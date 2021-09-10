https://uz.sputniknews.ru/20210910/v-rf-mogut-vvesti-sbor-biometrii-pri-otkrytii-bankovskix-schetov-migrantam-20441731.html

В РФ могут ввести сбор биометрии при открытии банковских счетов мигрантам

В РФ могут ввести сбор биометрии при открытии банковских счетов мигрантам

С такой инициативой выступил глава комитета по финрынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков. 10.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-10T08:40+0500

2021-09-10T08:40+0500

2021-09-10T08:40+0500

россия

госдума рф

трудовые мигранты

биометрические данные

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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В России необходимо ввести обязательный сбор биометрических данных при открытии банковских счетов для иностранцев, находящихся на территории страны.Это следует сделать в целях борьбы с мошенничеством, считает глава комитета по финрынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков.По словам депутата, мигранты активно привлекаются для осуществления мошеннических операций.Кроме того, следует разработать эффективные меры противодействия, так как обычно похищенные средства выводятся в течение часа-двух. В частности, Аксаков считает, что необходимо дать возможность блокировать средства на счетах у банка-получателя, куда перевели деньги несанкционированно. Далее, чтобы банк-получатель имел право информировать о клиенте, на счет которого поступили деньги, для того чтобы люди, у которых списали деньги, могли подать заявление в силовые структуры. В таких случаях расследование ведется намного быстрее, подчеркнул депутат. Аксаков также обратил внимание на важность разработки механизмов, которые позволили бы блокировать средства у банков-получателей. В таких случаях люди все еще будут иметь возможность открывать счет и работать с ним, однако только в случае, если явятся в кредитную организацию. Ведь они были замечены "в недобросовестных действиях на рынке", заключил Аксаков.

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https://uz.sputniknews.ru/20210904/migrantov-v-rossii-obyajut-poluchat-id-kartu-s-chipom-o-daktiloskopii-20364889.html

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госдума рф, трудовые мигранты, биометрические данные