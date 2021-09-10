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В РФ могут ввести сбор биометрии при открытии банковских счетов мигрантам
В РФ могут ввести сбор биометрии при открытии банковских счетов мигрантам
С такой инициативой выступил глава комитета по финрынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков. 10.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-10T08:40+0500
2021-09-10T08:40+0500
россия
госдума рф
трудовые мигранты
биометрические данные
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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В России необходимо ввести обязательный сбор биометрических данных при открытии банковских счетов для иностранцев, находящихся на территории страны.Это следует сделать в целях борьбы с мошенничеством, считает глава комитета по финрынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков.По словам депутата, мигранты активно привлекаются для осуществления мошеннических операций.Кроме того, следует разработать эффективные меры противодействия, так как обычно похищенные средства выводятся в течение часа-двух. В частности, Аксаков считает, что необходимо дать возможность блокировать средства на счетах у банка-получателя, куда перевели деньги несанкционированно. Далее, чтобы банк-получатель имел право информировать о клиенте, на счет которого поступили деньги, для того чтобы люди, у которых списали деньги, могли подать заявление в силовые структуры. В таких случаях расследование ведется намного быстрее, подчеркнул депутат. Аксаков также обратил внимание на важность разработки механизмов, которые позволили бы блокировать средства у банков-получателей. В таких случаях люди все еще будут иметь возможность открывать счет и работать с ним, однако только в случае, если явятся в кредитную организацию. Ведь они были замечены "в недобросовестных действиях на рынке", заключил Аксаков.
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госдума рф, трудовые мигранты, биометрические данные

В РФ могут ввести сбор биометрии при открытии банковских счетов мигрантам

08:40 10.09.2021
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© Sputnik / Alexei DanichevДемонстрация процедуры снятия биометрических данных в визовом центре Санкт-Петербурга
Демонстрация процедуры снятия биометрических данных в визовом центре Санкт-Петербурга - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.09.2021
© Sputnik / Alexei Danichev
С такой инициативой выступил глава комитета по финрынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков.
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В России необходимо ввести обязательный сбор биометрических данных при открытии банковских счетов для иностранцев, находящихся на территории страны.
Это следует сделать в целях борьбы с мошенничеством, считает глава комитета по финрынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков.

"Это все должно фиксироваться на границе для того, чтобы отсечь значительную часть мошенников, которые работают здесь у нас в стране. Бывает так часто, человека депортируют, он берет паспорт своего брата, они внешне похожи, приезжает и начинает работать".

Анатолий Аксаков
Глава комитета по финрынку Госдумы РФ
По словам депутата, мигранты активно привлекаются для осуществления мошеннических операций.
"Они бригадами сюда приезжают, открывают эти счета, таким образом обналичивают деньги, в том числе списанные несанкционированно".
Анатолий Аксаков
Глава комитета по финрынку Госдумы РФ
Кроме того, следует разработать эффективные меры противодействия, так как обычно похищенные средства выводятся в течение часа-двух.
В частности, Аксаков считает, что необходимо дать возможность блокировать средства на счетах у банка-получателя, куда перевели деньги несанкционированно.
Далее, чтобы банк-получатель имел право информировать о клиенте, на счет которого поступили деньги, для того чтобы люди, у которых списали деньги, могли подать заявление в силовые структуры.
В таких случаях расследование ведется намного быстрее, подчеркнул депутат.
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Аксаков также обратил внимание на важность разработки механизмов, которые позволили бы блокировать средства у банков-получателей.

"Предлагается, чтобы ЦБ или какой-нибудь другой институт вел реестр замеченных в дропперстве, то есть тех, кто является посредником, владельцем счетов, через которые прогоняются эти деньги, и тех, кто обналичивает эти деньги впоследствии либо через банк, либо через банкомат, и им запретить пользоваться удаленно этими счетами".

Анатолий Аксаков
Глава комитета по финрынку Госдумы РФ
В таких случаях люди все еще будут иметь возможность открывать счет и работать с ним, однако только в случае, если явятся в кредитную организацию. Ведь они были замечены "в недобросовестных действиях на рынке", заключил Аксаков.
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