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Как мигранту в России избежать сложностей с оформлением QR-кода
Как мигранту в России избежать сложностей с оформлением QR-кода
В посольствах Кыргызстана и Узбекистана рассказали, при каком условии не возникнет проблем с QR-кодами.
2021-11-04T15:59+0500
2021-11-04T15:59+0500
общество
мигранты
qr-код
узбекистан
посольство
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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Граждане Узбекистана и Кыргызстана не обращаются в свои посольства в Москве с жалобами на оформление российских QR-кодов.Об этом РИА Новости сообщили в дипмиссиях.В посольстве Кыргызстана, в частности, заявили, что сложности возникают только у тех граждан, кто вакцинировался и получал сертификат на родине, так как Россия иностранных сертификатов не признает.В этой связи посольство советует всем соотечественникам, планирующим приехать в Россию на работу, сделать прививку на российской территории и одной из российских вакцин.Тогда никаких проблем не возникнет. Аналогичная ситуация с гражданами Узбекистана, сообщили в посольстве республики.Мэр Москвы Сергей Собянин в среду заявил, что ситуация с COVID-19 в городе стабилизировалась, и нерабочие дни продлеваться не будут. При этом ряд ограничений сохранится. В их числе — домашний режим для пожилых москвичей, перевод на дистанционную работу 30% штата столичных компаний, вход в музеи и театры по QR-кодам.
https://uz.sputniknews.ru/20211025/v-rossii-snova-vvodyat-qr-kody-i-ryad-drugix-ogranicheniy---perechen-21080804.html
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мигранты, qr-код, узбекистан, посольство

Как мигранту в России избежать сложностей с оформлением QR-кода

15:59 04.11.2021
© Sputnik / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЖитель Москвы демонстрирует цифровой пропуск для передвижения по городу
Житель Москвы демонстрирует цифровой пропуск для передвижения по городу - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.11.2021
© Sputnik / Нина Зотина
/
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В посольствах стран Центральной Азии рассказали, обращаются ли к ним трудовые мигранты с жалобами.
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Граждане Узбекистана и Кыргызстана не обращаются в свои посольства в Москве с жалобами на оформление российских QR-кодов.
Об этом РИА Новости сообщили в дипмиссиях.
В посольстве Кыргызстана, в частности, заявили, что сложности возникают только у тех граждан, кто вакцинировался и получал сертификат на родине, так как Россия иностранных сертификатов не признает.
В этой связи посольство советует всем соотечественникам, планирующим приехать в Россию на работу, сделать прививку на российской территории и одной из российских вакцин.
Тогда никаких проблем не возникнет.

"Здесь — нет", — ответили в посольстве на вопрос, возникают ли у граждан республики сложности в России с оформлением QR-кодов при условии вакцинации в самой стране.

Аналогичная ситуация с гражданами Узбекистана, сообщили в посольстве республики.
"Пока таких не было, жалоб не было", — заявили в посольстве Узбекистана в Москве.
Мэр Москвы Сергей Собянин в среду заявил, что ситуация с COVID-19 в городе стабилизировалась, и нерабочие дни продлеваться не будут.
При этом ряд ограничений сохранится. В их числе — домашний режим для пожилых москвичей, перевод на дистанционную работу 30% штата столичных компаний, вход в музеи и театры по QR-кодам.
Москва - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2021
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В России снова вводят QR-коды и ряд других ограничений — перечень
25 октября, 15:47
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