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В Узбекистане приступят к масштабному озеленению страны
В Узбекистане приступят к масштабному озеленению страны
До 10 декабря в стране объявлены "ударные 40 дней" по посадке деревьев.
2021-11-03T09:30+0500
2021-11-03T09:36+0500
общество
узбекистан
проект
озеленение
деревья
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В Узбекистане планируется ежегодно высаживать 200 миллионов саженцев деревьев и кустарников, увеличивая при этом площадь зеленых насаждений в городах с 8% до 30%, сообщает пресс-служба президента.Меры по запуску общенационального проекта "зеленое пространство" обсуждены на селекторном совещании с участием главы государства. Отмечается, что за вопросы экологии, посадки и ухода за деревьями теперь будет отвечать замхокима города по строительству.К тому же до 10 декабря объявлены "ударные 40 дней" по посадке деревьев.В рамках проекта намечено посадить 16 млн кустов в Джизакской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Ташкентской областях; 15 млн - в Андижанской, Бухарской, Наманганской, Ферганской областях, а также 14 млн - в Каракалпакстанской, Навоийской, Сырдарьинской и Хорезмской областях.Ранее в Госкомэкологии сообщили, что согласно распоряжению президента, к 2023 году уровень озеленения Ташкента планируется увеличить на 30%. Для этой цели в столице на площади 60 гектаров будут открыты круглосуточные зеленые парки без аттракционов, а также небольшие дендрарии в каждом районе.
https://uz.sputniknews.ru/20200311/Uzbekskim-derevyam-vydadut-lichnye-pasporta-13642062.html
https://uz.sputniknews.ru/20201028/V-Bukhare-startuet-masshtabnaya-aktsiya--Zelenyy-gorod-15274718.html
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узбекистан, проект, озеленение, деревья

В Узбекистане приступят к масштабному озеленению страны

09:30 03.11.2021 (обновлено: 09:36 03.11.2021)
© Пресс-служба президента УзбекистанаМахалля
Махалля - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Меры по запуску общенационального проекта "зеленое пространство" обсуждены на селекторном совещании с участием главы государства.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В Узбекистане планируется ежегодно высаживать 200 миллионов саженцев деревьев и кустарников, увеличивая при этом площадь зеленых насаждений в городах с 8% до 30%, сообщает пресс-служба президента.
Меры по запуску общенационального проекта "зеленое пространство" обсуждены на селекторном совещании с участием главы государства.
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Узбекским деревьям присвоят айди-паспорта
11 марта 2020, 11:46
Отмечается, что за вопросы экологии, посадки и ухода за деревьями теперь будет отвечать замхокима города по строительству.
К тому же до 10 декабря объявлены "ударные 40 дней" по посадке деревьев.
В рамках проекта намечено посадить 16 млн кустов в Джизакской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Ташкентской областях; 15 млн - в Андижанской, Бухарской, Наманганской, Ферганской областях, а также 14 млн - в Каракалпакстанской, Навоийской, Сырдарьинской и Хорезмской областях.
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В Бухаре стартует масштабная акция "Зеленый город"
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Ранее в Госкомэкологии сообщили, что согласно распоряжению президента, к 2023 году уровень озеленения Ташкента планируется увеличить на 30%. Для этой цели в столице на площади 60 гектаров будут открыты круглосуточные зеленые парки без аттракционов, а также небольшие дендрарии в каждом районе.
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