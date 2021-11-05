https://uz.sputniknews.ru/20211105/kto-doljen-vladet-derevyami-v-uzbekistane-21228034.html
Кто должен владеть деревьями в Узбекистане
Кто должен владеть деревьями в Узбекистане
В Госкомэкологии озвучили несколько климатических задач, которые нужно выполнить властям Узбекистана. 05.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-05T05:30+0500
2021-11-05T05:30+0500
2021-11-05T05:30+0500
общество
узбекистан
деревья
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ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В Узбекистане планируется ежегодно высаживать 200 миллионов саженцев деревьев, кустарников и черенков. Однако чтобы добиться такого результата, а также достичь высокого показателя выживаемости зеленых насаждений, необходимо выполнить ряд задач. Прежде всего, важно решить вопрос дальнейшего ухода за ними, закрепив за каждым деревом конкретного владельца. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказали в Госкомэкологии.По новым правилам, деревья, находящиеся не только на конкретной территории, но и бесхозной сопредельной, по кадастру будут закреплены за данной организацией. За деревья в махаллях, например, могут нести ответственность председатели схода граждан.Кроме того, хоким каждой области подписал дорожную карту, согласно которой в том или ином регионе будут высажены только те саженцы, кустарники и черенки, которым подходят местные климатические условия.Так, к примеру, в Каракалпакстане не посадят ни одного каштана или липы. Там приживутся катальпа, павловния, японская софора, карагач, акация, тутовник. В Джизаке, Намангане, Самарканде, Фергане, Ташкенте между тем прекрасно будут себя чувствовать дуб, ясень, клен.В ведомстве также добавили, что уже проведена инвентаризация всех деревьев, находящихся на территории бюджетных организаций (школ, детсадов, больниц и вузов) по всей республикеВсего насчитали порядка 9 миллионов деревьев.
https://uz.sputniknews.ru/20211103/v-uzbekistane-pristupyat-k-masshtabnomu-ozeleneniyu-strany-21205977.html
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узбекистан, деревья
Кто должен владеть деревьями в Узбекистане
В Госкомэкологии озвучили несколько климатических задач, которые нужно выполнить властям Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В Узбекистане планируется ежегодно высаживать 200 миллионов саженцев деревьев, кустарников и черенков.
Однако чтобы добиться такого результата, а также достичь высокого показателя выживаемости зеленых насаждений, необходимо выполнить ряд задач.
Прежде всего, важно решить вопрос дальнейшего ухода за ними, закрепив за каждым деревом конкретного владельца. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан
рассказали в Госкомэкологии.
По новым правилам, деревья, находящиеся не только на конкретной территории, но и бесхозной сопредельной, по кадастру будут закреплены за данной организацией. За деревья в махаллях, например, могут нести ответственность председатели схода граждан.
Еще одна задача — полив. По данным Госкомэкологии, только в Ташкенте около 50-60% поливочной системы не работает. Чтобы исправить ситуацию, правительство выделило дополнительные средства для внедрения в крупных городах капельного орошения.
Кроме того, хоким каждой области подписал дорожную карту, согласно которой в том или ином регионе будут высажены только те саженцы, кустарники и черенки, которым подходят местные климатические условия.
Так, к примеру, в Каракалпакстане не посадят ни одного каштана или липы. Там приживутся катальпа, павловния, японская софора, карагач, акация, тутовник. В Джизаке, Намангане, Самарканде, Фергане, Ташкенте между тем прекрасно будут себя чувствовать дуб, ясень, клен.
В ведомстве также добавили, что уже проведена инвентаризация всех деревьев, находящихся на территории бюджетных организаций (школ, детсадов, больниц и вузов) по всей республике
Всего насчитали порядка 9 миллионов деревьев.