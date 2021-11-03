https://uz.sputniknews.ru/20211103/v-uzbekistane-poyavyatsya-testovye-tsentry-dlya-proverki-znaniy-uchiteley-21216066.html
В Узбекистане появятся тестовые центры для проверки знаний учителей
В Узбекистане появятся тестовые центры для проверки знаний учителей
В центрах будут проводить прозрачное тестирование для проверки знаний учителей.
2021-11-03T17:49+0500
2021-11-03T17:49+0500
2021-11-03T17:49+0500
общество
министерство народного образования узбекистана
тест
проверка
учителя
повышение квалификации
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/05/15114537_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_9b74015c94a9f8e4b35be5ac6bbaac03.jpg
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Пять тестовых центров для проверки уровня знаний учителей планируют открыть в Узбекистане, сообщает пресс-служба Министерства народного образования.По данным МНО, в центрах будут проводить прозрачное тестирование. Его организуют по профильным направлениям среди руководящих и педагогических кадров, работающих в сфере образования.Современные тестовые центры появятся в Ташкенте, затем в Каракалпакстане, а также в Самаркандской, Кашкадарьинской и Наманганской областях. Отмечается, что учреждения оснастят технологией распознавания лиц с использованием искусственного интеллекта. Эта функция необходима для проведения онлайн-мониторинга. Также к минимуму будут сведены человеческий фактор и вмешательство. В октябре прошлого года в Ташкент прибыла делегация преподавателей русского языка и литературы из России. Они проверили знания у педагогов и учащихся старших классов местных школ. Всего в экспертную группу вошел 31 преподаватель.
https://uz.sputniknews.ru/20210924/russkiy-yazyk-dlya-sosedey--sposob-obscheniya-s-vneshnim-mirom-20643337.html
https://uz.sputniknews.ru/20201007/Pedagogi-rusisty-proveryat-znaniya-uzbekskikh-shkolnikov-i-uchiteley--video-15129412.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/05/15114537_45:0:1182:853_1920x0_80_0_0_5b4185d40c51d584f492db8d2e723a33.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
министерство народного образования узбекистана, тест, проверка, учителя, повышение квалификации
В Узбекистане появятся тестовые центры для проверки знаний учителей
Инновационные центры появятся в Ташкенте, затем в Каракалпакстане, а также в Самаркандской, Кашкадарьинской и Наманганской областях.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik.
Пять тестовых центров для проверки уровня знаний учителей планируют открыть в Узбекистане, сообщает
пресс-служба Министерства народного образования.
По данным МНО, в центрах будут проводить прозрачное тестирование. Его организуют по профильным направлениям среди руководящих и педагогических кадров, работающих в сфере образования.
Современные тестовые центры появятся в Ташкенте, затем в Каракалпакстане, а также в Самаркандской, Кашкадарьинской и Наманганской областях.
Отмечается, что учреждения оснастят технологией распознавания лиц с использованием искусственного интеллекта. Эта функция необходима для проведения онлайн-мониторинга. Также к минимуму будут сведены человеческий фактор и вмешательство.
В октябре прошлого года в Ташкент прибыла
делегация преподавателей русского языка и литературы из России. Они проверили знания у педагогов и учащихся старших классов местных школ. Всего в экспертную группу вошел 31 преподаватель.