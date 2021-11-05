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Как сохранить здоровье во время пыльной бури — рекомендации Минздрава
Как сохранить здоровье во время пыльной бури — рекомендации Минздрава
В Минздраве Узбекистана дали рекомендации, что делать во время разбушевавшейся стихии.
2021-11-05T12:02+0500
2021-11-05T12:02+0500
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ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В Минздраве озвучили, что нужно делать, если город накрыла пыльная буря.Рекомендации дала директор Республиканского научного центра аллергологии, доктор медицинских наук Ильмира Разикова.Прежде всего, следует воздержаться от прогулок на свежем воздухе. Прежде всего, это касается людей, у кого имеются хронические респираторные заболевания:Врач отметила, что во время пыльной бури воздух полон не только самой пыли и пыльцой растений. В нем также присутствуют споры грибов в очень больших концентрациях. Находясь на улице, необходимо надевать медицинскую маску и менять ее строго каждые два часа. Эти меры особенно касаются детей, беременных женщин и пенсионером. Если появилась одышка, заложенность носа, чихание, кашель, насморк, зуд (особенно в горле) и покраснение глаз, то следует срочно обратиться к аллергологу. В среду количество вызовов скорой помощи составляло 3 433. В четверг же этот показатель подскочил до 4 082. Жители обращались к врачам с жалобами на одышку. Всем оказали помощь, некоторых пациентов даже госпитализировали. Такие данные привел главврач Ташкентской станции скорой помощи Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Дониёр Бурибаев.Песчаная буря обрушилась на Узбекистан вчера. Синоптики связали такую природную аномалию с сильными порывами ветра, которые подняли высохший верхний слой почвы. Это и привело к образованию пыльно-песчаной мглы. Между тем количество пыли в воздухе уже превысило норму в 5 раз. В столице воздух признан "очень нездоровым".
https://uz.sputniknews.ru/20211105/pylnaya-burya-nakryla-uzbekistan-i-vozmutila-mestnyx-jiteley--video-21229722.html
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минздрав узбекистана, здоровье, врачи

Как сохранить здоровье во время пыльной бури — рекомендации Минздрава

12:02 05.11.2021
© Unsplash / Artin BakhanПыльная буря, иллюстративное фото
Пыльная буря, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.11.2021
© Unsplash / Artin Bakhan
Накануне вечером Узбекистан накрыла пыльная мгла. К врачам за помощью обратились почти 700 человек с жалобами на трудности с дыханием.
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В Минздраве озвучили, что нужно делать, если город накрыла пыльная буря.
Рекомендации дала директор Республиканского научного центра аллергологии, доктор медицинских наук Ильмира Разикова.
Прежде всего, следует воздержаться от прогулок на свежем воздухе. Прежде всего, это касается людей, у кого имеются хронические респираторные заболевания:
бронхиальная астма, бронхит или же диагностирована гиперреактивность дыхательных путей;
аллергический ринит и конъюнктивит;
кашель, сопровождающийся зудом в горле.
Врач отметила, что во время пыльной бури воздух полон не только самой пыли и пыльцой растений. В нем также присутствуют споры грибов в очень больших концентрациях.

"Поэтому людям с заболеванием следует увеличить дозу противоаллергических препаратов по рекомендации врача. Необходимо также полоскать горло и нос соленой водой, держать окна закрытыми, развешивать в комнатах мокрые полотенца, держать в помещениях воду в емкости большей вместимости", — посоветовала Разикова.

Находясь на улице, необходимо надевать медицинскую маску и менять ее строго каждые два часа. Эти меры особенно касаются детей, беременных женщин и пенсионером.
Если появилась одышка, заложенность носа, чихание, кашель, насморк, зуд (особенно в горле) и покраснение глаз, то следует срочно обратиться к аллергологу.
В среду количество вызовов скорой помощи составляло 3 433. В четверг же этот показатель подскочил до 4 082. Жители обращались к врачам с жалобами на одышку.
Всем оказали помощь, некоторых пациентов даже госпитализировали. Такие данные привел главврач Ташкентской станции скорой помощи Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Дониёр Бурибаев.
Песчаная буря обрушилась на Узбекистан вчера. Синоптики связали такую природную аномалию с сильными порывами ветра, которые подняли высохший верхний слой почвы.
Это и привело к образованию пыльно-песчаной мглы.
Между тем количество пыли в воздухе уже превысило норму в 5 раз. В столице воздух признан "очень нездоровым".
Пыльная буря, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.11.2021
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