-5% к ВВП.
С 2023-го начнется фискальная консолидация для обеспечения макроэкономической стабильности и прогнозируется сокращение фискального дефицита до 3-4% в 2023 году и до 2-2,5% к ВВП в 2024 году.
Кроме того, потребуется отложить либерализацию регулируемых цен. В результате прогнозируется уровень общей инфляции 7,5-8,5% в 2022-м и около 5,6-6,6% в 2023 году.
ЦБ также планирует в ближайшие годы:
продолжить дальнейшее совершенствование операционного механизма и развитие денежного рынка;
реализовать следующий этап реформ на внутреннем валютном рынке;
повысить эффективность трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики.
Ожидается, что успешная реализация структурных реформ после достижения целевого уровня инфляции позволит постепенно перевести денежно-кредитные условия в нейтральные.