https://uz.sputniknews.ru/20211105/kak-soxranit-zdorove-vo-vremya-pylnoy-buri--rekomendatsii-minzdrava-21231194.html

Как сохранить здоровье во время пыльной бури — рекомендации Минздрава

Как сохранить здоровье во время пыльной бури — рекомендации Минздрава

В Минздраве Узбекистана дали рекомендации, что делать во время разбушевавшейся стихии.

2021-11-05T12:02+0500

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ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В Минздраве озвучили, что нужно делать, если город накрыла пыльная буря.Рекомендации дала директор Республиканского научного центра аллергологии, доктор медицинских наук Ильмира Разикова.Прежде всего, следует воздержаться от прогулок на свежем воздухе. Прежде всего, это касается людей, у кого имеются хронические респираторные заболевания:Врач отметила, что во время пыльной бури воздух полон не только самой пыли и пыльцой растений. В нем также присутствуют споры грибов в очень больших концентрациях. Находясь на улице, необходимо надевать медицинскую маску и менять ее строго каждые два часа. Эти меры особенно касаются детей, беременных женщин и пенсионером. Если появилась одышка, заложенность носа, чихание, кашель, насморк, зуд (особенно в горле) и покраснение глаз, то следует срочно обратиться к аллергологу. В среду количество вызовов скорой помощи составляло 3 433. В четверг же этот показатель подскочил до 4 082. Жители обращались к врачам с жалобами на одышку. Всем оказали помощь, некоторых пациентов даже госпитализировали. Такие данные привел главврач Ташкентской станции скорой помощи Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Дониёр Бурибаев.Песчаная буря обрушилась на Узбекистан вчера. Синоптики связали такую природную аномалию с сильными порывами ветра, которые подняли высохший верхний слой почвы. Это и привело к образованию пыльно-песчаной мглы. Между тем количество пыли в воздухе уже превысило норму в 5 раз. В столице воздух признан "очень нездоровым".

https://uz.sputniknews.ru/20211105/pylnaya-burya-nakryla-uzbekistan-i-vozmutila-mestnyx-jiteley--video-21229722.html

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