Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211105/kto-doljen-vladet-derevyami-v-uzbekistane-21228034.html
Кто должен владеть деревьями в Узбекистане
Кто должен владеть деревьями в Узбекистане
В Госкомэкологии озвучили несколько климатических задач, которые нужно выполнить властям Узбекистана. 05.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-05T05:30+0500
2021-11-05T05:30+0500
общество
узбекистан
деревья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/04/21228005_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a4aa8c398255f3fa30d05291fcecc03a.jpg
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В Узбекистане планируется ежегодно высаживать 200 миллионов саженцев деревьев, кустарников и черенков. Однако чтобы добиться такого результата, а также достичь высокого показателя выживаемости зеленых насаждений, необходимо выполнить ряд задач. Прежде всего, важно решить вопрос дальнейшего ухода за ними, закрепив за каждым деревом конкретного владельца. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказали в Госкомэкологии.По новым правилам, деревья, находящиеся не только на конкретной территории, но и бесхозной сопредельной, по кадастру будут закреплены за данной организацией. За деревья в махаллях, например, могут нести ответственность председатели схода граждан.Кроме того, хоким каждой области подписал дорожную карту, согласно которой в том или ином регионе будут высажены только те саженцы, кустарники и черенки, которым подходят местные климатические условия.Так, к примеру, в Каракалпакстане не посадят ни одного каштана или липы. Там приживутся катальпа, павловния, японская софора, карагач, акация, тутовник. В Джизаке, Намангане, Самарканде, Фергане, Ташкенте между тем прекрасно будут себя чувствовать дуб, ясень, клен.В ведомстве также добавили, что уже проведена инвентаризация всех деревьев, находящихся на территории бюджетных организаций (школ, детсадов, больниц и вузов) по всей республикеВсего насчитали порядка 9 миллионов деревьев.
https://uz.sputniknews.ru/20211103/v-uzbekistane-pristupyat-k-masshtabnomu-ozeleneniyu-strany-21205977.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Анна Желиховская
Анна Желиховская
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/04/21228005_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9e3cc8575d10161afbb0f09d49fe3510.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, деревья

Кто должен владеть деревьями в Узбекистане

05:30 05.11.2021
© Unsplash / Arnaud MesureurДеревья, иллюстративное фото
Деревья, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.11.2021
© Unsplash / Arnaud Mesureur
Анна Желиховская
Все материалы
В Госкомэкологии озвучили несколько климатических задач, которые нужно выполнить властям Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В Узбекистане планируется ежегодно высаживать 200 миллионов саженцев деревьев, кустарников и черенков.
Однако чтобы добиться такого результата, а также достичь высокого показателя выживаемости зеленых насаждений, необходимо выполнить ряд задач.
Прежде всего, важно решить вопрос дальнейшего ухода за ними, закрепив за каждым деревом конкретного владельца. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказали в Госкомэкологии.
По новым правилам, деревья, находящиеся не только на конкретной территории, но и бесхозной сопредельной, по кадастру будут закреплены за данной организацией. За деревья в махаллях, например, могут нести ответственность председатели схода граждан.
Еще одна задача — полив. По данным Госкомэкологии, только в Ташкенте около 50-60% поливочной системы не работает. Чтобы исправить ситуацию, правительство выделило дополнительные средства для внедрения в крупных городах капельного орошения.
Кроме того, хоким каждой области подписал дорожную карту, согласно которой в том или ином регионе будут высажены только те саженцы, кустарники и черенки, которым подходят местные климатические условия.
Так, к примеру, в Каракалпакстане не посадят ни одного каштана или липы. Там приживутся катальпа, павловния, японская софора, карагач, акация, тутовник. В Джизаке, Намангане, Самарканде, Фергане, Ташкенте между тем прекрасно будут себя чувствовать дуб, ясень, клен.
В ведомстве также добавили, что уже проведена инвентаризация всех деревьев, находящихся на территории бюджетных организаций (школ, детсадов, больниц и вузов) по всей республике
Всего насчитали порядка 9 миллионов деревьев.
Махалля - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2021
Общество
В Узбекистане приступят к масштабному озеленению страны
3 ноября, 09:30
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
05:30Кто должен владеть деревьями в Узбекистане
ВчераИнвесторам в Узбекистане дадут отсрочку: каких налогов это коснется?
ВчераЗироат Мирзиёева навестила особенных детей и сделала подарок
ВчераГлава ДНР о больших событиях, потрясениях и блицкриге Украины — видео
ВчераКандидат от власти: "Не ваше дело, чему мы учим ваших детей"
ВчераГлавная тайна климатического саммита в Глазго: почему горит тундра
ВчераКак мигранту в России избежать сложностей с оформлением QR-кода
ВчераМировая наука признала эффективность "Спутника Лайт" — видео
ВчераУзбекистан и Кыргызстан свяжут инвестиции "на миллионы"
ВчераЭкономику Узбекистана признали самой быстрорастущей в Центральной Азии
ВчераТашкент ждет от Еврокомиссии гранты на миллионы евро: на что пойдут деньги?
ВчераМигрантов в России геномно "отметят": зачем это нужно?
ВчераЗаблокированные в Узбекистане социальные сети снова заработали
ВчераВ ЦИК ответили, когда состоится инаугурация президента Узбекистана
ВчераПочему русские не вымерли: День народного единства в империи
ВчераСколько будут получать узбекские мигранты на стройках России?
ВчераРоссия вакцинирует от гриппа узбекских дошкольников и первоклассников
ВчераАтом или Солнце: реальна ли энергетическая конкуренция в Узбекистане
ВчераКогда "Спутник Лайт" появится в Узбекистане?
3 ноябряМирзиёев уволил чиновника, заблокировавшего в стране все соцсети