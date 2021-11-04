https://uz.sputniknews.ru/20211104/kak-migrantu-v-rossii-izbejat-slojnostey-s-oformleniem-qr-koda-21225237.html
Как мигранту в России избежать сложностей с оформлением QR-кода
Как мигранту в России избежать сложностей с оформлением QR-кода
В посольствах Кыргызстана и Узбекистана рассказали, при каком условии не возникнет проблем с QR-кодами.
2021-11-04T15:59+0500
2021-11-04T15:59+0500
2021-11-04T15:59+0500
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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Граждане Узбекистана и Кыргызстана не обращаются в свои посольства в Москве с жалобами на оформление российских QR-кодов.Об этом РИА Новости сообщили в дипмиссиях.В посольстве Кыргызстана, в частности, заявили, что сложности возникают только у тех граждан, кто вакцинировался и получал сертификат на родине, так как Россия иностранных сертификатов не признает.В этой связи посольство советует всем соотечественникам, планирующим приехать в Россию на работу, сделать прививку на российской территории и одной из российских вакцин.Тогда никаких проблем не возникнет. Аналогичная ситуация с гражданами Узбекистана, сообщили в посольстве республики.Мэр Москвы Сергей Собянин в среду заявил, что ситуация с COVID-19 в городе стабилизировалась, и нерабочие дни продлеваться не будут. При этом ряд ограничений сохранится. В их числе — домашний режим для пожилых москвичей, перевод на дистанционную работу 30% штата столичных компаний, вход в музеи и театры по QR-кодам.
https://uz.sputniknews.ru/20211025/v-rossii-snova-vvodyat-qr-kody-i-ryad-drugix-ogranicheniy---perechen-21080804.html
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мигранты, qr-код, узбекистан, посольство
Как мигранту в России избежать сложностей с оформлением QR-кода
В посольствах стран Центральной Азии рассказали, обращаются ли к ним трудовые мигранты с жалобами.
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Граждане Узбекистана и Кыргызстана не обращаются в свои посольства в Москве с жалобами на оформление российских QR-кодов.
Об этом РИА Новости сообщили в дипмиссиях.
В посольстве Кыргызстана, в частности, заявили, что сложности возникают только у тех граждан, кто вакцинировался и получал сертификат на родине, так как Россия иностранных сертификатов не признает.
В этой связи посольство советует всем соотечественникам, планирующим приехать в Россию на работу, сделать прививку на российской территории и одной из российских вакцин.
Тогда никаких проблем не возникнет.
"Здесь — нет", — ответили в посольстве на вопрос, возникают ли у граждан республики сложности в России с оформлением QR-кодов при условии вакцинации в самой стране.
Аналогичная ситуация с гражданами Узбекистана, сообщили в посольстве республики.
"Пока таких не было, жалоб не было", — заявили в посольстве Узбекистана в Москве.
Мэр Москвы Сергей Собянин в среду заявил, что ситуация с COVID-19 в городе стабилизировалась, и нерабочие дни продлеваться не будут.
При этом ряд ограничений сохранится. В их числе — домашний режим для пожилых москвичей, перевод на дистанционную работу 30% штата столичных компаний, вход в музеи и театры по QR-кодам.