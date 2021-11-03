https://uz.sputniknews.ru/20211103/uspex-uzbekistana-v-borbe-s-covid-19-kakaya-vaktsina-effektivnee-21219335.html
Успех Узбекистана в борьбе с COVID-19: какая вакцина эффективнее?
Успех Узбекистана в борьбе с COVID-19: какая вакцина эффективнее?
Узбекские эпидемиологи готовятся изучить технологии изготовления "Спутник Лайт" совместно с коллегами из Центра им. Н.Ф. Гамалеи. Узбекистан на сегодня... 03.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-03T22:08+0500
2021-11-03T22:08+0500
2021-11-03T22:25+0500
узбекистан
вакцина
коронавирус covid-19
вакцина "спутник лайт"
видео
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ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. Узбекистан установил "минимальный" рекорд по числу заболевших коронавирусной инфекцией: за прошедший день число выявленных инфицированных COVID-19 в Узбекистане увеличилось на 272 человека.Сейчас количество случаев заражения составляет 186 793 человека. Это минимальный показатель с июня, когда в республике начали фиксировать очередную волну заболеваний.Такие показатели обеспечила и массовая вакцинация граждан, считают заместитель директора по эпидемиологическим вопросам Республиканского центра профилактики чумы при Минздраве Узбекистана Дилмурод Мирзабаев и заведующий лабораторией эпидемиологии Центра Маруфжон Мадаминов.Как рассказали Мирзабаев и Мадаминов в эксклюзивном интервью Sputnik, сегодня узбекистанцам доступно 6 видов вакцин: AstraZeneca (Covishild), ZF-UZ-VAС 2001, "Спутник V" (Гам КОВИД-Вак), Moderna, Pfizer/BioNTech, а также Sinovac. Благодаря качественной информационной кампании при участии духовенства и научных сообществ даже узбекские антивакцинщики стали больше доверять прививкам.Дилмурод Мирзабаев поддержал коллегу, упомянув, что врачи и правительство Узбекистана довольны тем, как влияет вакцинация на активность COVID-19 в стране. Эксперт отметил, что 187 тысяч заболевших на сегодня — это показатель, которым республика может гордиться.Также эпидемиологи сообщили, что 60% инфицированных в узбекских больницах болеют дельта-штаммом коронавируса. По их слова, против данной мутации вируса особенно эффективно действуют две вакцины — узбекско-китайская ZF-UZ-VAС 2001 и российская "Спутник V".Большим авторитетом в стране пользуется и вакцина "Спутник Лайт", отметил Маруфжон Мадаминов. Центр профилактики чумы при Минздраве Узбекистана на данный момент взаимодействует с Российским центром имени Гамалеи.Более подробно об эффективности "Спутник V" и действии узбекско-китайской вакцины, о вакцинации несовершеннолетних и особенностях иммунитета узбекистанцев, смотрите в полной версии эксклюзивного интервью на Ютуб-канале Sputnik Узбекистан.
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узбекистан, вакцина, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт", видео
Успех Узбекистана в борьбе с COVID-19: какая вакцина эффективнее?
22:08 03.11.2021 (обновлено: 22:25 03.11.2021)
Узбекские эпидемиологи готовятся изучить технологии изготовления "Спутник Лайт" совместно с коллегами из Центра им. Н.Ф. Гамалеи. Узбекистан на сегодня вакцинировал 65% населения, в том числе 215 тыс. детей.
ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. Узбекистан установил "минимальный" рекорд по числу заболевших коронавирусной инфекцией: за прошедший день число выявленных инфицированных COVID-19 в Узбекистане увеличилось на 272 человека.
Сейчас количество случаев заражения составляет 186 793 человека. Это минимальный показатель с июня, когда в республике начали фиксировать очередную волну заболеваний.
Такие показатели обеспечила и массовая вакцинация граждан, считают заместитель директора по эпидемиологическим вопросам Республиканского центра профилактики чумы при Минздраве Узбекистана Дилмурод Мирзабаев и заведующий лабораторией эпидемиологии Центра Маруфжон Мадаминов.
Как рассказали Мирзабаев и Мадаминов в эксклюзивном интервью Sputnik
, сегодня узбекистанцам доступно 6 видов вакцин: AstraZeneca (Covishild), ZF-UZ-VAС 2001, "Спутник V" (Гам КОВИД-Вак), Moderna, Pfizer/BioNTech, а также Sinovac. Благодаря качественной информационной кампании при участии духовенства и научных сообществ даже узбекские антивакцинщики стали больше доверять прививкам.
"В Узбекистане формируется хороший популяционный иммунитет, потому что больше людей повернулось лицом к вакцинации", — отметил Маруфжон Мадаминов.
Дилмурод Мирзабаев поддержал коллегу, упомянув, что врачи и правительство Узбекистана довольны тем, как влияет вакцинация на активность COVID-19 в стране. Эксперт отметил, что 187 тысяч заболевших на сегодня — это показатель, которым республика может гордиться.
Также эпидемиологи сообщили, что 60% инфицированных в узбекских больницах болеют дельта-штаммом коронавируса. По их слова, против данной мутации вируса особенно эффективно действуют две вакцины — узбекско-китайская ZF-UZ-VAС 2001 и российская "Спутник V".
Большим авторитетом в стране пользуется и вакцина "Спутник Лайт", отметил Маруфжон Мадаминов. Центр профилактики чумы при Минздраве Узбекистана на данный момент взаимодействует с Российским центром имени Гамалеи.
"В центр Гамалеи собирается делегация от нашего центра. На месте изучим научные данные о "Спутник Лайт", посмотрим, как она производится и на что влияет", — сказал эксперт.
Более подробно об эффективности "Спутник V" и действии узбекско-китайской вакцины, о вакцинации несовершеннолетних и особенностях иммунитета узбекистанцев, смотрите в полной версии эксклюзивного интервью на Ютуб-канале Sputnik Узбекистан
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