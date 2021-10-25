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Россия
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В России снова вводят QR-коды и ряд других ограничений - перечень
В России снова вводят QR-коды и ряд других ограничений - перечень
Введен запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, ограничено оказание услуг общественного питания в вечернее и ночное время, под запретом также... 25.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-25T15:47+0500
2021-10-25T15:48+0500
россия
владимир путин
вакцинация
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов обеспечить для сотрудников предприятий два выходных специально для проведения вакцинации. При этом зарплата должна быть сохранена, передает РИА Новости.На дистанционный режим в течение четырех недель должны быть переведены работники старше 60 лет и имеющие хронические заболевания, те же кто не привит в этой возрастной категории должны соблюдать самоизоляцию.Введен также запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, ограничено оказание услуг общественного питания в вечернее и ночное время, под запретом также ночные развлекательные мероприятия и рестораны (с 23.00 до 6.00).Путин рекомендовал регионам пускать в определенные организации (их список совместно составят правительство и регионы) только по документам о вакцинации или перенесенном коронавирусе (в том числе QR-коду).Ранее в России объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года с сохранением заработной платы из-за роста случаев заболеваемости коронавирусом.
https://uz.sputniknews.ru/20211022/jiteli-rossii-namereny-poletet-v-uzbekistan-vo-vremya-nerabochix-dney--21030423.html
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владимир путин, вакцинация, коронавирус covid-19

В России снова вводят QR-коды и ряд других ограничений - перечень

15:47 25.10.2021 (обновлено: 15:48 25.10.2021)
© Sputnik / Максим БлиновМосква
Москва - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2021
© Sputnik / Максим Блинов
Введен запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, ограничено оказание услуг общественного питания в вечернее и ночное время, под запретом также ночные развлекательные мероприятия и рестораны
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов обеспечить для сотрудников предприятий два выходных специально для проведения вакцинации. При этом зарплата должна быть сохранена, передает РИА Новости.
На дистанционный режим в течение четырех недель должны быть переведены работники старше 60 лет и имеющие хронические заболевания, те же кто не привит в этой возрастной категории должны соблюдать самоизоляцию.
Введен также запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, ограничено оказание услуг общественного питания в вечернее и ночное время, под запретом также ночные развлекательные мероприятия и рестораны (с 23.00 до 6.00).
Путин рекомендовал регионам пускать в определенные организации (их список совместно составят правительство и регионы) только по документам о вакцинации или перенесенном коронавирусе (в том числе QR-коду).
Самолет авиакомпании Аэрофлот - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2021
Общество
Жители России намерены полететь в Узбекистан во время нерабочих дней
22 октября, 16:20
Ранее в России объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года с сохранением заработной платы из-за роста случаев заболеваемости коронавирусом.
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