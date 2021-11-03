У приезжающих в Россию мигрантов предложили брать отпечатки пальцев

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. У прибывающих в Россию трудовых мигрантов могут начать собирать дактилоскопические данные. Соответствующий законопроект разработало МВД совместно с другими силовыми ведомствами. Данная мера коснется иностранцев, приобретающих российское гражданство или прибывающих в страну на срок более 90 дней.Нововведения не предполагают исключения для высококвалифицированных работников или специалистов иностранных компаний.В проекте предлагается также собирать дактилоскопические данные о мигрантах, цель приезда которых не связана с работой, однако которые планируют более 90 дней провести в России.Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил ввести обязательную геномную регистрацию для трудовых мигрантов из стран бывшего СССР. В новой редакции правовой базы в отношении мигрантов Бастрыкин призвал прописать обязательное взятие генетического образца и дактилоскопического анализа.В сентябре в Госдуме России предложили собирать биометрию при открытии счетов для мигрантов на территории страны. Данная мера, как ожидается, позволит эффективно бороться с мошенничеством.
На днях глава Следственного комитета России предложил ввести геномную регистрацию для мигрантов.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. У прибывающих в Россию трудовых мигрантов могут начать собирать дактилоскопические данные.
Соответствующий законопроект разработало МВД совместно с другими силовыми ведомствами.
Данная мера коснется иностранцев, приобретающих российское гражданство или прибывающих в страну на срок более 90 дней.
"Направлению для хранения в дактилоскопическом массиве органов внутренних дел подлежит дактилоскопическая информация <…> 8.16. Об иностранных гражданах и лицах без гражданства, прибывших в РФ в целях осуществления трудовой деятельности, в том числе при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу", — говорится в документе.
Нововведения не предполагают исключения для высококвалифицированных работников или специалистов иностранных компаний.
В проекте предлагается также собирать дактилоскопические данные о мигрантах, цель приезда которых не связана с работой, однако которые планируют более 90 дней провести в России.
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил ввести обязательную геномную регистрацию для трудовых мигрантов из стран бывшего СССР.
Что такое геномная регистрация?
Геномная регистрация — это взятие образца ДНК у человека. Сейчас эту обязательную процедуру должны проходить лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Геномная регистрация регулируется в России соответствующим законом от 2008 года.
В новой редакции правовой базы в отношении мигрантов Бастрыкин призвал прописать обязательное взятие генетического образца и дактилоскопического анализа.
В сентябре в Госдуме России предложили собирать биометрию при открытии счетов для мигрантов на территории страны. Данная мера, как ожидается, позволит эффективно бороться с мошенничеством.