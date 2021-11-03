https://uz.sputniknews.ru/20211103/v-uzbekistane-pristupyat-k-masshtabnomu-ozeleneniyu-strany-21205977.html

В Узбекистане приступят к масштабному озеленению страны

В Узбекистане приступят к масштабному озеленению страны

До 10 декабря в стране объявлены "ударные 40 дней" по посадке деревьев.

2021-11-03T09:30+0500

2021-11-03T09:30+0500

2021-11-03T09:36+0500

общество

узбекистан

проект

озеленение

деревья

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В Узбекистане планируется ежегодно высаживать 200 миллионов саженцев деревьев и кустарников, увеличивая при этом площадь зеленых насаждений в городах с 8% до 30%, сообщает пресс-служба президента.Меры по запуску общенационального проекта "зеленое пространство" обсуждены на селекторном совещании с участием главы государства. Отмечается, что за вопросы экологии, посадки и ухода за деревьями теперь будет отвечать замхокима города по строительству.К тому же до 10 декабря объявлены "ударные 40 дней" по посадке деревьев.В рамках проекта намечено посадить 16 млн кустов в Джизакской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Ташкентской областях; 15 млн - в Андижанской, Бухарской, Наманганской, Ферганской областях, а также 14 млн - в Каракалпакстанской, Навоийской, Сырдарьинской и Хорезмской областях.Ранее в Госкомэкологии сообщили, что согласно распоряжению президента, к 2023 году уровень озеленения Ташкента планируется увеличить на 30%. Для этой цели в столице на площади 60 гектаров будут открыты круглосуточные зеленые парки без аттракционов, а также небольшие дендрарии в каждом районе.

https://uz.sputniknews.ru/20200311/Uzbekskim-derevyam-vydadut-lichnye-pasporta-13642062.html

https://uz.sputniknews.ru/20201028/V-Bukhare-startuet-masshtabnaya-aktsiya--Zelenyy-gorod-15274718.html

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узбекистан, проект, озеленение, деревья