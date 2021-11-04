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https://uz.sputniknews.ru/20211104/tashkent-jdet-ot-evrokomissii-granty-na-milliony-evro-na-chto-poydut-dengi-21223382.html
Ташкент ждет от Еврокомиссии гранты на миллионы евро: на что пойдут деньги?
Ташкент ждет от Еврокомиссии гранты на миллионы евро: на что пойдут деньги?
За последние годы Европа выделила Узбекистану 168 млн евро.
2021-11-04T13:11+0500
2021-11-04T13:45+0500
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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Еврокомиссия намерена выделить Узбекистану гранты на общую сумму 83 миллиона евро в течение 2021-2024 годов.Об этом стороны договорились в рамках четвертого заседания подкомитета "Узбекистан-ЕС".Европа подумывает расширить финансово-техническое сотрудничество с республикой для развития зоны Приаралья, поддержки сельского хозяйства, повышения эффективности управления и цифровизации в том числе судебной и транспортно-логистической систем.В 2014-2020 годах объем финансовой помощи ЕС в Узбекистане был утвержден в размере 168 миллионов евро.Средства пошли на улучшение ирригационной инфраструктуры, внедрение возобновляемых источников энергии в агробизнесе, содействие программе по созданию новых рабочих мест в регионах Узбекистана. Сейчас Брюссель обсуждает и готовит программу финансового сотрудничества с Ташкентом на 2021-2027 годы.
https://uz.sputniknews.ru/20210908/otnosheniya-uzbekistana-i-evrosoyuza-aktiviziruyutsya--chinovnik-20422712.html
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узбекистан, ташкент, евро, европа

Ташкент ждет от Еврокомиссии гранты на миллионы евро: на что пойдут деньги?

13:11 04.11.2021 (обновлено: 13:45 04.11.2021)
© Pixabay / Alexas_FotosКупюры евро, иллюстративное фото
Купюры евро, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.11.2021
© Pixabay / Alexas_Fotos
За последние годы Европа оказала Узбекистану финансовую помощь в размере 168 миллионов евро.
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Еврокомиссия намерена выделить Узбекистану гранты на общую сумму 83 миллиона евро в течение 2021-2024 годов.
Об этом стороны договорились в рамках четвертого заседания подкомитета "Узбекистан-ЕС".
Европа подумывает расширить финансово-техническое сотрудничество с республикой для развития зоны Приаралья, поддержки сельского хозяйства, повышения эффективности управления и цифровизации в том числе судебной и транспортно-логистической систем.
В 2014-2020 годах объем финансовой помощи ЕС в Узбекистане был утвержден в размере 168 миллионов евро.
Средства пошли на улучшение ирригационной инфраструктуры, внедрение возобновляемых источников энергии в агробизнесе, содействие программе по созданию новых рабочих мест в регионах Узбекистана.
Сейчас Брюссель обсуждает и готовит программу финансового сотрудничества с Ташкентом на 2021-2027 годы.
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