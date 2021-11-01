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Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20211101/smojet-li-moskva-otkazatsya-ot-migrantov-na-stroykax---mnenie-eksperta-21182533.html
Сможет ли Москва отказаться от мигрантов на стройках - мнение эксперта
Сможет ли Москва отказаться от мигрантов на стройках - мнение эксперта
Чтобы миграционные потоки не концентрировались только в столице, их можно равномерно распределить по территории всей России, считает Дмитрий Исповедников.
2021-11-01T15:57+0500
2021-11-01T15:57+0500
миграция
трудовые мигранты
москва
строительство
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Власти Москвы намерены полностью отказаться от мигрантов на стройках. С таким заявлением выступил вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, в администрации города уже готовится соответствующий план.По словам чиновника, это решение вызвано дефицитом рабочей силы, который в свою очередь возник из-за массового отъезда рабочих на фоне пандемии.Если ранее в Москве на стройках трудилось около 120 тысяч мигрантов, то сейчас в городе осталось порядка 40 тысяч специалистов - и в основном это граждане Узбекистана и Кыргызстана, отметил Бочкарев.Сможет ли Москва полностью отказаться от трудовых мигрантах на стройках в ближайшее время, учитывая, что между Узбекистаном и Россией действует соглашение в сфере трудовой миграции? Ответ на этот вопрос корреспонденту Sputnik Узбекистан дал эксперт по трудовой миграции Дмитрий Исповедников.По мнению Исповедникова, сейчас власти Москвы рассматривают различные возможности снизить негативное отношение к иностранным рабочим, которое в последнее время культивируется в России. Более того, инициатива московских властей может способствовать развитию организованного набора иностранных рабочих. Чтобы миграционные потоки не концентрировались только в столице, их можно равномерно распределить по территории всей России, считает Дмитрий Исповедников."Это проекты, которые находятся в дальневосточном федеральном округе, в Сибири, на Урале. Для них будет набираться иностранная рабочая сила, в том числе на основе договоренностей с Узбекистаном. Рабочие будут проходить квалификационный тест перед поездкой в Россию. Будут развиваться и образовательные проекты для мигрантов, к примеру, обучение русскому языку", - сказал Дмитрий Исповедников.В случае контроля миграции процент неквалифицированных и неспособных к интеграции иностранцев в России снизится, подытожил эксперт.
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трудовые мигранты, москва, строительство

Сможет ли Москва отказаться от мигрантов на стройках - мнение эксперта

15:57 01.11.2021
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтроительство путепровода
Строительство путепровода - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
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Руфина Жаляева
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Эксперт объяснил, куда будут перераспределены миграционные потоки из Узбекистана и Кыргызстана, если Москва откажется от иностранной рабочей силы.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Власти Москвы намерены полностью отказаться от мигрантов на стройках. С таким заявлением выступил вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, в администрации города уже готовится соответствующий план.
По словам чиновника, это решение вызвано дефицитом рабочей силы, который в свою очередь возник из-за массового отъезда рабочих на фоне пандемии.
Если ранее в Москве на стройках трудилось около 120 тысяч мигрантов, то сейчас в городе осталось порядка 40 тысяч специалистов - и в основном это граждане Узбекистана и Кыргызстана, отметил Бочкарев.
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Сможет ли Москва полностью отказаться от трудовых мигрантах на стройках в ближайшее время, учитывая, что между Узбекистаном и Россией действует соглашение в сфере трудовой миграции? Ответ на этот вопрос корреспонденту Sputnik Узбекистан дал эксперт по трудовой миграции Дмитрий Исповедников.
По мнению Исповедникова, сейчас власти Москвы рассматривают различные возможности снизить негативное отношение к иностранным рабочим, которое в последнее время культивируется в России.

Позиции низкоквалифицированного труда останутся актуальными в ближайшее время. Оптимизация труда будет происходить – речь идет о введении новых технологий и механизации строительства. Однако в краткосрочной перспективе заменить иностранных рабочих на этих позициях не получится.

Дмитрий Исповедников
Председатель экспертного совета ГК "Аксиома", эксперт по трудовой миграции
Более того, инициатива московских властей может способствовать развитию организованного набора иностранных рабочих. Чтобы миграционные потоки не концентрировались только в столице, их можно равномерно распределить по территории всей России, считает Дмитрий Исповедников.
"Это проекты, которые находятся в дальневосточном федеральном округе, в Сибири, на Урале. Для них будет набираться иностранная рабочая сила, в том числе на основе договоренностей с Узбекистаном. Рабочие будут проходить квалификационный тест перед поездкой в Россию. Будут развиваться и образовательные проекты для мигрантов, к примеру, обучение русскому языку", - сказал Дмитрий Исповедников.
В случае контроля миграции процент неквалифицированных и неспособных к интеграции иностранцев в России снизится, подытожил эксперт.
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