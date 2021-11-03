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В Узбекистане появятся тестовые центры для проверки знаний учителей
В Узбекистане появятся тестовые центры для проверки знаний учителей
В центрах будут проводить прозрачное тестирование для проверки знаний учителей.
2021-11-03T17:49+0500
2021-11-03T17:49+0500
общество
министерство народного образования узбекистана
тест
проверка
учителя
повышение квалификации
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Пять тестовых центров для проверки уровня знаний учителей планируют открыть в Узбекистане, сообщает пресс-служба Министерства народного образования.По данным МНО, в центрах будут проводить прозрачное тестирование. Его организуют по профильным направлениям среди руководящих и педагогических кадров, работающих в сфере образования.Современные тестовые центры появятся в Ташкенте, затем в Каракалпакстане, а также в Самаркандской, Кашкадарьинской и Наманганской областях. Отмечается, что учреждения оснастят технологией распознавания лиц с использованием искусственного интеллекта. Эта функция необходима для проведения онлайн-мониторинга. Также к минимуму будут сведены человеческий фактор и вмешательство. В октябре прошлого года в Ташкент прибыла делегация преподавателей русского языка и литературы из России. Они проверили знания у педагогов и учащихся старших классов местных школ. Всего в экспертную группу вошел 31 преподаватель.
https://uz.sputniknews.ru/20210924/russkiy-yazyk-dlya-sosedey--sposob-obscheniya-s-vneshnim-mirom-20643337.html
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министерство народного образования узбекистана, тест, проверка, учителя, повышение квалификации

В Узбекистане появятся тестовые центры для проверки знаний учителей

17:49 03.11.2021
© Дильшод ТурсункуловПовышение квалификации педагогов в Янгиюле
Повышение квалификации педагогов в Янгиюле - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2021
© Дильшод Турсункулов
Инновационные центры появятся в Ташкенте, затем в Каракалпакстане, а также в Самаркандской, Кашкадарьинской и Наманганской областях.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Пять тестовых центров для проверки уровня знаний учителей планируют открыть в Узбекистане, сообщает пресс-служба Министерства народного образования.
По данным МНО, в центрах будут проводить прозрачное тестирование. Его организуют по профильным направлениям среди руководящих и педагогических кадров, работающих в сфере образования.
Российские учебники по русскому языку - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2021
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24 сентября, 20:48
Современные тестовые центры появятся в Ташкенте, затем в Каракалпакстане, а также в Самаркандской, Кашкадарьинской и Наманганской областях.
Отмечается, что учреждения оснастят технологией распознавания лиц с использованием искусственного интеллекта. Эта функция необходима для проведения онлайн-мониторинга. Также к минимуму будут сведены человеческий фактор и вмешательство.
Педагоги-русисты проверят знания узбекских школьников и учителей - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.10.2020
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Педагоги-русисты проверят знания узбекских школьников и учителей — видео
7 октября 2020, 09:22
В октябре прошлого года в Ташкент прибыла делегация преподавателей русского языка и литературы из России. Они проверили знания у педагогов и учащихся старших классов местных школ. Всего в экспертную группу вошел 31 преподаватель.
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