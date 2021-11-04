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Инвесторам в Узбекистане дадут отсрочку: каких налогов это коснется?
Инвесторам в Узбекистане дадут отсрочку: каких налогов это коснется?
Льготой могут воспользоваться не все. Есть категория лиц и предприятий, кого это нововведение не коснется.
2021-11-04T20:45+0500
2021-11-04T20:45+0500
общество
узбекистан
налоги
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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В Узбекистане инвесторам предоставят серьезную преференцию: с 1 января 2022 году они получат право на отсрочку по уплате налога на имущество и землю."Оттянуть" уплату можно будет на полгода. Льгота действует при приобретении имущественного права на земельные участки, здания или сооружения общей площадью более тысячи квадратных метров.Воспользоваться правом на отсрочку можно в течение трех месяцев со дня государственной регистрации имущественного права с уведомлением органов налоговой службы и без истребования обеспечения его уплаты. Отсроченная сумма налога выплачивается в течение года в равных долях вместе с процентами. Они начисляются в размере 50% основной ставки ЦБ. Между тем отсрочка касается не всех. Этим правом не могут воспользоваться:Согласно Налоговому кодексу Узбекистана, налогоплательщикам предоставляется возможность уплаты в рассрочку налогов без предоставления под залог имущества, поручительства или банковской гарантии.Исключения составляют НДФЛ, социальный налог, а также налог на прибыль и НДС при уплате его в качестве налогового агента.
https://uz.sputniknews.ru/20211018/uzbekistantsam-razreshili-platit-nalogi-v-rassrochku-20948990.html
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узбекистан, налоги

Инвесторам в Узбекистане дадут отсрочку: каких налогов это коснется?

20:45 04.11.2021
© Depositphotos / Erwin WodickaМенеджер с калькулятором
Менеджер с калькулятором - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.11.2021
© Depositphotos / Erwin Wodicka
О порядке выплаты отсроченной суммы налога читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В Узбекистане инвесторам предоставят серьезную преференцию: с 1 января 2022 году они получат право на отсрочку по уплате налога на имущество и землю.
"Оттянуть" уплату можно будет на полгода. Льгота действует при приобретении имущественного права на земельные участки, здания или сооружения общей площадью более тысячи квадратных метров.
Это предусмотрено постановлением президента "О совершенствовании механизмов отсрочки по уплате налогов отечественными и иностранными инвесторами".
Воспользоваться правом на отсрочку можно в течение трех месяцев со дня государственной регистрации имущественного права с уведомлением органов налоговой службы и без истребования обеспечения его уплаты.
Отсроченная сумма налога выплачивается в течение года в равных долях вместе с процентами. Они начисляются в размере 50% основной ставки ЦБ.
Между тем отсрочка касается не всех.
Этим правом не могут воспользоваться:
предприятия с гоcдолей более 50%;
недропользователи;
производители подакцизной продукции;
субъекты предпринимательства, входящие в группу налогоплательщиков с повышенным риском нарушения налогового законодательства.
Согласно Налоговому кодексу Узбекистана, налогоплательщикам предоставляется возможность уплаты в рассрочку налогов без предоставления под залог имущества, поручительства или банковской гарантии.
Исключения составляют НДФЛ, социальный налог, а также налог на прибыль и НДС при уплате его в качестве налогового агента.
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