https://uz.sputniknews.ru/20211104/ziroat-mirziyoeva-navestila-osobennyx-detey-i-sdelala-podarok-21226549.html

Зироат Мирзиёева навестила особенных детей и сделала подарок

Зироат Мирзиёева навестила особенных детей и сделала подарок

Фонд супруги президента Узбекистана продолжает оснащать школы-интернаты для детей с нарушением слуха

2021-11-04T20:30+0500

2021-11-04T20:30+0500

2021-11-04T20:30+0500

общество

дети

подарок

мирзиёев

фонд zamin

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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Зироат Мирзиёева, возглавляющая Попечительский совет фонда Zamin, посетила Джизакскую область.Супруга президента побывала в школах № 1 и 2 в Зарбдарском районе.Фонд передал учебным учреждениям современные FM-системы (эта система передает необходимые звуки напрямую на слуховой аппарат) в рамках программы поддержки образования детей с нарушением слуха. По ее словам, каждый ребенок должен иметь возможность получить образование и раскрыть свой потенциал.В этом году FM-системы получат восемь спецшкол в Каракалпакстане, Джизакской, Кашкадарьинской, Бухарской, Ферганской и Андижанской областях.Все "особенные" школы, как ожидается, будут полностью оснащены оборудованием до конца 2022 года.Всего в рамках проекта фонд Zamin передаст двум тысячам ученикам специализированных школ по два современных слуховых аппарата. Специалисты также проверяют у детей слух и помогают с настройкой слуховых приборов.

https://uz.sputniknews.ru/20210409/mdo-uzbekistana-i-fond-zamin-budut-vmeste-razvivat-inklyuzivnoe-obrazovanie-18249272.html

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дети, подарок, мирзиёев, фонд zamin