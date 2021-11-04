https://uz.sputniknews.ru/20211104/mirovaya-nauka-priznala-effektivnost-sputnika-layt--video-21225014.html

Мировая наука признала эффективность "Спутника Лайт" — видео

Мировая наука признала эффективность "Спутника Лайт" — видео

Авторитетный медицинский журнал Lancet выпустил статью о российской вакцине "Спутник Лайт".

2021-11-04T15:05+0500

2021-11-04T15:05+0500

2021-11-04T15:05+0500

видео

вакцина "спутник лайт"

вакцина

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Ученые признали, что препарат показал высокий иммунный ответ и хороший профиль безопасности.Публикация основана на анализе данных 28 тысяч человек, которые сделали прививку "Спутником Лайт".Исследование специалистов Центра Гамалеи показало, что однокомпонентная вакцина на 70% эффективна против штамма дельта в течение трех месяцев. В группе людей до 60 лет этот показатель еще выше — 75%.Как бустерная вакцина после других препаратов "Спутник Лайт" показал эффективность выше 83% против инфицирования и более 94% против госпитализации.Подробности — в видео.

https://uz.sputniknews.ru/20211103/jurnal-lancet-opublikoval-statyu-o-sputnik-layt-21214827.html

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вакцина "спутник лайт", вакцина