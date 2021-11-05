https://uz.sputniknews.ru/20211105/pentagon-vzbuntovalsya-protiv-baydena-na-konu--yadernaya-voyna-21234258.html

Пентагон взбунтовался против Байдена. На кону — ядерная война

Пентагон взбунтовался против Байдена. На кону — ядерная война

Применять или не применять ядерное оружие первыми? Этот вопрос стал сейчас одним из самых животрепещущих в Соединенных Штатах, где на финишную прямую вышел... 05.11.2021, Sputnik Узбекистан

2021-11-05T15:31+0500

2021-11-05T15:31+0500

2021-11-05T15:31+0500

колумнисты

война

пентагон

джо байден

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Причем в этом споре президент Джо Байден на фоне своих "ястребов" выглядит прямо-таки "голубем мира".На первый взгляд, документ, именуемый "Обзором ядерной политики" (Nuclear Posture Review, или сокращенно — NPR), не является чем-то судьбоносным. В конце концов, это не закон, не высеченный на камне постулат, его даже не обязательно принимать. Традиция утверждать и обновлять эту стратегию с приходом каждой новой администрации США появилась в 1994 году, когда закончилась холодная война и перед Вашингтоном встал вопрос о том, зачем же после распада основного противника нужен ядерный арсенал. С тех пор раз в восемь лет эту стратегию пересматривали, адаптируя ее под новые реалии и вызовы.Но чем ближе дата релиза, тем горячее споры вокруг идеи превентивного ядерного удара, против которой Байден выступал, еще будучи сенатором. Он посвятил этому и свою прощальную речь в качестве вице-президента, за неделю до ухода из Белого дома.В частности, Байден сказал тогда: "Учитывая наш неядерный потенциал и характер сегодняшних угроз, трудно представить себе правдоподобный сценарий, при котором Соединенным Штатам необходимо было бы или имело смысл применять ядерное оружие первыми. Президент Обама и я уверены, что мы можем сдерживать неядерные угрозы другими методами и защищать себя и наших союзников против них". Призывая приходящую администрацию Дональда Трампа к выработке взвешенной стратегии, вице-президент заявил, что единственной целью использования этого оружия должен быть ответ на угрозу ядерной атаки против США.Байден, обосновывая эти позиции, ссылался еще на свои споры с "седеющим советским премьер-министром" Алексеем Косыгиным в 1979 году, когда американскому политику исполнилось всего 36 лет. Выглядело бы нелогичным, если бы, став президентом, Байден резко изменил свои давние подходы к этой проблематике. Однако, судя по всему, его намерение официально отказаться от идеи превентивного ядерного удара натолкнулось на жесткое сопротивление как внутри Белого дома, так и за пределами США.Как выяснила Financial Times, целый ряд союзников Америки (газета назвала правительства Британии, Франции, Германии, Японии и Австралии) активно добиваются от Вашингтона сохранения в NPR возможности нанесения превентивного удара. Объяснение традиционное: отказ от этой возможности "был бы большим подарком для Китая и России". А какие еще "аргументы" должны приводиться, если хочешь на Западе обосновать какую-то идею?Если верить газете, этот источник находится в американском конгрессе. Из чего можно сделать вывод, что за сливом информации о "бунте союзников" (мнимом или реальном) стоят противники идеи Байдена в самом Вашингтоне. Как подозревает британская газета The Guardian, против нее ополчились "ястребы из Пентагона". А уж американские генералы никогда не скрывали своей оппозиции такому подходу.О том, что закулисная борьба вокруг NPR резко обострилась, свидетельствует недавнее отстранение от должности персоны, прямо отвечающей за подготовку документа, — Леонор Томеро. Ее должность заместителя помощника министра обороны по ядерной политике была попросту сокращена. Это на финальной-то стадии выработки новой стратегии.Томеро неоднократно высказывалась за "сокращение роли ядерного оружия в стратегии национальной обороны" и поддерживала идею Байдена об отказе от превентивного ядерного удара. В этой связи чиновники Белого дома посчитали "ее позицию опасностью перед лицом ядерных достижений России и Китая". По мнению экспертов, Пентагон "не хочет иметь ничего общего с теми, кто намерен продвигать взгляды Джо Байдена на ядерную модернизацию".Таким образом, можно констатировать, что верховному главнокомандующему США противостоит его же Министерство обороны. А утечка в Financial Times о якобы имеющемся недовольстве союзников, скорее всего, вызвана желанием внутренней фронды перевести стрелки на внешний контур: мол, мы бы и не против реализации давней идеи президента, но мы же должны учитывать мнение наших партнеров по НАТО, а теперь еще и по новому блоку AUKUS. Байден же после скандала с Францией в связи с созданием данного альянса проявляет особую чувствительность относительно позиции союзников.Подтверждением тому является его признание "неуклюжести" Вашингтона в отношениях с Парижем. Видимо, "ястребы" в Пентагоне решили сыграть именно на этих сомнениях Байдена, параллельно зачищая за его спиной потенциальных единомышленников внутри Белого дома. Таким образом, к моменту выхода доклада, вокруг которого сейчас ломается столько копий, президент может не найти там ни одной из своих давно озвученных идей.Американские СМИ особенно нагнетают страсти из-за состоявшегося недавно испытания китайского гиперзвукового оружия. Американская реакция граничит с истерикой. Этих комментаторов вовсе не смущает тот факт, что сам Китай является одной из стран, которые как раз обязались не применять первыми ядерное оружие. Почему-то наличие такого обязательства Пекина не меняет позицию тех же самых американских "ястребов", которые доказывают, что появление данного пункта в их стратегии что-то резко изменит.Дабы обосновать свои опасения, американцы ссылаются на давние слова одного из китайских генералов, который еще в 2005 году заявил, что Пекин применит ядерное оружие в случае вмешательства США в конфликт с Тайванем. Несмотря на неоднократные пояснения Китая о том, что частное мнение генерала не подкрепляется официальной доктриной, это с тех пор постоянно используется Пентагоном как жупел. Особенно в условиях, когда тот же генерал Милли заявил о намерении Америки "защищать Тайвань от Китая", — даром что Вашингтон официально считает остров частью Китая.Ясно, что какие-то изменения некоего документа Пентагона, не являющегося даже законом, не приблизят и не отдалят угрозу ядерной войны и полного взаимного уничтожения, на реальность которой указывал на днях президент России Владимир Путин.Однако надо заметить еще на одну опасную тенденцию последних лет: "ястребы" трудятся не только над формальными документами, они активно обрабатывают общественное мнение с целью снизить психологический барьер восприятия указанной угрозы. Западные СМИ все больше пестрят статьями о том, что ядерная война — это вовсе не так уж и страшно, а значит, допустимо. Все чаще появляются публикации и даже книги о том, что ядерная зима — вообще выдумка советского КГБ, проведшего блестящую операцию по дезинформации западного общества в 1980-е годы. Не только американские, но уже и европейские политики все чаще используют термин "ядерное сдерживание" России или Китая. Чего только стоит скандал вокруг недавнего заявления министра обороны Германии на данную тему. Отсутствие подобных барьеров и граней является главной угрозой безопасности нашей планеты. В тот момент, когда исчезнет боязнь нажатия ядерной кнопки, Земля превратится в хрупкий стеклянный шар. Поэтому схватка вокруг ядерной стратегии США — это не только сражение за многомиллиардные бюджеты для Пентагона и ВПК, это и борьба за наличие психологических ограничителей, сдерживающих мир от ядерной катастрофы. Не может не настораживать тот факт, что в этой борьбе генералы не намерены подчиняться верховному главкому самой мощной страны мира, играя в свою игру. Таковые могут оказаться очень опасными для всех.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210824/chto-sluchitsya-kogda-uberut-baydena-20211491.html

https://uz.sputniknews.ru/20210917/chtoby-ne-nachal-voynu-u-prezidenta-ssha-otobrali-yadernuyu-knopku-20533077.html

https://uz.sputniknews.ru/20210203/V-SShA-prigotovilis-k-yadernoy-voyne--provokatorami-nazvali-Rossiyu-i-Kitay-15925966.html

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Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/462/55/4625503_278:0:927:649_100x100_80_0_0_ff00655489dd914011d5130dcbd2216c.jpg

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война, пентагон, джо байден