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https://uz.sputniknews.ru/20211104/ziroat-mirziyoeva-navestila-osobennyx-detey-i-sdelala-podarok-21226549.html
Зироат Мирзиёева навестила особенных детей и сделала подарок
Зироат Мирзиёева навестила особенных детей и сделала подарок
Фонд супруги президента Узбекистана продолжает оснащать школы-интернаты для детей с нарушением слуха
2021-11-04T20:30+0500
2021-11-04T20:30+0500
общество
дети
подарок
мирзиёев
фонд zamin
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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Зироат Мирзиёева, возглавляющая Попечительский совет фонда Zamin, посетила Джизакскую область.Супруга президента побывала в школах № 1 и 2 в Зарбдарском районе.Фонд передал учебным учреждениям современные FM-системы (эта система передает необходимые звуки напрямую на слуховой аппарат) в рамках программы поддержки образования детей с нарушением слуха. По ее словам, каждый ребенок должен иметь возможность получить образование и раскрыть свой потенциал.В этом году FM-системы получат восемь спецшкол в Каракалпакстане, Джизакской, Кашкадарьинской, Бухарской, Ферганской и Андижанской областях.Все "особенные" школы, как ожидается, будут полностью оснащены оборудованием до конца 2022 года.Всего в рамках проекта фонд Zamin передаст двум тысячам ученикам специализированных школ по два современных слуховых аппарата. Специалисты также проверяют у детей слух и помогают с настройкой слуховых приборов.
https://uz.sputniknews.ru/20210409/mdo-uzbekistana-i-fond-zamin-budut-vmeste-razvivat-inklyuzivnoe-obrazovanie-18249272.html
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дети, подарок, мирзиёев, фонд zamin

Зироат Мирзиёева навестила особенных детей и сделала подарок

20:30 04.11.2021
© Пресс-служба фонда ZaminЗироат Мирзиёева посетила школы № 1 и 2 в Зарбдарском районе Джизакской области
Зироат Мирзиёева посетила школы № 1 и 2 в Зарбдарском районе Джизакской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.11.2021
© Пресс-служба фонда Zamin
Благотворительный фонд супруги президента продолжает оснащать школы-интернаты для детей с нарушением слуха.
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Зироат Мирзиёева, возглавляющая Попечительский совет фонда Zamin, посетила Джизакскую область.
Супруга президента побывала в школах № 1 и 2 в Зарбдарском районе.
© Пресс-служба фонда Zamin
Зироат Мирзиёева посетила школы № 1 и 2 в Зарбдарском районе Джизакской области - Sputnik Узбекистан
1/5
© Пресс-служба фонда Zamin
© Пресс-служба фонда Zamin
Зироат Мирзиёева посетила школы № 1 и 2 в Зарбдарском районе Джизакской области - Sputnik Узбекистан
2/5
© Пресс-служба фонда Zamin
© Пресс-служба фонда Zamin
Зироат Мирзиёева посетила школы № 1 и 2 в Зарбдарском районе Джизакской области - Sputnik Узбекистан
3/5
© Пресс-служба фонда Zamin
© Пресс-служба фонда Zamin
Зироат Мирзиёева посетила школы № 1 и 2 в Зарбдарском районе Джизакской области - Sputnik Узбекистан
4/5
© Пресс-служба фонда Zamin
© Пресс-служба фонда Zamin
Зироат Мирзиёева посетила школы № 1 и 2 в Зарбдарском районе Джизакской области - Sputnik Узбекистан
5/5
© Пресс-служба фонда Zamin
1/5
© Пресс-служба фонда Zamin
2/5
© Пресс-служба фонда Zamin
3/5
© Пресс-служба фонда Zamin
4/5
© Пресс-служба фонда Zamin
5/5
© Пресс-служба фонда Zamin
Фонд передал учебным учреждениям современные FM-системы (эта система передает необходимые звуки напрямую на слуховой аппарат) в рамках программы поддержки образования детей с нарушением слуха.
"Одной из важных задач является создание инклюзивного общества. Мы хотим, чтобы вы развивали свои навыки, получали качественное образование и в дальнейшем адаптировались в безбарьерном социуме", — заявила Мирзиёева.
По ее словам, каждый ребенок должен иметь возможность получить образование и раскрыть свой потенциал.
В этом году FM-системы получат восемь спецшкол в Каракалпакстане, Джизакской, Кашкадарьинской, Бухарской, Ферганской и Андижанской областях.
Все "особенные" школы, как ожидается, будут полностью оснащены оборудованием до конца 2022 года.
Всего в рамках проекта фонд Zamin передаст двум тысячам ученикам специализированных школ по два современных слуховых аппарата. Специалисты также проверяют у детей слух и помогают с настройкой слуховых приборов.
Работа специализированной школы для слепых и слабовидящих детей - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2021
Общество
МДО Узбекистана и фонд Zamin будут вместе развивать инклюзивное образование
9 апреля, 17:46
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