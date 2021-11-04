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Мировая наука признала эффективность "Спутника Лайт" — видео
Мировая наука признала эффективность "Спутника Лайт" — видео
Авторитетный медицинский журнал Lancet выпустил статью о российской вакцине "Спутник Лайт".
2021-11-04T15:05+0500
2021-11-04T15:05+0500
видео
вакцина "спутник лайт"
вакцина
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Ученые признали, что препарат показал высокий иммунный ответ и хороший профиль безопасности.Публикация основана на анализе данных 28 тысяч человек, которые сделали прививку "Спутником Лайт".Исследование специалистов Центра Гамалеи показало, что однокомпонентная вакцина на 70% эффективна против штамма дельта в течение трех месяцев. В группе людей до 60 лет этот показатель еще выше — 75%.Как бустерная вакцина после других препаратов "Спутник Лайт" показал эффективность выше 83% против инфицирования и более 94% против госпитализации.Подробности — в видео.
https://uz.sputniknews.ru/20211103/jurnal-lancet-opublikoval-statyu-o-sputnik-layt-21214827.html
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вакцина "спутник лайт", вакцина

Мировая наука признала эффективность "Спутника Лайт" — видео

15:05 04.11.2021
© Sputnik
Авторитетный медицинский журнал Lancet опубликовал статью о российской вакцине "Спутник Лайт"
Ученые признали, что препарат показал высокий иммунный ответ и хороший профиль безопасности.
Публикация основана на анализе данных 28 тысяч человек, которые сделали прививку "Спутником Лайт".
Исследование специалистов Центра Гамалеи показало, что однокомпонентная вакцина на 70% эффективна против штамма дельта в течение трех месяцев. В группе людей до 60 лет этот показатель еще выше — 75%.
Как бустерная вакцина после других препаратов "Спутник Лайт" показал эффективность выше 83% против инфицирования и более 94% против госпитализации.
Подробности — в видео.
Вакцина Спутник Лайт - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2021
Россия
Журнал Lancet опубликовал статью о "Спутник Лайт"
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