https://uz.sputniknews.ru/20211103/v-tashkente-so-steny-doma-poxitili-barelef-sovetskogo-pisatelya-21215683.html

В Ташкенте со стены дома похитили барельеф советского писателя

В Ташкенте со стены дома похитили барельеф советского писателя

Двое злоумышленников сняли изображение писателя Назира Сафарова со стены дома и скрылись в неизвестном направлении. Для чего им это понадобилось — не сообщается. Возбуждено дело по статье о краже.

2021-11-03T17:37+0500

2021-11-03T17:37+0500

2021-11-03T17:37+0500

происшествия

ташкент

писатель

кража

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Столичные правоохранители задержали подозреваемых в краже барельефа узбекского и советского писателя Назира Сафарова, сообщает ГУВД Ташкента.Злоумышленниками оказались двое молодых людей 25-ти и 23-х лет. По версии следствия, именно они 30 сентября текущего года примерно в 16.00 сняли со стены дома изображение писателя и скрылись в неизвестном направлении.О намерениях похитителей не сообщается. В ведомстве лишь уточнили, что стоимость похищенного составила 19 млн сумов (примерно 1900 долларов). Задержанным предъявлено обвинение по части второй статьи 169 (кража) Уголовного кодекса Узбекистана. Следствие продолжается.Узбекский и советский писатель Назир Сафаров родился 9 января 1905 года в Джизаке. Удостоен таких званий, как Народный писатель Узбекской ССР и заслуженный деятель искусств Узбекской ССР. Стал лауреатом Государственной премии Узбекской ССР имени Хамзы и членом Союза писателей СССР. Умер 1 апреля 1985 года в Ташкенте.

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ташкент, писатель, кража