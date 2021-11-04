Общество
Зироат Мирзиёева навестила особенных детей и сделала подарок
© Пресс-служба фонда ZaminЗироат Мирзиёева посетила школы № 1 и 2 в Зарбдарском районе Джизакской области
© Пресс-служба фонда Zamin
Благотворительный фонд супруги президента продолжает оснащать школы-интернаты для детей с нарушением слуха.
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Зироат Мирзиёева, возглавляющая Попечительский совет фонда Zamin, посетила Джизакскую область.
Супруга президента побывала в школах № 1 и 2 в Зарбдарском районе.
© Пресс-служба фонда Zamin
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© Пресс-служба фонда Zamin
© Пресс-служба фонда Zamin
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© Пресс-служба фонда Zamin
© Пресс-служба фонда Zamin
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© Пресс-служба фонда Zamin
© Пресс-служба фонда Zamin
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© Пресс-служба фонда Zamin
© Пресс-служба фонда Zamin
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© Пресс-служба фонда Zamin
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© Пресс-служба фонда Zamin
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© Пресс-служба фонда Zamin
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© Пресс-служба фонда Zamin
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© Пресс-служба фонда Zamin
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© Пресс-служба фонда Zamin
Фонд передал учебным учреждениям современные FM-системы (эта система передает необходимые звуки напрямую на слуховой аппарат) в рамках программы поддержки образования детей с нарушением слуха.
"Одной из важных задач является создание инклюзивного общества. Мы хотим, чтобы вы развивали свои навыки, получали качественное образование и в дальнейшем адаптировались в безбарьерном социуме", — заявила Мирзиёева.
По ее словам, каждый ребенок должен иметь возможность получить образование и раскрыть свой потенциал.
В этом году FM-системы получат восемь спецшкол в Каракалпакстане, Джизакской, Кашкадарьинской, Бухарской, Ферганской и Андижанской областях.
Все "особенные" школы, как ожидается, будут полностью оснащены оборудованием до конца 2022 года.
Всего в рамках проекта фонд Zamin передаст двум тысячам ученикам специализированных школ по два современных слуховых аппарата. Специалисты также проверяют у детей слух и помогают с настройкой слуховых приборов.