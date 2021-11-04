https://uz.sputniknews.ru/20211104/ekonomiku-uzbekistana-priznali-samoy-bystrorastuschey-v-tsentralnoy-azii-21223611.html

Экономику Узбекистана признали самой быстрорастущей в Центральной Азии

Экономику Узбекистана признали самой быстрорастущей в Центральной Азии

Однако показатели могут измениться. На это способны повлиять три фактора. 04.11.2021, Sputnik Узбекистан

2021-11-04T13:41+0500

2021-11-04T13:41+0500

2021-11-04T13:41+0500

экономика

узбекистан

экономика

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. ВВП Узбекистана вырастет на 6,8% в 2021 году и на 6% в 2022-м. Такой прогноз сделали аналитики Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).Такая скорость восстановления экономических показателей делает экономику Узбекистана самой быстрорастущей в Центральной Азии.В июне эксперты предсказывали рост 5,6%.По оценке банка, в Узбекистане в текущем году ожидается увеличение частного потребления и объема денежных переводов наряду с ростом инвестиций в инфраструктуру, главным образом, за счет внешних заимствований В сентябре Азиатский банк развития повысил прогноз темпов роста ВВП Узбекистана в 2021 году до 5% против 4%, которые прогнозировались в апреле из-за снижения рисков последствий пандемии.В начале октября это же сделал и Всемирный банк — до 6,2% против 4,8% в июне из-за восстановления потоков инвестиций, торговли и денежных переводов.В июле ЦБ Узбекистана повысил свой прогноз роста ВВП страны в этом году до 6,8% с 5,5% в начале года из-за улучшения ситуации в экономике. По официальным данным, в 2020 году ВВП страны вырос на 1,5% в условиях кризиса, связанного с COVID-19.

https://uz.sputniknews.ru/20211103/tsb-razrabotal-dva-stsenariya-makroekonomicheskogo-razvitiya-uzbekistana-21210248.html

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