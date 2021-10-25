https://uz.sputniknews.ru/20211025/v-rossii-snova-vvodyat-qr-kody-i-ryad-drugix-ogranicheniy---perechen-21080804.html

В России снова вводят QR-коды и ряд других ограничений - перечень

В России снова вводят QR-коды и ряд других ограничений - перечень

Введен запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, ограничено оказание услуг общественного питания в вечернее и ночное время, под запретом также... 25.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-25T15:47+0500

2021-10-25T15:47+0500

2021-10-25T15:48+0500

россия

владимир путин

вакцинация

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов обеспечить для сотрудников предприятий два выходных специально для проведения вакцинации. При этом зарплата должна быть сохранена, передает РИА Новости.На дистанционный режим в течение четырех недель должны быть переведены работники старше 60 лет и имеющие хронические заболевания, те же кто не привит в этой возрастной категории должны соблюдать самоизоляцию.Введен также запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, ограничено оказание услуг общественного питания в вечернее и ночное время, под запретом также ночные развлекательные мероприятия и рестораны (с 23.00 до 6.00).Путин рекомендовал регионам пускать в определенные организации (их список совместно составят правительство и регионы) только по документам о вакцинации или перенесенном коронавирусе (в том числе QR-коду).Ранее в России объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года с сохранением заработной платы из-за роста случаев заболеваемости коронавирусом.

https://uz.sputniknews.ru/20211022/jiteli-rossii-namereny-poletet-v-uzbekistan-vo-vremya-nerabochix-dney--21030423.html

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владимир путин, вакцинация, коронавирус covid-19