https://uz.sputniknews.ru/20211104/tashkent-jdet-ot-evrokomissii-granty-na-milliony-evro-na-chto-poydut-dengi-21223382.html

Ташкент ждет от Еврокомиссии гранты на миллионы евро: на что пойдут деньги?

Ташкент ждет от Еврокомиссии гранты на миллионы евро: на что пойдут деньги?

За последние годы Европа выделила Узбекистану 168 млн евро.

2021-11-04T13:11+0500

2021-11-04T13:11+0500

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экономика

узбекистан

ташкент

евро

европа

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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Еврокомиссия намерена выделить Узбекистану гранты на общую сумму 83 миллиона евро в течение 2021-2024 годов.Об этом стороны договорились в рамках четвертого заседания подкомитета "Узбекистан-ЕС".Европа подумывает расширить финансово-техническое сотрудничество с республикой для развития зоны Приаралья, поддержки сельского хозяйства, повышения эффективности управления и цифровизации в том числе судебной и транспортно-логистической систем.В 2014-2020 годах объем финансовой помощи ЕС в Узбекистане был утвержден в размере 168 миллионов евро.Средства пошли на улучшение ирригационной инфраструктуры, внедрение возобновляемых источников энергии в агробизнесе, содействие программе по созданию новых рабочих мест в регионах Узбекистана. Сейчас Брюссель обсуждает и готовит программу финансового сотрудничества с Ташкентом на 2021-2027 годы.

https://uz.sputniknews.ru/20210908/otnosheniya-uzbekistana-i-evrosoyuza-aktiviziruyutsya--chinovnik-20422712.html

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