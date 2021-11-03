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Узбекские спецслужбы схватили "аптечных наркодилеров"
Узбекские спецслужбы схватили "аптечных наркодилеров"
У подозреваемых задержали 25,8 тысячи упаковок лекарств общей стоимостью порядка 1 миллиарда сумов. 03.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-03T11:20+0500
2021-11-03T11:20+0500
общество
узбекистан
наркотики
аптека
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Узбекские правоохранители задержали семерых участников организованной преступной группировки, подозреваемых в распространении лекарственных препаратов. Их часто еще называют "аптечными наркотиками". Злоумышленников схватили в Ташкенте, сообщил РИА Новости представитель Службы госбезопасности (СГБ) Узбекистана. По данным СГБ, в ходе задержания у подозреваемых было изъято в общем 25,8 тысячи упаковок лекарственных средств "Регапен", "Тропикамид" и "Селафен". Общая сумма товара составила около 1 миллиарда сумов. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. В Узбекистане осенью 2018-го вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание за незаконное изготовление, распространение и сбыт психоактивных веществ и синтетических наркотиков. Сейчас за эти правонарушения можно получить от шести месяцев до 20 лет лишения свободы.В "запретный список" входят 238 наименований веществ натурального и синтетического происхождения. С 2019-го 78 лекарственных препаратов, используемые как "аптечные наркотики", включены в стране в список сильнодействующих веществ, они продаются по одноразовому рецепту врача и только в аптеках, имеющих специальную лицензию.Тем не менее, местные правоохранительные органы регулярно сообщают о контрабанде психотропных веществ в Узбекистан. По официальным данным, в 2014-2020 годы в Узбекистане было изъято в общей сложности более 5 килограммов различных видов новых психоактивных веществ и других синтетических наркотиков.
https://uz.sputniknews.ru/20210330/v-tashkente-zaderjany-troe-mujchin-za-prodaju-aptechnyx-narkotikov-pochti-na-96-mln-sumov-18042467.html
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узбекистан, наркотики, аптека

Узбекские спецслужбы схватили "аптечных наркодилеров"

11:20 03.11.2021
© Pexels / Anna ShvetsТаблетки, иллюстративное фото
Таблетки, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2021
© Pexels / Anna Shvets
У подозреваемых задержали 25,8 тысячи упаковок лекарств общей стоимостью порядка 1 миллиарда сумов.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Узбекские правоохранители задержали семерых участников организованной преступной группировки, подозреваемых в распространении лекарственных препаратов.
Их часто еще называют "аптечными наркотиками".
Злоумышленников схватили в Ташкенте, сообщил РИА Новости представитель Службы госбезопасности (СГБ) Узбекистана.
"В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками СГБ совместно с Ташкентским городским таможенным управлением, были задержаны семь жителей республики, которые занимались незаконным оборотом сильнодействующих лекарственных препаратов", — сказал источник.
По данным СГБ, в ходе задержания у подозреваемых было изъято в общем 25,8 тысячи упаковок лекарственных средств "Регапен", "Тропикамид" и "Селафен".
Общая сумма товара составила около 1 миллиарда сумов.
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
В Узбекистане осенью 2018-го вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание за незаконное изготовление, распространение и сбыт психоактивных веществ и синтетических наркотиков.
Сейчас за эти правонарушения можно получить от шести месяцев до 20 лет лишения свободы.
В "запретный список" входят 238 наименований веществ натурального и синтетического происхождения. С 2019-го 78 лекарственных препаратов, используемые как "аптечные наркотики", включены в стране в список сильнодействующих веществ, они продаются по одноразовому рецепту врача и только в аптеках, имеющих специальную лицензию.
Тем не менее, местные правоохранительные органы регулярно сообщают о контрабанде психотропных веществ в Узбекистан. По официальным данным, в 2014-2020 годы в Узбекистане было изъято в общей сложности более 5 килограммов различных видов новых психоактивных веществ и других синтетических наркотиков.
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