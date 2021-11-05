https://uz.sputniknews.ru/20211105/kto-doljen-vladet-derevyami-v-uzbekistane-21228034.html

Кто должен владеть деревьями в Узбекистане

Кто должен владеть деревьями в Узбекистане

В Госкомэкологии озвучили несколько климатических задач, которые нужно выполнить властям Узбекистана. 05.11.2021, Sputnik Узбекистан

2021-11-05T05:30+0500

2021-11-05T05:30+0500

2021-11-05T05:30+0500

общество

узбекистан

деревья

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/04/21228005_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a4aa8c398255f3fa30d05291fcecc03a.jpg

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В Узбекистане планируется ежегодно высаживать 200 миллионов саженцев деревьев, кустарников и черенков. Однако чтобы добиться такого результата, а также достичь высокого показателя выживаемости зеленых насаждений, необходимо выполнить ряд задач. Прежде всего, важно решить вопрос дальнейшего ухода за ними, закрепив за каждым деревом конкретного владельца. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказали в Госкомэкологии.По новым правилам, деревья, находящиеся не только на конкретной территории, но и бесхозной сопредельной, по кадастру будут закреплены за данной организацией. За деревья в махаллях, например, могут нести ответственность председатели схода граждан.Кроме того, хоким каждой области подписал дорожную карту, согласно которой в том или ином регионе будут высажены только те саженцы, кустарники и черенки, которым подходят местные климатические условия.Так, к примеру, в Каракалпакстане не посадят ни одного каштана или липы. Там приживутся катальпа, павловния, японская софора, карагач, акация, тутовник. В Джизаке, Намангане, Самарканде, Фергане, Ташкенте между тем прекрасно будут себя чувствовать дуб, ясень, клен.В ведомстве также добавили, что уже проведена инвентаризация всех деревьев, находящихся на территории бюджетных организаций (школ, детсадов, больниц и вузов) по всей республикеВсего насчитали порядка 9 миллионов деревьев.

https://uz.sputniknews.ru/20211103/v-uzbekistane-pristupyat-k-masshtabnomu-ozeleneniyu-strany-21205977.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Анна Желиховская

Анна Желиховская

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

узбекистан, деревья