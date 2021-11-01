https://uz.sputniknews.ru/20211101/smojet-li-moskva-otkazatsya-ot-migrantov-na-stroykax---mnenie-eksperta-21182533.html

Сможет ли Москва отказаться от мигрантов на стройках - мнение эксперта

Сможет ли Москва отказаться от мигрантов на стройках - мнение эксперта

Чтобы миграционные потоки не концентрировались только в столице, их можно равномерно распределить по территории всей России, считает Дмитрий Исповедников.

2021-11-01T15:57+0500

2021-11-01T15:57+0500

2021-11-01T15:57+0500

миграция

трудовые мигранты

москва

строительство

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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Власти Москвы намерены полностью отказаться от мигрантов на стройках. С таким заявлением выступил вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, в администрации города уже готовится соответствующий план.По словам чиновника, это решение вызвано дефицитом рабочей силы, который в свою очередь возник из-за массового отъезда рабочих на фоне пандемии.Если ранее в Москве на стройках трудилось около 120 тысяч мигрантов, то сейчас в городе осталось порядка 40 тысяч специалистов - и в основном это граждане Узбекистана и Кыргызстана, отметил Бочкарев.Сможет ли Москва полностью отказаться от трудовых мигрантах на стройках в ближайшее время, учитывая, что между Узбекистаном и Россией действует соглашение в сфере трудовой миграции? Ответ на этот вопрос корреспонденту Sputnik Узбекистан дал эксперт по трудовой миграции Дмитрий Исповедников.По мнению Исповедникова, сейчас власти Москвы рассматривают различные возможности снизить негативное отношение к иностранным рабочим, которое в последнее время культивируется в России. Более того, инициатива московских властей может способствовать развитию организованного набора иностранных рабочих. Чтобы миграционные потоки не концентрировались только в столице, их можно равномерно распределить по территории всей России, считает Дмитрий Исповедников."Это проекты, которые находятся в дальневосточном федеральном округе, в Сибири, на Урале. Для них будет набираться иностранная рабочая сила, в том числе на основе договоренностей с Узбекистаном. Рабочие будут проходить квалификационный тест перед поездкой в Россию. Будут развиваться и образовательные проекты для мигрантов, к примеру, обучение русскому языку", - сказал Дмитрий Исповедников.В случае контроля миграции процент неквалифицированных и неспособных к интеграции иностранцев в России снизится, подытожил эксперт.

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2021

Руфина Жаляева

Руфина Жаляева

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Руфина Жаляева

трудовые мигранты, москва, строительство