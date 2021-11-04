https://uz.sputniknews.ru/20211104/investoram-v-uzbekistane-dadut-otsrochku-kakix-nalogov-eto-kosnetsya-21225794.html

Инвесторам в Узбекистане дадут отсрочку: каких налогов это коснется?

Инвесторам в Узбекистане дадут отсрочку: каких налогов это коснется?

Льготой могут воспользоваться не все. Есть категория лиц и предприятий, кого это нововведение не коснется.

2021-11-04T20:45+0500

2021-11-04T20:45+0500

2021-11-04T20:45+0500

общество

узбекистан

налоги

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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В Узбекистане инвесторам предоставят серьезную преференцию: с 1 января 2022 году они получат право на отсрочку по уплате налога на имущество и землю."Оттянуть" уплату можно будет на полгода. Льгота действует при приобретении имущественного права на земельные участки, здания или сооружения общей площадью более тысячи квадратных метров.Воспользоваться правом на отсрочку можно в течение трех месяцев со дня государственной регистрации имущественного права с уведомлением органов налоговой службы и без истребования обеспечения его уплаты. Отсроченная сумма налога выплачивается в течение года в равных долях вместе с процентами. Они начисляются в размере 50% основной ставки ЦБ. Между тем отсрочка касается не всех. Этим правом не могут воспользоваться:Согласно Налоговому кодексу Узбекистана, налогоплательщикам предоставляется возможность уплаты в рассрочку налогов без предоставления под залог имущества, поручительства или банковской гарантии.Исключения составляют НДФЛ, социальный налог, а также налог на прибыль и НДС при уплате его в качестве налогового агента.

https://uz.sputniknews.ru/20211018/uzbekistantsam-razreshili-platit-nalogi-v-rassrochku-20948990.html

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узбекистан, налоги