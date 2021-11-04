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https://uz.sputniknews.ru/20211104/uzbekistan-i-kyrgyzstan-svyajut-investitsii-na-milliony-21223526.html
Узбекистан и Кыргызстан свяжут инвестиции "на миллионы"
Узбекистан и Кыргызстан свяжут инвестиции "на миллионы"
Уставной капитал фонда пока составит 50 миллионов долларов, но на этом страны не ограничатся. 04.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-04T14:32+0500
2021-11-04T14:32+0500
экономика
узбекистан
кыргызстан
фонд
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан создали совместный инвестиционный фонд. Уставной капитал составляет 50 миллионов долларов, но стороны планирует довести его до 200 миллионов долларов. Соглашение между правительствами обеих стран было подписано 11 марта в Ташкенте. Теперь же инициативу утвердили лидеры Узбекистана и Кыргызстана — Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров.Ранее отмечалось, что фонд станет "катализатором развития сотрудничества" между обеими странами. По словам Жапарова, "это та точка роста", которой Узбекистан и Кыргызстан должны воспользоваться.За последние годы отношения между республиками вышли на качественно новый уровень — страны активно прорабатывают вопрос общих границ, взаимодействуют в оборонной и других сферах.В декабре 2020 года Кыргызстан и Узбекистан подписали дорожную карту по расширению и углублению сотрудничества в сфере промышленной кооперации.
https://uz.sputniknews.ru/20210923/uzbekistan-i-kyrgyzstan-soglasovali-uje-bolee-94-gosgranitsy-20615671.html
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узбекистан, кыргызстан, фонд, инвестиции

Узбекистан и Кыргызстан свяжут инвестиции "на миллионы"

14:32 04.11.2021
© PixabayЛюди пожимают руки на фоне долларов
Люди пожимают руки на фоне долларов - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.11.2021
© Pixabay
Уставной капитал фонда пока составит 50 миллионов долларов, но на этом страны не ограничатся.
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан создали совместный инвестиционный фонд.
Уставной капитал составляет 50 миллионов долларов, но стороны планирует довести его до 200 миллионов долларов.
Соглашение между правительствами обеих стран было подписано 11 марта в Ташкенте. Теперь же инициативу утвердили лидеры Узбекистана и Кыргызстана — Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров.
Ранее отмечалось, что фонд станет "катализатором развития сотрудничества" между обеими странами.
Речь идет о многих сферах — прежде всего, это агропромышленный комплекс, швейная и текстильная, обрабатывающая промышленность, торговля, предпринимательство.
По словам Жапарова, "это та точка роста", которой Узбекистан и Кыргызстан должны воспользоваться.
За последние годы отношения между республиками вышли на качественно новый уровень — страны активно прорабатывают вопрос общих границ, взаимодействуют в оборонной и других сферах.
В декабре 2020 года Кыргызстан и Узбекистан подписали дорожную карту по расширению и углублению сотрудничества в сфере промышленной кооперации.
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