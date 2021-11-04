https://uz.sputniknews.ru/20211104/skolko-budut-poluchat-uzbekskie-migranty-na-stroykax-rossii-21221597.html

Сколько будут получать узбекские мигранты на стройках России?

Сколько будут получать узбекские мигранты на стройках России?

Для узбекистанцев сейчас открыты вакансии по 60 специальностям. 04.11.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

мигранты

стройка

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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В Агентстве по внешней миграции рассказали, сколько будут получать граждане Узбекистана, направляющиеся работать на стройки в России.Зарплата составит от 40 тысяч рублей в месяц "в зависимости от объема работы".Узбекистанцам в рамках пилота сейчас предлагаются вакансии по 60 специальностям в строительной сфере.Набор осуществляется в десяти российских регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Амурской, Новосибирской, Калужской, Тульской, Мурманской, Калининградской и Московской областях, а также Краснодарском крае.Всем кандидатам пообещали ускоренную выдачу заграничных паспортов. Трудовой патент, в свою очередь, оформляется в Узбекистане.Ранее российские строительные компании заявили о нехватке рабочей силы.Пилотный набор узбекских строителейВ начале октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки.Пилот хотят реализовать до середины января 2022 года. Рабочих-мигрантов из Узбекистана отбирает 21 строительная компания.При этом некоторые процедуры оформления разрешительных документов перенесли в саму республику.В частности, в Узбекистане теперь проходит медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию.Эти процедуры осуществляются с участием российских медиков и правоохранителей. Все затраты лягут на заказчиков.

https://uz.sputniknews.ru/20211101/smojet-li-moskva-otkazatsya-ot-migrantov-na-stroykax---mnenie-eksperta-21182533.html

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мигранты, стройка