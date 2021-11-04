https://uz.sputniknews.ru/20211104/kak-migrantu-v-rossii-izbejat-slojnostey-s-oformleniem-qr-koda-21225237.html

Как мигранту в России избежать сложностей с оформлением QR-кода

Как мигранту в России избежать сложностей с оформлением QR-кода

В посольствах Кыргызстана и Узбекистана рассказали, при каком условии не возникнет проблем с QR-кодами.

2021-11-04T15:59+0500

2021-11-04T15:59+0500

2021-11-04T15:59+0500

общество

мигранты

qr-код

узбекистан

посольство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/04/21225468_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5533294ef7b8f9a6d3002de758008800.jpg

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Граждане Узбекистана и Кыргызстана не обращаются в свои посольства в Москве с жалобами на оформление российских QR-кодов.Об этом РИА Новости сообщили в дипмиссиях.В посольстве Кыргызстана, в частности, заявили, что сложности возникают только у тех граждан, кто вакцинировался и получал сертификат на родине, так как Россия иностранных сертификатов не признает.В этой связи посольство советует всем соотечественникам, планирующим приехать в Россию на работу, сделать прививку на российской территории и одной из российских вакцин.Тогда никаких проблем не возникнет. Аналогичная ситуация с гражданами Узбекистана, сообщили в посольстве республики.Мэр Москвы Сергей Собянин в среду заявил, что ситуация с COVID-19 в городе стабилизировалась, и нерабочие дни продлеваться не будут. При этом ряд ограничений сохранится. В их числе — домашний режим для пожилых москвичей, перевод на дистанционную работу 30% штата столичных компаний, вход в музеи и театры по QR-кодам.

https://uz.sputniknews.ru/20211025/v-rossii-snova-vvodyat-qr-kody-i-ryad-drugix-ogranicheniy---perechen-21080804.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мигранты, qr-код, узбекистан, посольство