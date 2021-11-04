https://uz.sputniknews.ru/20211104/kandidat-ot-vlasti-ne-vashe-delo-chemu-my-uchim-vashix-detey-21227386.html

Кандидат от власти: "Не ваше дело, чему мы учим ваших детей"

Кандидат от власти: "Не ваше дело, чему мы учим ваших детей"

Спасибо Америке за то, что она есть. Точнее, за то, что развивающийся там сейчас гражданский конфликт помогает нам задуматься над вещами, которые мы, может... 04.11.2021, Sputnik Узбекистан

2021-11-04T17:40+0500

2021-11-04T17:40+0500

2021-11-04T17:40+0500

колумнисты

америка

дети

власть

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Например, над таким вопросом: ваши дети — они ваши или принадлежат государству?Дело в том, что именно этот вопрос оказался, во-первых, ключевым в только что прошедших в штате Виргиния губернаторских выборах. Во-вторых, попутно выяснилось, что образование теперь — основная линия политической борьбы по США в целом. Той самой борьбы — между демократами и республиканцами. Той самой борьбы, которая на самом-то деле — глобальная схватка мировоззрений.Два кандидата в Виргинии (от демократов Терри Маколифф, от республиканцев Гленн Янкин) спорили о многом, но быстро выяснили, что публику волнует прежде всего главный на сегодняшний день американский скандал — насчет диктуемых государством программ образования. Драка была невероятной, кандидаты шли ноздря в ноздрю. Демократы выписали в свою поддержку даже Барака Обаму, но он только еще больше раззадорил другую половину местных избирателей. Победил республиканец, но это несущественно — главное то, что в процессе кампании выявилось.Драка за смысл и суть образования (и роль семьи в таковом) разворачивается вообще-то уже несколько лет, вместе с общеамериканской борьбой за все прочее. Но сначала она шла стихийно, во множестве отдельных школ по всей стране. Дальше, по описанию того же журнала, произошло следующее: какое-то время школы перевели на дистанционку и родители впервые массово услышали (через плечо отпрыска), чему в этих школах детей учат. Одни пришли в восторг, другие в ужас. Начались скандалы на родительских собраниях — тоже поначалу разрозненные. Заметим, на одной из сторон — вся мощь политической машины демократов, которые вроде как победили и продвигают свою идеологию в школьные программы.Сегодня "школьный" протест республиканской половины страны стал системным, вышел на первый план среди прочих фронтов противостояния и идет по поводу трех пунктов. Первый — это "критическая расовая теория", когда детям с первого класса объясняют, что одни из них по факту рождения и цвета кожи — угнетатели, а другие — угнетенные. Второй — это все и всякое на темы секса, но сводится разговор чаще всего к насаждению культа трансгендерности, когда "гендерно подвижные" персонажи лезут не в те раздевалки, и так далее. Третий — такие правила ковидной безопасности, которые "превращают школы в ГУЛАГи".В главный фронт общенационального сопротивления демократам все эти проблемы превратились недавно, когда "образовократы" при поддержке Белого дома, устав от скандалов, обратились за защитой к генеральному прокурору Меррику Гарланду. И тот заявил, что родители, возражающие против такого образования на родительских собраниях, — это "внутренние террористы". Потом извинился, но было уже поздно. По всей стране родители соответствующих взглядов начали наперебой подавать судебные иски, заявляя, что в школах их лишили свободы слова (нарушив первую поправку к конституции). Да еще и лишили этой свободы по вопросу о том, как надо учить их же детей. Но не забудем, что не менее многочисленные их оппоненты, в том числе из родителей-демократов, в ярости. Потому что они считают, что государство как раз и должно диктовать людям, как учить их детей.Вы уже догадываетесь, что разговор выходит на недавнее выступление Владимира Путина в дискуссионном клубе "Валдай". Дословно: "Все это — как это, может быть, кому-то покажется неожиданным — мы в России уже проходили, у нас это уже было. Большевики после революции 1917 года, опираясь на догмы Маркса и Энгельса, тоже объявили, что изменят весь привычный уклад, не только политический и экономический, но и само представление о том, что такое человеческая мораль, основы здорового существования общества. Разрушение вековых ценностей, веры, отношений между людьми вплоть до полного отказа от семьи — такое было…"Но тут надо внести существенную поправку: оно было, вопрос в том, сколько продержалось. Да, в первые годы большевистского режима левизна зашкаливала, и в школах прежде всего. Новая власть начала диктовать всей стране, чему должны учиться дети: чему-то принципиально новому и "пролетарскому". Можно вспомнить, как в 1920 году была принята "Инструкция политико-просветительского отдела Наркомпроса о пересмотре каталогов и изъятии устаревшей литературы из общественных библиотек". Запретили Аксакова, Андерсена, Достоевского, Флобера, Шекспира и еще тысячи авторов или отдельных книг.Но уже в 30-е годы советские школьники учились в несколько другой стране. Да, образование было сильно приправлено научным и ненаучным коммунизмом, запрещено было многое, однако в нем был уже вернувшийся Пушкин и многое другое. Началась иная эпоха, стиль которой по части просвещения и многого другого называли, вместо революционного модернизма, "сталинским ампиром". Созданную тогда систему образования мы уважаем до сих пор.Почему так получилось? А потому что всенародная тяга к книгам, знаниям, классической грамотности как к ответу на все вопросы возникла очень задолго до 1917 года, и новый режим — точнее, тот режим, который возник в 30-е годы, — это учитывал. То есть советский строй в версии 2.0 решил, что — смотри выше, на нынешние мучения американцев — детей надо учить приблизительно так, как этого хотят их родители. Потому что это прежде всего их дети, как бы ни хотелось государству поучаствовать в их воспитании. Хороший исторический урок.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20211010/transgendery-prishli-za-frantsuzskimi-detmi-20845484.html

https://uz.sputniknews.ru/20211013/frantsiya-uznala-o-sebe-pravdu-ee-elity-nasilovali-detey-20883328.html

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Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/642/17/6421726_421:0:2432:2011_100x100_80_0_0_ce0ed8c197fe03cd3635173d35187e4c.jpg

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америка, дети, власть