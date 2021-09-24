https://uz.sputniknews.ru/20210924/russkiy-yazyk-dlya-sosedey--sposob-obscheniya-s-vneshnim-mirom-20643337.html

Русский язык для соседей – способ общения с внешним миром

Русский язык для соседей – способ общения с внешним миром

Несмотря на языковые рейды и правительственные инициативы, население стран бывшего СССР не торопится отказываться от русского языка. Как на самом деле относяся... 24.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-24T20:48+0500

2021-09-24T20:48+0500

2021-09-24T20:48+0500

общество

казахстан

кыргызстан

украина

русский язык

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ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. С момента распада Советского Союза прошло 30 лет, а в ближнем зарубежье то и дело поднимают вопрос: не мешает ли русский язык развитию языка национального? 23 сентября президент Кыргызстана Садыр Жапаров предположил, что для полноценного функционирования кыргызского языка нужно отменить документооборот на русском (сейчас документы в республике ведутся на двух языках).В то же время ряд постсоветских стран пришел к выводу: русский язык важен для их экономического и технического развития.Рядовые кыргызстанцы – за русский языкПока президент Жапаров предлагает убрать русский язык из официального делопроизводства, один из ведущих университетов республики – Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н. Ельцина, - работает под слоганом: “С русским языком вы покорите мир!” А его ученые публикуют исследования, результаты которых утверждают: большинство кыргызстанцев считает русский язык необходимым для развития государства.Согласно результатам опроса, 99% респондентов считают, что русский язык открывает доступ к качественному образованию, помогает в профессиональном росте и повышает конкурентоспособность на современном рынке труда. Более того, исторически сложилось так, что для граждан Кыргызстана русский язык стал способом общения с внешним миром, считает профессор Тагаев.К слову, на 28 ноября этого года в Кыргызстане как раз запланированы внеочередные выборы в Жогорку Кенеш (Верховный совет республики). Отвечая на вопрос Sputnik, повлияют ли возможные реформы в сфере документации на статус русского языка, Мамед Тагаев подчеркивает: "Сейчас каждый гражданин волен составить обращение на русском языке, это его конституционного право. Поэтому несомненно, перевод документооборота на кыргызский значительно ослабит позиции русского языка в Кыргызстане".Сегодня оформление документов на русском языке, предположительно, выбирает 26% населения страны. По данным Национального статистического комитета Кыргызстана, по состоянию на 2021 год из 6,6 млн граждан республики 1,7 млн человек не являются этническими кыргызами.А как дела у соседей?Тем временем в соседнем государстве – Казахстане, - ограничивать роль русского языка не собираются, несмотря на инцидент с языковыми рейдами, организованными активистом Куатом Ахметовым. Наоборот, после того как Ахметов и его последователи устроили в пяти городах проверки в магазинах на знание казахского языка, в генпрокуратуре Казахстана сообщили о возбуждении уголовного дела – Ахметова обвиняют в разжигании национальной розни.Поступок Ахметова осудили многие представители власти республики, а президент Касым-Жомарт Токаев напомнил, что русский язык в Казахстане обладает статусом языка межнационального общения, и "его использованию, согласно законодательству, препятствовать нельзя".Действующий "Закон о языке Республики Казахстан" провозглашает: русский язык можно официально использовать наравне с государственным (казахским – ред.) в государственных организациях и делопроизводстве. А ущемление граждан по языковому признаку считается нарушением их прав.О важности русского языка недавно высказался также президент Азербайджана Ильхам Алиев, напомнивший, что в стране работают 340 школ, где обучение ведется на русском языке. Развивает великий и могучий Узбекистан, где правительство взяло на себя все расходы по обучению трудовых мигрантов русскому языку. "Министерство занятости Узбекистана сотрудничает с Российским университетом дружбы народов, - отметил в комментарии Sputnikглава узбекской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Суратбек Абдурахимов. – В рамках этого проекта 700 преподавателей русского языка из Узбекистана прошли повышение квалификации, теперь они могут обучать трудовых мигрантов".Этот поступок узбекистанских властей говорит о том, как важен русский язык для страны, уверен Абдурахимов."Никто не выступает против национальных языков"Русский язык важен для ближнего зарубежья в силу своей конкурентоспособности, считает доктор филологических наук, проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий. По его словам, по числу говорящих русский язык занимает 8 место в мире, к тому же используется в 15 международных организациях (для сравнения: английский язык употребляется в 23-х).В качестве примера Михаил Осадчий приводит Украину."На самом деле любой язык – это средство употребления простых потребностей: передать и получить информации, получить какие-то социальные услуги, - объясняет он. – Почему граждане Украины хотят ходить на спектакли или смотреть фильмы на русском языке? Потому что они такие фанаты России? Нет, просто им так удобно. Это бытовая траектория, в которую вмешивается государство и говорит: нет, ваш язык нежелателен".Причем мнение некоторых украинских политиков, что отказ от русского языка ударит по России, беспочвенно, подчеркивает Осадчий."На внутреннюю ситуацию в России это никак не влияет, - рассуждает он. – А вот внутри Украины создается напряжение. Люди не любят искусственных ограничений. Да и важно понимать - когда идет запрос на многоязычие, никто не говорит: "А давайте национальный язык страны задвинем, чтобы русский язык доминировал". Речь идет просто о равноправии, и это логично: кому-то язык приходится учить, и тот, кто занимался иностранным, знает, как это тяжело. А тут вам просто дано преимущество – вы знаете сразу два языка, - и вы сами от него отказываетесь".

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https://uz.sputniknews.ru/20210821/vse-po-standartu-kak-aktivisty-tl-maydany-ispolzuyut-metodichki-iz-ukrainy-20178185.html

https://uz.sputniknews.ru/20210903/anatoliy-shariy-zapret-russkogo-yazyka-na-ukraine-ne-privel-ni-k-chemu-20350680.html

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Данара Курманова https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

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казахстан, кыргызстан, украина, русский язык