У приезжающих в Россию мигрантов предложили брать отпечатки пальцев

Геномная регистрация — это взятие образца ДНК у человека. Сейчас эту обязательную процедуру должны проходить лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Геномная регистрация регулируется в России соответствующим законом от 2008 года.