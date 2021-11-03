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В Ташкенте со стены дома похитили барельеф советского писателя
В Ташкенте со стены дома похитили барельеф советского писателя
Двое злоумышленников сняли изображение писателя Назира Сафарова со стены дома и скрылись в неизвестном направлении. Для чего им это понадобилось — не сообщается. Возбуждено дело по статье о краже.
2021-11-03T17:37+0500
2021-11-03T17:37+0500
происшествия
ташкент
писатель
кража
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Столичные правоохранители задержали подозреваемых в краже барельефа узбекского и советского писателя Назира Сафарова, сообщает ГУВД Ташкента.Злоумышленниками оказались двое молодых людей 25-ти и 23-х лет. По версии следствия, именно они 30 сентября текущего года примерно в 16.00 сняли со стены дома изображение писателя и скрылись в неизвестном направлении.О намерениях похитителей не сообщается. В ведомстве лишь уточнили, что стоимость похищенного составила 19 млн сумов (примерно 1900 долларов). Задержанным предъявлено обвинение по части второй статьи 169 (кража) Уголовного кодекса Узбекистана. Следствие продолжается.Узбекский и советский писатель Назир Сафаров родился 9 января 1905 года в Джизаке. Удостоен таких званий, как Народный писатель Узбекской ССР и заслуженный деятель искусств Узбекской ССР. Стал лауреатом Государственной премии Узбекской ССР имени Хамзы и членом Союза писателей СССР. Умер 1 апреля 1985 года в Ташкенте.
https://uz.sputniknews.ru/20210902/v-den-nezavisimosti-jiteli-tashkenta-ukrali-flagi-so-stolbov--video-20339520.html
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ташкент, писатель, кража

В Ташкенте со стены дома похитили барельеф советского писателя

17:37 03.11.2021
© Facebook / Semyon Beznosov - The Soviet Correspondent PhotographerПисатель Назир Сафаров
Писатель Назир Сафаров - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2021
© Facebook / Semyon Beznosov - The Soviet Correspondent Photographer
Двое злоумышленников украли изображение писателя со стены дома и скрылись в неизвестном направлении. Для чего им это понадобилось — не сообщается. Их уже нашли и задержали. Возбуждено дело по статье о краже.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Столичные правоохранители задержали подозреваемых в краже барельефа узбекского и советского писателя Назира Сафарова, сообщает ГУВД Ташкента.
Злоумышленниками оказались двое молодых людей 25-ти и 23-х лет. По версии следствия, именно они 30 сентября текущего года примерно в 16.00 сняли со стены дома изображение писателя и скрылись в неизвестном направлении.
О намерениях похитителей не сообщается. В ведомстве лишь уточнили, что стоимость похищенного составила 19 млн сумов (примерно 1900 долларов).
Задержанным предъявлено обвинение по части второй статьи 169 (кража) Уголовного кодекса Узбекистана. Следствие продолжается.
Узбекский и советский писатель Назир Сафаров родился 9 января 1905 года в Джизаке. Удостоен таких званий, как Народный писатель Узбекской ССР и заслуженный деятель искусств Узбекской ССР. Стал лауреатом Государственной премии Узбекской ССР имени Хамзы и членом Союза писателей СССР. Умер 1 апреля 1985 года в Ташкенте.
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